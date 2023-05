Weißes Haus erhielt ZWEI JAHRE vor der Plandemie eine Warnung

Dieser wichtige Artikel wurde mit Erlaubnis von U.S. Right to Know dank deren FOIA veröffentlicht. Geschrieben von Emily Kopp.

Der Nationale Sicherheitsrat erhielt zwei Jahre vor der tödlichen Coronavirus-Pandemie eine Warnung über das Wuhan Institute of Virology, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die U.S. Right to Know vorliegt.

Die Besorgnis über Chinas erstes Hochsicherheitslabor und Fledermaus-Coronaviren hatte im Dezember 2017 die höchsten Ebenen des nationalen Sicherheitsapparats der USA erreicht – zwei Jahre bevor COVID-19 erstmals in Wuhan auftauchte.

In zwei Kabeln des Außenministeriums wurden ein Mangel an Sicherheitstrainings am Wuhan Institute of Virology und die von neuartigen Coronaviren ausgehende Gefahr im Jahr 2018 beschrieben.

In den Kabeln wurden Einzelheiten über den Mangel an angemessen geschultem Personal, den abgelehnten Antrag des leitenden Wissenschaftlers des Wuhan Institute of Virology, Zhengli Shi, auf Untersuchung von Coronaviren auf der höchsten Biokontaminationsstufe und die Entdeckung neuartiger SARS-ähnlicher Fledermaus-Coronaviren, die an menschliche Rezeptoren binden, beschrieben.

Die Kabel lösten einen öffentlichen Aufschrei aus, nachdem die Washington Post im April 2020 darüber berichtet hatte.

Auch innerhalb des Außenministeriums lösten sie stilles Erstaunen aus, wie aus E-Mails hervorgeht, die durch das Gesetz über die Informationsfreiheit zugänglich gemacht wurden. Die E-Mails zeigen auch die offensichtliche Empörung des Beamten, der die Kabel verfasst hat.

Diesem Beamten zufolge, dessen Name geschwärzt wurde, waren die Informationen an den „NSC“ weitergeleitet worden.

„Schade, dass ich niemanden dazu bringen konnte, zuzuhören, auch nicht mit Front-Channel-Kabeln und Briefen des Botschafters an den NSC“, schrieb der Beamte.

„NSC“ bezieht sich auf den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses.

Der ehemalige Botschafter in China, Terry Branstad, sandte im Dezember 2017 einen Brief über die Angelegenheit an den Berater für Heimatschutz, Tom Bossert, wie ein ehemaliger Verwaltungsbeamter bestätigte.

U.S. Right to Know hat den Brief von Branstad an Bossert nicht erhalten.

Im April 2018 wurde Bossert von dem neu ernannten Nationalen Sicherheitsberater John Bolton entlassen.

Im Mai 2018 löste Bolton Presseberichten zufolge die Abteilung für globale Gesundheitssicherheit und biologische Verteidigung auf und fasste einige ihrer Mitglieder in einem Team mit einem breiteren Mandat zusammen. Dieser Schritt war Teil einer Umstrukturierung des Nationalen Sicherheitsrats, die laut Kritikern zu einer isolierteren Entscheidungsfindung, weniger ressortübergreifenden Treffen und weniger regelmäßigen Aufträgen führte.

Bossert und Bolton reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

„Ich habe diese Kabel, die mein Team und ich 2018 in Peking verfasst haben, tatsächlich bis vor kurzem vergessen und gerade eine Kopie aufgespürt“, schrieb der Beamte des Außenministeriums. „Zu schade, dass niemand auf den Punkt geachtet hat, den wir mit diesen Kabeln zu machen versuchten! Die Welt wäre ein anderer Ort, wenn wir das getan hätten.“

„Ich werde dich fortan Kassandra nennen“, heißt es in einer anderen E-Mail, eine Anspielung auf den griechischen Mythos über nicht beachtete Prophezeiungen.

„Die Voraussicht in diesem Kabel ist erstaunlich/beängstigend“, heißt es in einer dritten E-Mail.

U.S. Right to Know hat die Dokumente, über die in diesem Artikel berichtet wird, durch ein Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegen das Außenministerium erhalten. Alle Dokumente, die wir im Zuge unserer Untersuchung über die Ursprünge von Covid-19 erhalten haben, können hier eingesehen werden.