Enthüllt: USAID, NED und Open Society finanzieren heimlich Kubas „unabhängige“ Medien, um einen Regimewechsel voranzutreiben

Von Alan Macleod

Angesichts der eskalierenden Aggression der USA gegenüber der Insel Kuba durch eine „Maximaldruck“-Kampagne und die Androhung einer militärischen Intervention finanziert die US-Regierung heimlich ein riesiges Netzwerk kubanischer Medien, die sich als unabhängig ausgeben, um einen Regimewechsel gegen die unabhängige sozialistische Regierung voranzutreiben.

Diese Medien präsentieren sich als unvoreingenommener investigativer Journalismus, werden jedoch stillschweigend von Washington über USAID, die National Endowment for Democracy und die Open Society Foundation finanziert, um Unzufriedenheit in der karibischen Nation zu säen und sie für eine potenziell „unmittelbar bevorstehende“ Invasion durch die Trump-Regierung vorzubereiten.

Kuba steht vor einigen der schlimmsten Stromausfälle seiner Geschichte, bedingt durch die US-Blockade, die versucht, die Insel in die Knie zu zwingen. Als kommunistischer Staat, der sich den Anordnungen der USA widersetzt, steht Kuba seit 1959 im Fadenkreuz Washingtons, das versucht, die Regierung zu stürzen. MintPress beleuchtet diesen zwielichtigen Zusammenhang rund um den Regimewechsel.

Unabhängiger Journalismus, präsentiert vom Außenministerium

CubaNet ist eine der einflussreichsten und etabliertesten Nachrichtenagenturen, die über das Geschehen auf der Karibikinsel berichtet. Die 1994 von regierungskritischen Aktivisten gegründete Website ist zur bevorzugten Informationsquelle für die Mainstream-Medien geworden, die regelmäßig darauf verweisen und sie als objektives und unvoreingenommenes unabhängiges Medium präsentieren (z. B. The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News und The Los Angeles Times). Reporter von CubaNet haben in großen US-Zeitungen wie USA Today Gastkommentare verfasst, in denen sie einen sofortigen Regierungswechsel auf der Insel forderten.

Doch CubaNet ist nicht so unabhängig, wie es scheint. Die Plattform wird vom US-amerikanischen Sicherheitsapparat finanziert. CubaNet hat Millionen von Dollar an Fördermitteln von USAID und der National Endowment for Democracy sowie der Open Society Foundation erhalten.

So wurde beispielsweise ein derzeit laufender USAID-Zuschuss in Höhe von 500.000 Dollar an CubaNet vergeben, um „junge Kubaner auf der Insel durch objektiven und unzensierten Multimedia-Journalismus einzubinden“. Obwohl dies vordergründig ein lobenswertes Ziel ist, deutet schon die einzeilige Beschreibung des Zuschusses darauf hin, dass sein Zweck darin besteht, die kubanische Regierung zu untergraben und anzugreifen. Darin heißt es, dass er (Hervorhebung hinzugefügt) „den freien Informationsfluss nach und aus Kuba erhöhen soll, um die Desinformationskampagnen des Regimes auszugleichen“.

Eine weitere Nachrichtenorganisation, die riesige Geldsummen aus Washington erhält, ist ADN Cuba. Der Name bedeutet wörtlich „Kubas DNA“, und das Medium hat online eine beträchtliche Anhängerschaft aufgebaut: Es verfügt über mehr als 100.000 Abonnenten auf YouTube, über 200.000 auf Instagram und über 1,3 Millionen auf Facebook. Es beschreibt sich selbst als „ein unabhängiges Medienunternehmen, das sich für Freiheit und Demokratie in Kuba einsetzt“. Tatsächlich hat es seinen Sitz jedoch in Spanien. Und es scheint nicht besonders auf Transparenz hinsichtlich seiner Finanzierung bedacht zu sein.

Klar ist jedoch, dass ADN Cuba Millionen von Dollar vom US-amerikanischen Sicherheitsapparat erhalten hat. Im September 2024 genehmigte USAID einen Zuschuss in Höhe von 1,1 Millionen Dollar für ADN Cuba – eine gigantische Summe für eine Organisation, die kaum einen Artikel pro Tag auf ihrer Website veröffentlicht.

