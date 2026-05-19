Trumps gescheiterter China-Besuch zeigt, dass sein Handelskrieg nach hinten losgegangen ist und US-Konzerne verzweifelt sind

Ben Norton

Donald Trump besuchte Peking in Begleitung der milliardenschweren CEOs eines Dutzends führender US-Konzerne. Sein Scheitern, China zur Erfüllung seiner Forderungen zu drängen, verdeutlichte, wie Washington den Handelskrieg verloren hat.

Der Besuch von Donald Trump in Peking im Mai dieses Jahres war der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten in China seit 2017. Um diese Reise zu verstehen, ist es wichtig zu betonen, dass die Vereinigten Staaten das Treffen beantragt haben. Peking hat es nicht initiiert. Das wirft die Frage auf: Warum war Trump so verzweifelt darauf aus, sich mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammenzusetzen?

Die kurze Antwort lautet: Die US-Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise.

Der aggressive Handelskrieg, den die USA während Trumps erster Amtszeit gegen China entfachten und den er 2025 dann massiv eskalierte, ist spektakulär nach hinten losgegangen .

Die Inflation in den USA steigt rasant an , und Trumps Zölle haben das Inflationsfeuer nur noch weiter angeheizt und gleichzeitig die Deindustrialisierung und die Dysfunktionalität der Lieferketten beschleunigt .

Washington agiert aus einer Position deutlicher Verwundbarkeit heraus. Selbst bedeutende US-amerikanische Denkfabriken wie der Council on Foreign Relations räumen mittlerweile offen ein, dass Peking die Oberhand hat und Washington seinen Einfluss auf China verloren hat.

Trump lud die CEOs von einem Dutzend US-Unternehmen ein, mit ihm nach China zu reisen.

Trump war noch nie jemand, der subtil vorging. Er sagt ständig „das, was er nicht zu sagen hat, laut“.

Auf seiner Website Truth Social prahlte Trump mit dem ihn nach China begleitenden Unternehmens-Gefolge. Die US-Delegation bestand aus vielen der mächtigsten Milliardärsoligarchen des Landes:

Elon Musk von Tesla und SpaceX, der reichste Milliardär und Oligarch der Welt, der 288 Millionen Dollar ausgab, um Trump und seine republikanischen Verbündeten ins Amt zu bringen;

und seine republikanischen Verbündeten ins Amt zu bringen; Jensen Huang von Nvidia, dem Unternehmen, das mit einer Marktkapitalisierung von 5,5 Billionen US-Dollar , angetrieben von der KI-Blase, mittlerweile der wertvollste Konzern der Welt ist ;

, angetrieben von der KI-Blase, mittlerweile der wertvollste Konzern der Welt ist ; Tim Cook von Apple, den Trump „Tim Apple“ nennt;

Larry Fink von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter;

Stephen Schwarzman von Blackstone, dem größten alternativen Vermögensverwalter, und Schwarzman war ein wichtiger Geldgeber von Trumps Präsidentschaftskampagne 2024 ;

; Boeing-CEO Kelly Ortberg;

Brian Sikes, CEO von Cargill;

Jane Fraser, CEO von Citigroup;

Larry Culp, CEO von GE Aerospace;

David Solomon, CEO von Goldman Sachs;

Micron-CEO Sanjay Mehrotra; und

Qualcomm-CEO Cristiano Amon.

Als Trump nach China flog, befanden sich die Milliardäre Musk und Huang tatsächlich persönlich an Bord der Air Force One.

Ein offizielles Foto des Weißen Hauses zeigt Elon Musk und Jensen Huang bei ihrer Ankunft in China an Bord der Air Force One zusammen mit Trump und seiner Familie.

Als der US-Präsident die chinesische Führung traf, wurde er von diesen Konzernoligarchen flankiert.

Die Symbolik war unmissverständlich: Diese CEOs wurden faktisch wie Schattenregierungsbeamte behandelt.

Ein offizielles Foto des Weißen Hauses zeigt Chinas Präsidenten Xi Jinping bei einem Treffen mit US-Regierungsbeamten und Unternehmensführern, darunter Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook und Stephen Schwarzman.

Es war der deutlichste Beweis dafür, dass die Politik der US-Regierung von und für große Konzerne und die reichen Eliten, die diese Konzerne leiten und in sie investieren, gemacht wird.

Dies wird nur noch dadurch bestätigt, dass der US-Botschafter in China, David Perdue, zuvor Präsident von Reebok und CEO von Dollar General war .

Ein offizielles Foto des Weißen Hauses zeigt chinesische Beamte bei einem Treffen mit US-Regierungsbeamten und Unternehmensführern, darunter Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook und Stephen Schwarzman.

