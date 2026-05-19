Weitere Kriege und Kriegsgerüchte

Von Philip Giraldi

Ist für die USA und den Iran kein Ende in Sicht?

Präsident Donald Trump ist von seiner Geschäftsreise nach China zurückgekehrt, die in Bezug auf Themen wie Taiwan von großer Unklarheit geprägt war, ohne dass den amerikanischen Interessen nennenswerter Schaden zugefügt oder nennenswerter Nutzen gebracht worden wäre. Die Reise endete damit, dass die amerikanischen Teilnehmer alle Geschenke, die sie von den Chinesen erhalten hatten, in einen großen Müllcontainer auf dem Rollfeld warfen, bevor sie ihr Flugzeug bestiegen. Und während der Präsident abwesend war, kündigte Kriegsminister Pete Hegseth zur Überraschung aller an, dass er die Pläne zur Entsendung von weiteren 4.000 in Texas stationierten US-Soldaten nach Polen für einen seit langem geplanten neunmonatigen Einsatz, der auch Übungen mit NATO-Verbündeten umfasst, aufheben würde. Der Einsatz sollte ursprünglich auch als mögliche Ressource dienen, falls die Lage zwischen Russland und der Ukraine auf benachbarte NATO-Staaten übergreifen sollte. Die Truppen waren bereits dabei, sich und ihre Ausrüstung in ihren neuen polnischen Stützpunkten einzurichten, als der überraschende Abbruchbefehl erging – möglicherweise als Folge von Trumps Drohungen gegen die NATO wegen mangelnder Unterstützung des US-Kriegs gegen den Iran. Angesichts der aktuellen Lage in Osteuropa hat Russland gewarnt, dass eine zunehmende Beteiligung der NATO an dem Konflikt durch die Bereitstellung von Waffen, Geheimdienstinformationen und sogar Bodentruppen bereits mehrere rote Linien überschreitet, was durchaus als Kriegshandlungen angesehen werden könnte.

Man könnte die Entscheidung, keine amerikanischen Soldaten in eine Region zu entsenden, die ohnehin schon von Kriegslust überschwemmt ist, als positiv betrachten, doch wäre es möglicherweise verfrüht, dies zu tun. Die Trump-Regierung neigt zugegebenermaßen fast immer dazu, die aggressivste Option zu wählen, sei es bei dem, was Gegner als außenpolitische „Verhandlungen“ betrachten, oder bei der Unterstützung von noch gewaltbereiteren Verbündeten wie Israel. Tatsächlich sind zwei weitere außenpolitische Themen, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, erneute Bestrebungen, mehr Soldaten nach Grönland zu entsenden – vermutlich als weiterer Schritt in Richtung Annexion – sowie der offensichtliche Wunsch, in Kürze in Kuba einzumarschieren und dessen kommunistische Regierung zu stürzen.

Kuba wird derzeit von den USA blockiert und hat keinerlei Treibstoff mehr, was zu Unruhen führt, die zynisch ausgenutzt werden – genau wie das Weiße Haus die Situation im Iran manipulierte, wo Unruhen in der Bevölkerung aufgrund von Versorgungsengpässen als Zeichen dafür angeführt wurden, dass die Regierung leicht zu stürzen sei. Und die Trump-Regierung ist dabei, in Bezug auf Kuba ein weiteres Ass aus dem Ärmel zu ziehen: Sie bereitet die Anklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro vor, dem vorgeworfen wird, vor 30 Jahren Flugzeuge abgeschossen zu haben – ein Schritt, der der Anklage gegen den inzwischen abgesetzten venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor dessen kürzlicher Entführung durch US-Delta-Force-Kommandos ähnelt.

Die Verhandlungen mit Kuba wurden tatsächlich aufgenommen, nachdem Trump eine „freundliche Übernahme“ dessen vorgeschlagen hatte, was er als „gescheiterte Nation“ bezeichnete, während Außenminister Marco Rubio, selbst ein kubanischer Flüchtling, sagte, das Land müsse nicht nur seine Wirtschaftspolitik ändern, sondern sich auch vom derzeitigen Regime abwenden, das er sowohl als „inkompetent“ – was zugegebenermaßen nach dem Trump-Kabinett klingt – als auch als kommunistisch bezeichnet hat.