Dies kam zu einer Zuweisung von 1,5 Millionen Dollar für den Zeitraum 2022–2024 hinzu. Tatsächlich hat ADN Cuba seit 2020 allein von USAID mehr als 3 Millionen Dollar erhalten. Diese Verbindung wird den Lesern nicht offenbart – selbst in Artikeln, die direkt über die Finanzierung kubanischer Medien durch USAID berichten – und wird in die Fußnoten obskurer Datenbanken zur US-Regierungsfinanzierung verbannt.

Diario de Cuba ist ein weiteres spanischsprachiges Nachrichtenmedium, das eine Vielzahl von Artikeln veröffentlicht, die alle eines gemeinsam haben: eine tiefe Abneigung gegen die kubanische Regierung. Die BBC beschreibt es und CubaNet als wichtige Quellen für unparteiische Nachrichten, betrieben von Journalisten, die „ohne Zensur berichten und ein umfassenderes Bild der Realität des Landes zeichnen“.

Und genau wie CubaNet hat Diario de Cuba eine siebenstellige Summe an Fördermitteln aus Washington erhalten. Zwischen 2016 und 2020 erhielt Diario de Cuba 1,3 Millionen Dollar an USAID-Geldern – fast so viel wie CubaNet im gleichen Zeitraum. Diese großzügige Förderung hat es dem Medium ermöglicht, ein globales Publikum zu erreichen, mit über 600.000 Followern allein auf Facebook.

Netzwerke für Regimewechsel

Die Central Intelligence Agency (CIA) hat früher Hunderte von Medien weltweit direkt (und heimlich) finanziert. Nachdem jedoch eine Reihe von Skandalen bekannt wurde und weitere Informationen über ihre ruchlosen Aktivitäten an die Öffentlichkeit gelangten, beschloss Washington, viele seiner umstrittensten Auslandsoperationen an Organisationen wie die National Endowment for Democracy (NED) und die U.S. Agency for International Development (USAID) auszulagern.

„Es wäre furchtbar, wenn demokratische Gruppen auf der ganzen Welt als von der CIA subventioniert wahrgenommen würden“, sagte Carl Gershman, der langjährige Präsident der NED, und erklärte damit die Entscheidung von 1983, seine Organisation zu gründen. NED-Mitbegründer Allen Weinstein pflichtete ihm bei: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA getan“, sagte er gegenüber der Washington Post.

Unter dem Deckmantel der Demokratieförderung und der Menschenrechte leitet die US-Regierung Gelder an politische und soziale Gruppen auf der ganzen Welt weiter, um ihre strategischen Ziele, darunter Regimewechsel, zu maximieren.

In den letzten Jahren haben die USA die beiden Organisationen NED und USAID genutzt, um regierungsfeindliche Proteste in Hongkong zu finanzieren, eine Farbrevolution in Belarus anzustreben, die Regierung der Ukraine im Jahr 2014 zu stürzen und Anfang dieses Jahres Unruhen im gesamten Iran zu organisieren.

In Kuba spielten die NED und USAID eine entscheidende Rolle bei der Organisation eines (gescheiterten) Aufstands gegen die Regierung im Jahr 2021. Insbesondere USAID gab Millionen von Dollar aus, um die San-Isidro-Bewegung – ein Kollektiv aus Musikern, Künstlern und Journalisten – zu finanzieren, zu organisieren und zu fördern, damit diese eine Konterrevolution auf der Insel anführte.

Mitglieder von San Isidro standen im Juli an der Spitze einer Welle landesweiter Proteste. Die Demonstrationen wurden sofort von westlichen Mainstream-Medien, Top-Prominenten und US-Politikern, darunter Präsident Biden, hochgespielt. Die Netzgemeinde wurde mit der künstlich inszenierten „SOS Cuba“-Kampagne überschwemmt, die tagelang im Internet im Trend lag.

Letztendlich gelang es den koordinierten Bemühungen der USA jedoch nicht, gewöhnliche Kubaner davon zu überzeugen, auf die Straße zu gehen, und die Bewegung versandete schnell.

Esteban Rodríguez, ein wichtiges Mitglied der San-Isidro-Bewegung, ist Produzent bei ADN Cuba.