Der US-Handelskrieg hat sich als Bumerang erwiesen: Nvidias Marktanteil in China sank von 95 % auf 0 %.

Warum wollten diese US-amerikanischen Unternehmenschefs unbedingt mit Trump nach China reisen? Die Antwort ist einfach: Sie wollen unbedingt Zugang zum größten Markt der Welt.

China hat 1,4 Milliarden Einwohner und die größte Mittelschicht der Welt. Forscher der Brookings Institution schätzen, dass die chinesische Mittelschicht im Jahr 2027 1,2 Milliarden Menschen umfassen wird – ein Viertel der weltweiten Mittelschicht.

„China stellt bereits das größte Marktsegment des Konsums der Mittelschicht weltweit dar und ist ein vorrangiger Markt für große multinationale Unternehmen“, schrieben die Forscher.

US-amerikanische Konzerne waren schon immer bestrebt, in Chinas riesigen Markt einzudringen. Nachdem Deng Xiaoping 1978 die Reform- und Öffnungspolitik eingeleitet hatte, erlaubte er dies einigen unter der Bedingung, dass sie ihre Technologie mit chinesischen Firmen teilten und Joint Ventures gründeten. Der Slogan lautete: „Marktzugang für Technologietransfer“: 市场换技术 (shìchǎng huàn jìshù).

Als Trump 2018 den US-Handelskrieg gegen China begann, leitete er eine schrittweise wirtschaftliche Entkopplung der beiden Länder ein. Dies ist ein langsamer Prozess, doch Handel und Investitionen zwischen den USA und China sind im letzten Jahrzehnt deutlich zurückgegangen.

Einige große US-Konzerne wurden durch diesen Handelskrieg sehr negativ beeinflusst.

Insbesondere die prominente Anwesenheit von Nvidia-CEO Jensen Huang bei Trumps Reise nach China verdeutlichte das eklatante Scheitern der Technologie-Eindämmungsstrategie Washingtons.

Um Chinas KI-Entwicklung zu sabotieren, beschränkten sowohl die Biden- als auch die Trump-Administration den Export von hochentwickelten Chips.

Dieser technologische Krieg – bekannt als „Chipkrieg“ – traf Nvidia hart. Huang beklagte, dass der US-Konzern zuvor 95 % des chinesischen Marktes für fortschrittliche KI-Chips kontrolliert hatte, sein Marktanteil aber auf null gesunken sei .

Anstatt den USA ein Monopol auf KI und andere fortschrittliche Technologien zu ermöglichen, reagierte Peking mit Milliardeninvestitionen in industriepolitische Maßnahmen , um eine eigene heimische Halbleiterindustrie aufzubauen.

China hat rasante Fortschritte gemacht. Es dominiert mittlerweile den Weltmarkt für ältere Chips und wird die großen US-Technologiekonzerne voraussichtlich sehr bald einholen.

Einige US-amerikanische Unternehmenschefs haben Trump deutlich aufgefordert, seine Strategie zu überdenken. Die rücksichtslose Kampagne des Wirtschafts- und Technologiekriegs gegen China sei nach hinten losgegangen, und sie hätten auf eine Art umfassenden Kompromiss gehofft.

Trumps Reise war ein Fehlschlag: China hatte kein Interesse.

Peking war jedoch offenbar bei weitem nicht so interessiert wie Washington.

Viele westliche Medien räumten ein, dass die Reise kaum etwas gebracht hatte . Einige bezeichneten sie sogar als Fehlschlag . Trump kehrte größtenteils mit leeren Händen nach Hause zurück.

Trump prahlte damit, dass China 200 Flugzeuge bei Boeing bestellen werde, doch der Aktienkurs des US-Konzerns fiel als Reaktion auf diese Nachricht tatsächlich um 4 %, da Analysten mit einer Bestellung von 500 Flugzeugen gerechnet hatten.

Die US-Regierung gab Nvidia zwar grünes Licht für den Verkauf ihres zweitfortschrittlichsten KI-Chips, des H200, an 10 chinesische Technologieunternehmen, aber Reuters wies darauf hin, dass „bisher noch keine einzige Lieferung erfolgt ist“.

Reuters kam zu dem Schluss: „US-Präsident Donald Trump verließ China am [15. Mai] ohne nennenswerte Durchbrüche im Handelsbereich oder konkrete Hilfe aus Peking zur Beendigung des Iran-Krieges.“

Dieses Ergebnis war leicht vorherzusagen. Die US-Regierung führt nun schon fast ein Jahrzehnt lang einen Handels- und Technologiekrieg mit dem Ziel, Chinas Entwicklung zu verhindern und das Land zu isolieren.