Und als ob das noch nicht genug wäre, wird in Washington sogar darüber gesprochen, Venezuela zum einundfünfzigsten Bundesstaat zu machen, wobei anzumerken ist, dass die Venezolaner, die bereits bei Maduros Entführung die Großzügigkeit der Yankees zu spüren bekamen, zu dieser möglichen Entwicklung nicht konsultiert wurden.

Doch das größte Problem, mit dem der zurückkehrende Trump konfrontiert ist, ist die Frage, was er mit dem Monster des Iran-Kriegs tun soll, das ihm schon vor seiner Abreise nach Peking gegenüberstand, was viele Beobachter zu der Annahme veranlasste, er habe möglicherweise nach einem Ausweg aus der Situation mit Hilfe Chinas gesucht, das ihm in diesem Fall lediglich riet, „den Krieg zu beenden“. Dass der Konflikt freiwillig eingegangen wurde, unter erheblichem Drängen und mit Lügen seitens seiner „besten Freunde“, der Israelis, ist natürlich der Hintergrund für die Entwicklungen. Trump kehrte zurück in das Chaos, das durch Verhandlungen entstanden ist, die ins Leere laufen und sich um einen Waffenstillstand drehen, der allgemein nur als Pause im Geschehen angesehen wird.

Trump mag mit der Erwartung nach China gereist sein, dass die chinesische Regierung ihm einen Weg vorschlagen würde, wie die USA sich aus dem Iran-Sumpf befreien könnten, ohne das Gesicht zu verlieren, doch wenn dem so war, hat er sich getäuscht, und China bot Trump keinen akzeptablen Ausweg an, um sich aus der Affäre zu ziehen. China seinerseits ist, ebenso wie Russland, zweifellos hocherfreut darüber, dass die Vereinigten Staaten endlich von ihrem Sockel als weltweit führende Supermacht gestoßen wurden. Präsident Xi Jinping machte Trump gegenüber deutlich – um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie China sich eindeutig als eine den USA gleichgestellte Großmacht betrachtet –, dass Peking keine Einmischung der USA in Taiwan dulden werde, das die Chinesen als integralen Bestandteil ihres Landes betrachten. Trump konnte dieser Behauptung nichts entgegensetzen.

Während Trumps Abwesenheit gab es zahlreiche Nachrichten zum Iran, vor allem in den Vereinigten Staaten aufgrund der Veröffentlichung mehrerer Artikel in den Mainstream-Medien, die darauf hindeuten, dass die politisch einflussreichen Neokonservativen, die sich normalerweise sowohl an der globalen Vorherrschaft Washingtons als auch an jedem Konflikt gegen Israels Feinde erfreuen, den Iran-Krieg nun als völlige Katastrophe, als „Schachmatt“ durch den Iran und als „Demütigung“ bezeichnen. Sie argumentieren sogar, dass es keinen Weg gebe, damit fortzufahren. Und es kommt noch mehr hinzu, da sich auch die Saudis zu Wort melden und betonen, was für eine Katastrophe der Krieg für sie selbst und auch für die anderen Golfstaaten gewesen sei. Die Araber glauben nun, dass sich die Annahme, sie stünden unter dem Schutz eines US-Sicherheitsschirms, als absolut wertlos erwiesen habe. Darüber hinaus haben sie festgestellt, dass sie ohne jegliche Rücksprache von den USA und Israel in einen unnötigen und unerwünschten Krieg gegen den Iran hineingezogen wurden.