Wenn US-Gelder ausbleiben, brechen „unabhängige“ Medien sofort zusammen

Wie wichtig die Gelder der US-Regierung für das Überleben und den Betrieb dieser Medien sind, wurde Anfang letzten Jahres deutlich, als die Trump-Regierung beschloss, die Mittel für USAID und die NED einzufrieren. Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung bezeichnete Elon Musk, damals Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz, insbesondere USAID als „Schlangennest radikal-linker Marxisten, die Amerika hassen“.

Die Auswirkungen auf die kubanischen Medien waren unmittelbar. Sobald die Gelder ausblieben, standen Dutzende von Organisationen vor der sofortigen Auflösung. CubaNet veröffentlichte einen dringenden Leitartikel, in dem die Leser gebeten wurden, die Finanzierungslücke zu schließen. „Wir stehen vor einer unerwarteten Herausforderung: der Aussetzung wichtiger Finanzmittel, die einen Teil unserer Arbeit gestützt haben“, schrieben sie; „Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und daran glauben, die Wahrheit am Leben zu erhalten, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.“ „Ohne [USAID]-Gelder wird es extrem schwierig sein, weiterzumachen“, fügte CubaNet-Direktor Roberto Hechavarría Pilia hinzu.

Diario de Cuba befand sich in einer ähnlich prekären Lage. Sein Direktor, Pablo Díaz Espí, stellte fest, dass „die Unterstützung für den unabhängigen Journalismus durch die Regierung der Vereinigten Staaten ausgesetzt wurde, was unsere Arbeit erschwert“, und bat die Leser um Spenden.

Musks Entscheidung enthüllte versehentlich ein weitverzweigtes Netzwerk von über 6.200 Reportern und fast 1.000 Medien weltweit, die stillschweigend von der CIA-Deckorganisation geschult, unterstützt und finanziert wurden – alles unter dem Deckmantel der Förderung „unabhängiger“ Medien und der Informationsfreiheit.

Ein weiteres angeblich unabhängiges kubanisches Medium, das in die Krise stürzte, war El Toque (Die Berührung). El Toque wurde 2014 gegründet und erhält Hunderttausende Dollar von der NED. Das Medium veröffentlicht auf Spanisch und Englisch und versucht, die Wechselkurse in Kuba zu manipulieren.

Die Kürzung der Mittel traf sie hart: Die Redaktion kündigte an, dass sie sofort die Hälfte ihrer Belegschaft (15 Personen) entlassen und die Zusammenarbeit mit Dutzenden von Freiberuflern einstellen müsse, während sie nach alternativen Finanzierungsquellen suche.

Auch El Estornudo (Das Niesen) wird großzügig von der NED finanziert. Allein im Jahr 2021 gewährte die Stiftung dem investigativen Medienunternehmen 180.000 Dollar. Es erhält zudem umfangreiche Unterstützung von der Open Society Foundation, obwohl es darauf besteht, dass keines dieser US-Gelder mit Auflagen verbunden ist oder seine Berichterstattung beeinflusst.

Während westliche Medien die kubanische Medienlandschaft oft als einen Kampf zwischen David und Goliath darstellen – zwischen mutigen, unabhängigen Medien, die Repressionen ausgesetzt sind, und einem ausufernden, staatlich geförderten Propagandaapparat –, machen die gigantischen Summen, die an diese „Underdogs“ ausgezahlt werden, sie zu den mit Abstand am besten finanzierten Medien auf der Insel. Ein Artikel im Guardian aus dem Jahr 2023 beispielsweise porträtierte den 24-jährigen Fotojournalisten Pedro Sosa, der sowohl für El Toque als auch für El Estornudo arbeitete. Darin wurden die beiden Medien als „Anbieter echter Berichterstattung im Gegensatz zu den schwerfälligen staatlichen Medien“ dargestellt und die Journalisten als arme und schutzbedürftige Wahrheitsverkünder, die für „Freiheit“ eintreten und einer „Razzia“ durch den Staat ausgesetzt sind.