Warum Trump glaubte, er könne plötzlich freundlich sein und China dazu bringen, Zugeständnisse zu machen, die den USA auf Kosten Chinas zugutekommen, ist ein Rätsel.

Darüber hinaus haben die USA einen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen, der die Weltwirtschaft erschüttert und die größte Ölkrise der Geschichte ausgelöst hat , und nun erwartet Trump von China finanzielle Unterstützung. Das ist schlichtweg absurd.

Mit anderen Worten: Nachdem Trump China jahrelang scharf kritisiert hat, hofft er nun, dass Peking zur Rettung der US-Wirtschaft beitragen wird. Es liegt auf der Hand, warum China daran kein Interesse hatte.

China hat die Trümpfe in der Hand, nicht die USA.

Als Trump im April 2025 den Handelskrieg gegen China einseitig eskalierte und mit Zöllen von bis zu 145 % drohte, überraschte Peking Washington mit einer Gegenreaktion und verhängte proportionale Zölle auf US-Exporte.

Trump tobte: „Wir haben viel größere und bessere Karten als sie.“ Der US-Präsident behauptete, er könne China mit seinen „unglaublichen Karten“ „zerstören“ .

Finanzminister Scott Bessent war außer sich vor Wut. Er trat im Fernsehsender CNBC auf und erklärte: „Ich halte diese chinesische Eskalation für einen großen Fehler, denn sie spielen mit dem Feuer .“

„Was verlieren wir dadurch, dass die Chinesen die Zölle auf uns erhöhen?“, fragte Bessent, ein ehemaliger Hedgefonds-Manager von der Wall Street. „Wir exportieren nur ein Fünftel dessen, was sie in uns exportieren, also ist das ein Verlustgeschäft für sie.“

In Wirklichkeit war das Gegenteil der Fall: China hielt deutlich wertvollere Trümpfe in der Hand.

Das deutlichste Beispiel hierfür war die Reaktion Pekings auf Washingtons einseitige Zölle und Exportbeschränkungen für Technologieprodukte, indem es den USA den Zugang zu Seltenen Erden abschnitt.

Dies löste in Washington ein politisches Erdbeben aus, da US-Konzerne ihre Produkte ohne chinesische Seltene Erden nicht herstellen können. Auch der militärisch-industrielle Komplex der USA kann ohne sie keine Waffensysteme fertigen.

China dominiert die globale Lieferkette für viele kritische Mineralien.

Die US-Regierung erkannte diese Schwachstelle und bemühte sich daher um den Aufbau einer neuen Lieferkette. Unter Marco Rubio rief das US-Außenministerium die Initiative „Pax Silica“ ins Leben und lud im Februar dieses Jahres Dutzende Länder zur Ministerkonferenz über kritische Mineralien in Washington ein.

Der Aufbau dieser parallelen Netzwerke wird jedoch Jahre dauern, was bedeutet, dass den USA keine andere Wahl bleibt, als mit China gut auszukommen, wenn sie an kritische Mineralien gelangen wollen.

Was den chinesischen Einfluss betrifft, war die Anwesenheit von Elon Musk und Apple-CEO Tim Cook bei Trumps Reise besonders aufschlussreich.

Seit fast einem Jahrzehnt übt Washington Druck auf US-Unternehmen aus, ihre Risiken zu reduzieren, indem sie Produktionslinien aus China verlagern und Fabriken in Länder wie Indien verlagern.

Die Umstellung dieser Lieferketten hat sich jedoch angesichts der Komplexität des chinesischen Produktionsökosystems als nahezu unmöglich erwiesen.

Apple hat versucht, seine iPhones in Indien herzustellen, ist dabei aber auf viele Probleme gestoßen .

Tesla dient als Paradebeispiel. Mehr als die Hälfte der Elektrofahrzeuge des Unternehmens werden in seiner „Gigafactory“ in Shanghai hergestellt .

Dies geschieht trotz der Tatsache, dass Tesla-Chef Elon Musk 2024 inländische Handelsbarrieren forderte und warnte, seine chinesischen Konkurrenten würden die US-amerikanischen Elektroautohersteller „vernichten“. Kurz darauf verhängte die US-Regierung (damals unter Joe Biden) Zölle von 100 % auf chinesische Elektrofahrzeuge.

All dies beweist die extreme Heuchelei der US-Politik gegenüber China. Washington will, dass Peking seine eigenen Interessen denen US-amerikanischer Konzerne opfert. Manche Eliten in anderen Ländern mögen dazu bereit sein, um sich auf Kosten ihrer Nation zu bereichern; nicht aber die chinesische Führung, die sich der Entwicklung ihres Landes verschrieben hat.

Die Vereinigten Staaten müssen auf die harte Tour lernen, dass sie China nicht länger herumkommandieren können.