Weißes Haus ordnet Behörden an, Massenentlassungspläne für den Fall eines Shutdowns vorzubereiten

Tyler Durden

Das Budgetbüro des Weißen Hauses hat die Bundesbehörden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, eine Menge Leute zu entlassen (sogenannte „reduction-in-force“-Pläne), die im Falle eines Regierungsstillstands dauerhaft Arbeitsplätze eliminieren könnten – die neueste Wendung im neuesten Shutdown-Groundhog-Day – und fordert die Demokraten faktisch zu einem Hühnerspiel heraus.

Direktor des Office of Management and Budget Russell Vought

In einem am Mittwoch mit den Behörden geteilten Memo erklärte das Office of Management and Budget, dass die Ministerien Programme identifizieren müssen, bei denen die diskretionären Mittel am 1. Oktober auslaufen und keine alternativen Quellen verfügbar sind. Anstelle einer typischen Beurlaubung hat das OMB die Behörden angewiesen, sich auf dauerhafte Kürzungen vorzubereiten – beginnend mit Positionen, die nicht mit den Prioritäten von Präsident Donald Trump übereinstimmen.

In der Vergangenheit wurden betroffene Mitarbeiter vorübergehend beurlaubt und wieder eingestellt, sobald der Kongress neue Ausgaben genehmigte. Dieses Mal nicht – da OMB-Direktor Russ Vought die Aussicht auf tiefe Einschnitte als Druckmittel gegen die Demokraten nutzt.

„Programme, die nicht von einer Zufuhr verpflichtender Mittel profitiert haben, werden die Hauptlast eines Shutdowns tragen“, heißt es in dem OMB-Memo – die Behörden wurden angewiesen, ihre vorgeschlagenen RIF-Pläne einzureichen und Mitteilungen an Mitarbeiter herauszugeben, die ansonsten während eines Finanzierungsausfalls ausgenommen oder beurlaubt würden, berichtet Politico.

Kernleistungen – einschließlich Sozialversicherung, Medicare, Veteranenleistungen, Militäroperationen, Strafverfolgung, Einwanderungsdurchsetzung und Flugverkehrskontrolle – würden unabhängig von einem Shutdown fortgesetzt, so ein mit der Anweisung vertrauter OMB-Beamter.

Im Zentrum der Pattsituation fordern die Demokraten, dass jede kurzfristige Ausgabenmaßnahme eine Verlängerung der Subventionen des Affordable Care Act beinhalten muss, die auslaufen sollen, sowie umfassendere Verhandlungen über innenpolitische Prioritäten. Die Republikaner hingegen drängen darauf, ein bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedetes schlankeres Übergangsgesetz voranzubringen, das die Regierung bis zum 21. November finanzieren würde, während es weitgehend die Prioritäten der Trump-Regierung bewahrt und die Linie bei zusätzlichen Gesundheitsausgaben hält.

Das Memo kommt wenige Tage vor der Frist am 30. September, um eine Unterbrechung der Regierungsfinanzierung zu verhindern. Das Repräsentantenhaus hat eine kurzfristige Maßnahme verabschiedet, um die Abläufe bis zum 21. November aufrechtzuerhalten, aber die Demokraten im Senat haben den Plan abgelehnt und bestehen auf Verhandlungen über ein umfassenderes parteiübergreifendes Paket, das die auslaufenden Subventionen des Affordable Care Act verlängern könnte.

Das OMB erklärte auch, dass, wenn der Kongress vor Ablauf des Haushaltsjahres ein sauberes Übergangsgesetz verabschiedet, niemand entlassen werde (abgesehen von den üblichen Entlassungen).

Die Demokraten sind natürlich völlig außer sich – mit dem Minderheitsführer im Senat Chuck „Hamburger-Experte“ Schumer (D-NY), der behauptet, dass der Plan seine Warnungen während des letzten Shutdown-Streits im März bestätigt habe, als er argumentierte, dass er es der Trump-Regierung ermöglichen würde, Kürzungen bei Regierungsprogrammen zu beschleunigen. Schumer, der seinen Job auf jeden Fall behalten wird, nannte das OMB-Memo „einen Versuch der Einschüchterung“.

Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, schlug einen schärferen Ton an und warnte die Wähler in Virginia – Heimat vieler Bundesangestellter –, dass die Politik der Regierung „Leben ruiniere und hart arbeitende Familien bestrafe, die bereits mit Trump-Zöllen und Inflation zu kämpfen haben“.

Mit nur noch wenigen Tagen bis zum Auslaufen der Regierungsfinanzierung unterstreicht das OMB-Memo das Potenzial dieses Shutdown-Kampfs, die Bundesbelegschaft auf eine Weise umzugestalten, wie es in früheren Haushaltskämpfen nicht der Fall war.