Doch es verriet auch, dass die Arbeit für US-unterstützte Medien kein so schlechter Karriereschritt ist, wie dargestellt, sondern in Wirklichkeit ein äußerst lukrativer Beruf. Beiläufig wird erwähnt, dass die Gehälter beim winzigen El Toque zehnmal so hoch sind wie die selbst der dienstältesten Journalisten in den kubanischen Staatsmedien. In Wirklichkeit gehören diese unterdrückten Verfechter der Meinungsfreiheit also zu den reichsten Personen auf der ganzen Insel – dank der Macht des US-Dollars, der sie fürstlich bezahlt, damit sie einen ständigen Strom regierungskritischer Nachrichten produzieren.

Letztendlich hätten sich die von den USA unterstützten Medien keine Sorgen machen müssen, und die Finanzierung durch NED und USAID wurde nach einigen Umstrukturierungen wieder aufgenommen.

Posten für die eigenen Leute

All dies verblasst jedoch im Vergleich zu den Ressourcen, die die USA für Radio und TV Martí bereitgestellt haben. Das 1985 von der Reagan-Regierung gegründete, in Miami ansässige Netzwerk beschäftigt Dutzende Vollzeitmitarbeiter und erhält jährlich mehrere zehn Millionen Dollar aus Washington.

Im Gegensatz zum Rest der Medienbranche genießen die Mitarbeiter von Radio und TV Martí eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und sechsstellige Gehälter, obwohl die kubanische Regierung viele ihrer Sendungen stören und blockieren kann, sodass diese Kuba nicht erreichen – was bedeutet, dass nur sehr wenige Menschen ihre Inhalte konsumieren.

Seit seiner Gründung hat Washington mindestens 800 Millionen Dollar für Radio und TV Martí ausgegeben.

Die hier vorgestellten Medien stellen nur einen kleinen Teil des Netzwerks regierungskritischer Medien dar, die von den Vereinigten Staaten finanziert werden. Die meisten Empfänger amerikanischer Gelder bleiben anonym – eine Entscheidung, die zum Teil getroffen wurde, um ihre Identität zu verbergen und ihre Glaubwürdigkeit innerhalb Kubas zu wahren.

Die National Endowment for Democracy betrachtet Kuba als „langjährige Priorität“ und finanziert derzeit offiziell 32 separate Projekte auf der Insel.

Zu den medienbezogenen Zuschüssen gehört ein 80.000-Dollar-Projekt mit dem Titel „Strengthening Access to Information“, das Folgendes verspricht:

„Um den Zugang zu Informationen zu verbessern und kritisches Denken zu fördern, wird die Organisation täglich Berichte und Analysen in verschiedenen Formaten erstellen und unabhängige Perspektiven zu Themen bieten, die das tägliche Leben der Bürger betreffen, darunter Meinungsfreiheit, öffentliche Sicherheit, Menschenrechte und andere dringende soziale Belange.“

Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 115.000 US-Dollar mit dem Titel „Expanding Access to Uncensored Media“ (Ausweitung des Zugangs zu unzensierten Medien) sieht vor, dass:

„zur Förderung unabhängiger Informationen wird die Organisation narrativen Journalismus zu zensierten Themen anbieten, Recherchen durchführen und Hintergrundartikel, Fotoessays sowie Meinungsbeiträge erstellen und gleichzeitig die operative Kapazität der Medien stärken.“

Bei einunddreißig der zweiunddreißig Projekte werden der Name und die Identität des Empfängers verschleiert, was bedeutet, dass jene Gruppen, die mit der als Deckmantel fungierenden CIA-Organisation zusammenarbeiten, in der Regel nur dann identifiziert werden, wenn sie diese Beziehung öffentlich machen oder – wie beispielsweise, als die US-Gelder im Jahr 2025 vorübergehend eingestellt wurden – um Hilfe bitten.

Regierungskritische Medien sind nur ein kleiner Teil der riesigen Bandbreite an Gruppen, die Washington heimlich finanziert und unterstützt. Von Musikern und Wissenschaftlern über zivilgesellschaftliche, bildungsbezogene und religiöse Gruppen bis hin zu Thinktanks, Wohltätigkeitsorganisationen und NGOs gibt es ein riesiges Netzwerk von Organisationen, die enorme Geldsummen von der US-Regierung erhalten.

Zu diesen Einrichtungen gehören unter anderem das Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Kubanisches Observatorium für Menschenrechte, OCDH) und die Anwaltsgruppe Cubalex.