Amerikanische Neokonservative sind seit den 1990er Jahren eine wichtige Kraft zur Unterstützung der Politik der militärischen Vorherrschaft der USA, als sie 1996 mit dem Dokument A Clean Break: A New Strategy For Securing the Realm die internationale Seite ihrer Bewegung ins Leben riefen – ein politisches Manifest, das von einer Studiengruppe unter der Leitung des prominenten jüdischen Neokonservativen Richard Perle für den damaligen und heutigen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ausgearbeitet wurde. Der Bericht argumentierte, dass der Sicherheit Israels am besten durch einen Regimewechsel in den Nachbarländern gedient wäre, der mit Hilfe und Unterstützung der USA herbeigeführt werden sollte. Der „Clean Break“ war eine Ablehnung der Osloer Verträge, die tatsächlich darauf abzielten, einen Modus vivendi zwischen Israel und den Palästinensern zu entwickeln. Darauf folgte 1997 das Project For The New American Century (PNAC), dessen erklärtes Ziel es war, „die globale Führungsrolle Amerikas zu fördern“. Die Organisation erklärte, dass „die amerikanische Führungsrolle sowohl für Amerika als auch für die Welt gut ist“, was sie als „eine Reagan’sche Politik der militärischen Stärke und moralischen Klarheit“ beschrieb. Sowohl Clean Break als auch PNAC passten gut zusammen, um eine Politik der politischen und militärischen Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu fördern. Und da die meisten Neokonservativen jüdisch waren, lautete eines ihrer Hauptargumente, dass ein selbstbewusstes und aggressives Amerika besser in der Lage wäre, Israel zu unterstützen und zu schützen, während es sich anschickte, die Vorherrschaft über den Nahen Osten zu erlangen.

Einer der Begründer des Neokonservatismus (und des PNAC) war Robert Kagan, der nun am 10. Mai einen langen Artikel im Atlantic Magazine mit dem Titel Checkmate in Iran: Washington kann die Folgen einer Niederlage in diesem Krieg weder rückgängig machen noch kontrollieren. Er beginnt mit den Worten: „Es fällt schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der die Vereinigten Staaten in einem Konflikt eine totale Niederlage erlitten haben, einen Rückschlag, der so entscheidend war, dass der strategische Verlust weder behoben noch ignoriert werden konnte. Die verheerenden Verluste, die in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Pearl Harbor, auf den Philippinen und im gesamten westlichen Pazifik erlitten wurden, konnten schließlich wettgemacht werden. Die Niederlagen in Vietnam und Afghanistan waren kostspielig, fügten Amerikas Gesamtposition in der Welt jedoch keinen dauerhaften Schaden zu, da sie weit entfernt von den Hauptschauplätzen des globalen Wettbewerbs lagen. Das anfängliche Scheitern im Irak wurde durch einen Strategiewechsel gemildert, der den Irak letztlich relativ stabil und für seine Nachbarn ungefährlich machte und die Dominanz der Vereinigten Staaten in der Region sicherte … Eine Niederlage in der gegenwärtigen Konfrontation mit dem Iran wird einen völlig anderen Charakter haben. Sie kann weder behoben noch ignoriert werden. Es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben, keinen endgültigen amerikanischen Triumph, der den angerichteten Schaden rückgängig machen oder überwinden könnte… Weit davon entfernt, amerikanische Stärke zu demonstrieren, wie Befürworter des Krieges wiederholt behauptet haben, hat der Konflikt ein Amerika offenbart, das unzuverlässig und unfähig ist, das zu Ende zu bringen, was es begonnen hat. Das wird eine Kettenreaktion auf der ganzen Welt auslösen, während sich Freunde und Feinde auf Amerikas Scheitern einstellen.“

Ein weiterer Pate der Neokonservativen, Max Boot, bereitete den Boden, indem er Kagan in einem Kommentar in der Washington Post vom 8. April mit dem Titel „Der Waffenstillstand mit dem Iran war ein TACO-Dienstag, und Gott sei Dank: Trump kann so tun, als hätten seine blutrünstigen Drohungen gewirkt, aber er gibt weit mehr auf als Teheran.“ vorwegnahm. Sowohl Kagan als auch Boot sind in der neokonservativen Bewegung bekannt und angesehen. Kagan ist der Ehemann der verabscheuungswürdigen Victoria Nuland, die als US-Diplomatin so viel dazu beigetragen hat, die politische Krise in Osteuropa zu schüren, die zum aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geführt hat. Kagan und Boot gelten nicht gerade als Fans von Donald Trump, aber sie sind zuverlässige Unterstützer Israels und all seiner Unternehmungen, was man bedenken sollte, wenn man ihre Schriften und Reden zum Iran betrachtet, dessen Zerstörung sie sehr gerne sehen würden.

