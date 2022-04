Weitere Beweise dafür, dass die Ukraine die Rakete abgefeuert hat, die in Kramatorsk Dutzende Menschen tötete

Dies ist eine Folge des gestrigen ukrainischen Tochka-U-Raketenangriffs auf den Bahnhof von Kramatorsk. Hier in Englisch und hier in Deutsch. Russland verfügt nicht mehr über Tochka-Raketen (suchen Sie nach Tochka im pdf), während die Ukraine, Weißrussland und mehrere andere Staaten sie noch einsetzen.

Jetzt gibt es zusätzliche Beweise dafür, dass die Rakete von ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurde. Die Fakten spielen in den „westlichen“ Medien keine Rolle, die sich an die Geschichte halten, die man ihnen auftischt. Dennoch glaube ich, dass Fakten zumindest langfristig von Bedeutung sind und dass es einen historischen Wert hat, sie zu dokumentieren.

Die Tochka-U ist eine taktische Rakete mit einer maximalen Reichweite von etwa 120 Kilometern. Sie wird in der Regel von einem Transport-, Aufricht- und Abschussfahrzeug (TEL) aus abgefeuert, wobei kaum Vorbereitungen erforderlich sind.

Das TEL-Fahrzeug für die Tochka ist ein BAZ 5921/5922 mit sechs Rädern. Dies sind amphibische Schwimmkörper-Fahrgestelle. Das Bild unten zeigt ein BAZ TEL im Parademodus mit einer leicht aufgerichteten Tochka-Rakete. Im normalen Transportmodus liegt der Flugkörper waagerecht unter einem Schutzdach.

Es wurde mehrfach behauptet, dass solche Fahrzeuge in Belarus oder bei den russischen Streitkräften in der Ukraine gesehen wurden. Aber nicht jedes sechsrädrige BAZ-Fahrzeug kann als Tochka-Rakete TEL oder Tochka-Transporter bezeichnet werden. Es gibt verschiedene gleich aussehende Varianten des Fahrzeugs mit Radar- oder Kommunikationsausrüstung oder einfach als Transporter oder Fähre für alle Arten von Gütern.

Die Tochka-Rakete, unten in Abschussposition, besteht aus einem Raketentriebwerk, vier Flossen und Gittern zur Steuerung des Kurses, einer Feststoffkammer und einem Gefechtskopf an der Vorderseite. Eine vollständige Rakete wiegt etwa 2.000 Kilogramm.

Es gibt verschiedene Gefechtskopftypen, die jeweils etwa 500 Kilogramm wiegen.

Bei dem in Kramatorsk eingesetzten Sprengkopf handelt es sich um einen Fragmentierungssprengkopf mit 20 Submunitionen (grau), die jeweils etwa 7,5 Kilogramm Sprengstoff enthalten und von einer Metallhülle umschlossen sind.

Über dem Zielgebiet werden diese Submunitionen ausgestoßen und explodieren noch in der Luft, wobei jede einzelne etwa 800 Fragmente erzeugt. Der Gefechtskopf hinterlässt also kein Loch im Boden, sondern schleudert eine große Anzahl tödlicher Metallsplitter mit hoher Geschwindigkeit über ein relativ großes Gebiet. Die Tochka-Raketen sind nicht sehr präzise. Sie haben eine Kreisfehlerwahrscheinlichkeit (CEP) von etwa 150 Metern. Sie sind so genannte Flächenwaffen, die gegen Konzentrationen von Infanterie oder ungepanzerten Fahrzeugen eingesetzt werden.

Nach dem Abschuss treibt das Raketentriebwerk den Gefechtskopf auf sein Ziel zu. Kurz vor dem Einschlag trennt sich der Gefechtskopf von der Booster-Sektion und setzt seinen Weg fort, während das Raketentriebwerk abschaltet. Nach dem Verlust des Schubs und der aerodynamischen Spitze stürzt die relativ schwere Booster-Sektion auf den Boden. Wenn alles so funktioniert, wie es geplant ist, bleibt die Booster-Sektion immer hinter der Sprengkopf-Sektion zurück.

Das bringt uns zu der Szene in Kramatorsk. Mehrere Bilder der Szene zeigen die Booster-Sektion der Rakete.

Der Ort, an dem er landete, wurde in der Nähe eines Parkplatzes etwa 60 Meter west-südwestlich des Bahnhofs geortet. Hier ist die Google-Maps-Ansicht des Bahnhofsbereichs. Die Sprengkopfexplosionen fanden auf der Ostseite des Bahnhofs über dem Abfahrtsbahnsteig statt.

Anhand der Lage der Booster-Trümmer und des Ortes, an dem die Explosion stattfand, lässt sich die Flugbahn der Rakete bestimmen, von der aus sie abgefeuert wurde. Ich habe die unten dargestellten Orte überprüft und für richtig befunden.

Norden ist nach oben gerichtet. Die Station ist eingekreist, und der Punkt ist die Stelle, an der die Booster-Sektion gelandet ist. Der Pfeil zeigt die Flugbahn, die die Rakete genommen haben muss.

Oh, die Karte ist auf Russisch und Sie trauen den russischen Quellen nicht? Nun, hier ist die New York Times, die eine ähnliche Karte veröffentlicht.

Hier ist eine Karte von Liveuamap, die die aktuellen Frontlinien in der Ukraine zeigt. Kramatorsk ist in gelb markiert.

Es ist zu beachten, dass sich westlich und südwestlich von Kramatorsk keine russischen oder mit Russland verbündeten Streitkräfte innerhalb der maximalen Reichweite von 120 km einer Tochka-Rakete befinden. Die Rakete muss von ukrainischen Streitkräften abgefeuert worden sein.

Es überrascht nicht, dass das russische Militär zu demselben Schluss gekommen ist:

Eine Analyse des Aktionsradius des Gefechtskopfes sowie die charakteristische Position des Heckteils der Tochka-U-Rakete bestätigen eindeutig, dass die Rakete aus südwestlicher Richtung weg von Kramatorsk abgeschossen wurde. Geheimdienstberichten zufolge befand sich eine der Divisionen der 19. Raketenbrigade, die zum Zeitpunkt des Angriffs auf Kramatorsk mit Tochka-U-Raketensystemen bewaffnet war, in der Nähe von Dobropol’e in der Region Donezk, 45 km südwestlich von Kramatorsk.

Dieses Gebiet befindet sich noch immer unter der vollständigen Kontrolle der ukrainischen Truppengruppierung im Donbass.

Die öffentlich zugänglichen Beweise zeigen, dass das ukrainische Militär die Rakete abgefeuert haben muss, die etwa 50 ukrainische Zivilisten in Kramatorsk getötet hat.

Der einzige Zweck des Angriffs, den ich mir vorstellen kann, war die Schaffung von Propaganda, die, wenn sie als „russischer Angriff“ über „westliche“ Medien verbreitet wird, zu mehr militärischer Unterstützung für die Ukraine führen wird.

Jeder, der darauf drängt, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, oder der sie anstachelt, diesen Krieg fortzusetzen, macht sich schuldig, den Anstoß für weitere Vorfälle wie den in Kramatorsk zu geben.