Beide Gruppen verfassen Berichte, in denen sie die kubanische Regierung anprangern, und werden in westlichen Medien wie der New York Times, CNN und der Washington Post regelmäßig als unparteiische Autoritäten in Sachen Menschenrechte auf der Insel zitiert. Was den Lesern jedoch verschwiegen wird, ist, dass beide Organisationen vom US-Sicherheitsapparat finanziert werden.

Aus Unterlagen geht hervor, dass USAID dem OCDH fast 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hat. Die Unterstützung durch die NED war unterdessen entscheidend für die Gründung von Cubalex im Jahr 2010, und Washington bezahlt bis heute die Gehälter der Mitarbeiter. Wie die Geschäftsführerin der Organisation, Laritza Diversent, letztes Jahr sagte:

„Ohne die Unterstützung der National Endowment for Democracy hätte es Cubalex nicht gegeben; um unsere Arbeit zu tun, brauchen wir Ressourcen. Seit 14 Jahren unterstützt uns die NED. Im vergangenen Oktober haben wir [auch] nach vielen Versuchen einen Zuschuss des Außenministeriums erhalten.“

Somit gibt es kaum einen Bereich der regierungskritischen kubanischen Opposition, der nicht von US-Geldern erreicht wurde, sei es durch Regierungsorganisationen wie die NED oder USAID oder durch Institutionen wie die Ford Foundation und die Open Societies Foundation, die historisch gesehen eine ähnliche Rolle bei der Förderung amerikanischer Interessen im Ausland gespielt haben.

Viele dieser Gruppen haben ihren Sitz in Südflorida, wo Gelder der US-Regierung dazu beitragen, Tausende von Arbeitsplätzen für die kubanisch-amerikanische Gemeinschaft zu subventionieren. Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass ein bedeutender Teil der Wirtschaft Miamis durch Steuergelder gestützt wird, die zur Finanzierung konterrevolutionärer Kräfte dienen. Ironisch, wenn man bedenkt, dass konservative Kubaner oft vehement gegen staatliche Sozialprogramme sowohl in den USA als auch in Kuba protestieren.

Digitale Bombardierung

Im Jahr 2010 eroberte eine neue Social-Media- und Messaging-App namens Zunzuneo Kuba im Sturm. Aus dem Nichts verbreitete sie sich viral und gewann Zehntausende von Nutzern – eine für damalige Verhältnisse sehr große Zahl auf einer Insel mit so spärlicher Internetversorgung.

Keiner der Nutzer war sich jedoch bewusst, dass die Plattform heimlich von USAID geschaffen worden war, um einen Regimewechsel zu fördern. Ihr Plan war es, zunächst einen hervorragenden Dienst anzubieten, der den Markt erobern würde, dann den Kubanern nach und nach regierungsfeindliche Botschaften zuzuführen und sie schließlich dazu zu bewegen, sich „Smart Mobs“ anzuschließen, mit dem Ziel, eine Farbrevolution auszulösen.

Um die eigene Beteiligung an dem Projekt zu verschleiern, hielt die US-Regierung ein geheimes Treffen mit Twitter-Gründer Jack Dorsey ab, um ihn dazu zu bewegen, in das Projekt zu investieren. Es ist unklar, inwieweit Dorsey dabei half, da er sich geweigert hat, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.

Zunzuneo wurde 2012 abrupt geschlossen, möglicherweise weil das Office of Cuba Broadcasting (das TV und Radio Marti beaufsichtigt) bereits ein neues Programm namens Piramideo ins Leben gerufen hatte.

Piramideo vermarktete sich als App, die es Kubanern ermöglichte, Weltnachrichten kostenlos und ohne Zensur zu empfangen. Fast sofort berichteten Einheimische jedoch, dass sie mit Fake News über regierungsfeindliche Proteste überschüttet wurden, die nie stattgefunden hatten. Piramideo wurde 2015 eingestellt, nachdem Berichte über Einmischungen der US-Regierung in Kuba einen Skandal und diplomatische Verlegenheit ausgelöst hatten.