Insbesondere die Kagans sind davon begeistert, Konflikte zu schüren, wenn andere Optionen zur Verfügung stehen. Roberts Bruder Frederick ist Resident Scholar am neokonservativen American Enterprise Institute. Seine Frau Kimberly ist Gründerin und Leiterin des treffend benannten Institute for the Study of War. Und ganz sicher gehören die Herzen der Kagans nur Israel…

Man könnte sich durchaus fragen, was Kagan damit bezwecken will, Trumps Krieg zu kritisieren. Meiner Meinung nach stellt er natürlich bewusst die Folgen eines „Worst-Case-Szenarios“ dar und übertreibt deren emotionale Bedeutung, das eintreten würde, wenn Trump in Panik gerät, Israels Forderungen tatsächlich ignoriert und beschließt, den Krieg zu beenden. Indem er eine gegnerische Position einnimmt, spielt er stattdessen die Trump-Persönlichkeitskarte aus, indem er sich auf die offensichtliche Verwundbarkeit des Präsidenten konzentriert, wenn es darum geht, politische Optionen rational abzuwägen. In diesem Fall versuchen sowohl Kagan als auch Boot, Trump zu demütigen, indem sie betonen, wie katastrophal der Status quo ist, denn das eigentliche Ziel besteht darin, die begrenzte geistige Leistungsfähigkeit und den nicht vorhandenen Moralkodex des wahnsinnigen T auszunutzen, um ihn dazu zu bringen, die Darstellung seines persönlichen Versagens zu ändern, indem er den aus Sicht vieler Beobachter „schlimmsten Kurs“ verfolgt, nämlich einen totalen Krieg gegen den Iran unter Einsatz aller verfügbaren Waffen, einschließlich nuklearer, um ihn vollständig zu zerstören!

Auch andere Neokonservative erkennen, dass der Iran-Krieg katastrophal verläuft, sind jedoch weniger zwiespältig hinsichtlich der Optionen, die sie sehen, nämlich offen und klar darauf fokussiert zu sein, auf den Sieg zu setzen. Danielle Pletka vom American Enterprise Institute sieht den Erfolg in einem Personalwechsel im und um das Weiße Haus, gepaart mit einer Verhärtung von Trumps Siegeswillen. Die auf den Iran fokussierte neokonservative Foundation for the Defense of Democracies (FDD) will ebenfalls mehr Krieg, egal was es kostet, um die Perser zu vernichten.

Insgesamt denke ich, dass einige Neokonservative wie Kagan und Boot dazu aufrufen, nicht zu einem schlecht geführten und sinnlosen Krieg zurückzukehren, weil sie glauben, dass ein beschämter und egoistischer Trump versuchen wird, seinen beschädigten Ruf wiederherzustellen und den Kurs umzukehren – und genau das zu tun. Das ist genau das, was sie von ihm erwarten! Und bedenken Sie, dass Trump von der Israel-Lobby und ihren milliardenschweren Spendern wie Miriam Adelson stark unter Druck gesetzt wird, den Krieg fortzusetzen. Hinzu kommen die fast täglichen Anrufe von Premierminister Benjamin Netanjahu, der dasselbe Ziel verfolgt, nämlich Amerika im Kampf zur Vernichtung des Iran zu halten. Man könnte also annehmen, dass es, selbst wenn Trump tatsächlich dem Iran-Sumpf entkommen möchte, viele Gründe gibt, warum er sich nicht dafür entscheiden wird. Tatsächlich hat Trump bereits erklärt, dass ihm die schwächelnde US-Wirtschaft und die bevorstehenden Zwischenwahlen egal sind. Er sagte Reportern: „Ich denke nicht über die finanzielle Lage der Amerikaner nach – ich denke an niemanden. Ich denke an eine Sache: Wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt.“ Und er hat auch erklärt, dass die „Uhr tickt“, und geschworen, dass es nichts mehr vom Iran übrig bleiben wird, „wenn er sich nicht einigt“. Diese Drohungen öffnen leider die Tür für das, was als Nächstes kommt. Man wagt kaum zu erwähnen, dass Verrückte wie Trump und Netanjahu durchaus in Erwägung ziehen könnten, dass sie, wenn sie mit einem endlosen Krieg davonkommen, der die Wirtschaft der ganzen Welt schädigt, mit ihren Atomwaffen noch einen Schritt weiter gehen können, um die Sache zu Ende zu bringen!