Heute jedoch, da Kubaner zunehmend amerikanische Social-Media-Apps nutzen, ist diese Art von Täuschung weitgehend überflüssig, da sie ganz offen betrieben werden kann. Während der San-Isidro-Proteste 2021 beteiligten sich Apps wie Instagram und Twitter offen an dem Versuch, die Regierung zu stürzen, und unternahmen nichts gegen einen massiven Boom eindeutig gefälschter Bot-Konten, die genau dieselben Nachrichten (bis hin zu den Tippfehlern) nachplapperten und denselben künstlich generierten Hashtag verwendeten. Das Redaktionsteam von Twitter platzierte die Proteste – an denen landesweit kaum ein paar Tausend Menschen teilnahmen – sogar über 24 Stunden lang ganz oben in seiner Rubrik „Was passiert gerade“, was bedeutete, dass jeder Nutzer weltweit benachrichtigt wurde. Der gescheiterte Putsch ist als „Bay of Tweets“ bekannt geworden.

Der endlose Krieg gegen Kuba

Im Oktober stimmte die UNO zum 33. Mal in Folge mit überwältigender Mehrheit (165 zu 7) dafür, ein Ende der US-Blockade gegen Kuba zu fordern. Dieser Wirtschaftskrieg wurde von der Eisenhower-Regierung als Reaktion auf die kubanische Revolution von 1959 verhängt, die den von den USA unterstützten Diktator Fulgencio Batista stürzte.

Diese illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen, die laut einem internen Memo der US-Regierung darauf abzielen, „die Geld- und Reallöhne zu senken, Hunger und Verzweiflung zu verursachen und die Regierung zu stürzen“, kosten Kuba jedes Jahr Milliarden und behindern seine Entwicklung erheblich.

Die USA versuchten 1961, in Kuba einzumarschieren, und brachten die Welt während der darauf folgenden Kubakrise an den Rand der Vernichtung. Berichten zufolge versuchten sie hunderte Male, den kubanischen Staatschef Fidel Castro zu töten, und verübten eine Welle von Terroranschlägen gegen das Land, darunter auch den Einsatz biologischer Waffen auf der Insel.

Aufeinanderfolgende Regierungen setzten den Wirtschaftskrieg gegen Kuba fort, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch verschärft wurde. Doch das von dem kubanisch-amerikanischen Politiker Marco Rubio geleitete Außenministerium unter Trump hat diesen Krieg auf eine neue Ebene gehoben und die Insel zu einer seiner obersten Prioritäten erklärt.

Trump selbst hat erklärt, dass Kuba „als Nächstes“ auf der Liste der Länder stehe, die für einen Regimewechsel ins Visier genommen werden. „Wir werden vielleicht bei Kuba vorbeischauen, wenn wir mit dem Iran fertig sind“, sagte er letzten Monat.

Als Reaktion darauf erklärte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel, sein Land sei bereit, jede US-Invasion abzuwehren, wie es dies bereits während der Schweinebucht-Invasion getan habe, und erklärte:

„Die Lage ist äußerst schwierig und fordert uns erneut auf, wie am 16. April 1961 bereit zu sein, ernsthaften Bedrohungen, einschließlich militärischer Aggression, entgegenzutreten. Wir wollen das nicht, aber es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten, dies zu vermeiden, und, falls es unvermeidbar wird, es zu besiegen.“

Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierung einer Vielzahl von Medien, die sich gegen Kuba richten, durch die US-Regierung zu sehen; der Medienangriff ist nur ein Aspekt von Washingtons vielschichtigem Ansatz zum Regimewechsel.

Viele der hier vorgestellten Organisationen veröffentlichen auf Englisch, und fast alle werden von westlichen Mainstream-Medien als vermeintlich glaubwürdige Informationsquellen zu Kuba genutzt, was bedeutet, dass die Narrative des US-Außenministeriums über dieses Netzwerk in das öffentliche Bewusstsein eingeschleust werden.

Vielen Kubanern und Amerikanern ist völlig unbekannt, dass ihre Nachrichten über die Insel größtenteils aus einem Geflecht zwielichtiger Medien stammen, die stillschweigend vom US-Sicherheitsapparat über die NED und USAID finanziert werden. Ihr Ziel ist es, den Strom negativer Berichte aufrechtzuerhalten, um die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, einen Regimewechsel auf der Insel zu akzeptieren. Schließlich ist im Krieg die Wahrheit immer das erste Opfer.