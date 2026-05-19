Afghanistan: Amerikas anderer andauernder Stellvertreterkrieg

Von Brian Berletic

Die Erschließung der Bodenschätze Afghanistans ist zum Mittelpunkt eines informativen und geopolitischen Kampfes geworden, in dem sich Wirtschaftsprojekte mit Sicherheitsfragen, Propaganda und der Rivalität der Großmächte überschneiden.

Ein kürzlich erschienener Artikel im „Interpreter“ des Lowy Institute, das von der US-Rüstungsindustrie, Big Tech, dem Bankensektor und anderen westlichen Interessengruppen finanziert wird, behauptet kühn: „Afghanistan gibt seinen Bodenschatz – und seine Zukunft – auf.“

China wird vorgeworfen, Rohmineralien in Afghanistan lediglich abzubauen und zur Weiterverarbeitung an andere Orte zu transportieren – ein Vorgang, der laut dem Artikel darauf hinausläuft, dass China Afghanistan seiner natürlichen Ressourcen beraubt und das Land bewusst in einem Zustand ewiger Armut belässt.

Was der Artikel bewusst auslässt, ist die Präsenz bewaffneter Extremisten, die chinesische Investitionen, diplomatische Vertretungen und Personal im ganzen Land angreifen, was es China – vorerst – physisch unmöglich macht, in Afghanistan zu investieren und dem Land zu ermöglichen, diesen Rohstoffreichtum im Inland zu verarbeiten und höherwertige Industriegüter für größere Gewinne zu exportieren.

Es zeichnet sich ein Muster ab, das aus einer Reihe von den USA inszenierter schmutziger Kriege besteht, die entlang der gesamten chinesischen Peripherie geführt werden, um gezielt den Landtransport von Energie, Rohstoffen und Fertigwaren zu behindern

Chinas Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit Afghanistan – durch die Bereitstellung von sofortigen und dringend benötigten Einnahmen für den Wiederaufbau des Landes – erfolgen nach 20 Jahren militärischer Besatzung und Übergriffen durch die USA, verbunden mit der Beschlagnahmung von afghanischen Vermögenswerten in Höhe von über 9,5 Milliarden US-Dollar durch die USA ab 2021 sowie dem Einsatz von US-gestützten Extremisten, um jeden Versuch zur Stabilisierung, zum Wiederaufbau und vielleicht sogar zur Entwicklung des zentralasiatischen Landes zu sabotieren.

Die USA, die den Tod, die Zerstörung und die Armut verursacht haben, unter denen die Afghanen derzeit leiden, versuchen über ihre Propagandaorgane, die Schuld auf Nationen wie China abzuwälzen, die versuchen, mit Afghanistan zusammenzuarbeiten, obwohl die USA diese Zusammenarbeit von vornherein durch absichtlich geschaffene Herausforderungen erschwert haben.

Washingtons lange Geschichte der Nutzung von Extremisten zur Destabilisierung anderer

Während die USA weltweit hochkarätige Kriege und Stellvertreterkriege führen – vom Angriff auf Venezuela in Lateinamerika über Angriffe auf russische Energieproduktions-, -speicher- und -exportanlagen, die sie der „Ukraine“ in Europa zuschreiben, bis hin zu ihrem andauernden Angriffskrieg gegen den Iran im Nahen Osten –, führen die USA auch überall dazwischen eine Reihe schmutziger Kriege.

Dazu gehört auch der zentralasiatische Staat Afghanistan – zerstört durch jahrzehntelange, von den USA provozierte Kriege – sowohl der Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion in den 1980er Jahren als auch die Invasion und Besetzung Afghanistans von 2001 bis 2021.

Trotz des offiziellen Abzugs aus Afghanistan – Analysten warnten damals vor „Stay-behind“-Netzwerken von Terroristen, die die USA bewaffnet hatten und weiterhin bewaffnen und unterstützen würden – wird verhindert, dass Afghanistan irgendeine Form von soziopolitischer oder wirtschaftlicher Stabilität erreicht, und es werden Versuche der Nachbarländer Afghanistans vereitelt, mit dem Land zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, einen funktionierenden Nationalstaat und eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen, die in der Lage sind, die eigene Bevölkerung zu versorgen und mit Partnern im Ausland Handel zu treiben.

Dies gilt insbesondere für China.

Um diese Destabilisierung zu erreichen, haben die USA ihre jahrzehntelange Politik genutzt, Extremisten über ein globales Netzwerk von Mittelsmännern zu bewaffnen und zu unterstützen und sie als Expeditionsstreitkräfte einzusetzen, wo gewöhnliche US-Streitkräfte es sich politisch nicht leisten können oder militärisch dazu nicht in der Lage sind.

Bekanntlich setzten die USA solche Extremisten insbesondere im Rahmen ihres Stellvertreterkriegs gegen die Sowjetunion in Afghanistan in den 1980er Jahren ein.

Im Jahr 2007 warnte Seymour Hersh in seinem Artikel „The Redirection“:

Um den überwiegend schiitischen Iran zu untergraben, hat die Bush-Regierung faktisch beschlossen, ihre Prioritäten im Nahen Osten neu auszurichten. Im Libanon hat die Regierung mit der sunnitischen Regierung Saudi-Arabiens bei geheimen Operationen zusammengearbeitet, die darauf abzielen, die Hisbollah, die vom Iran unterstützte schiitische Organisation, zu schwächen. Die USA haben sich auch an geheimen Operationen beteiligt, die gegen den Iran und dessen Verbündeten Syrien gerichtet waren. Ein Nebeneffekt dieser Aktivitäten war die Stärkung sunnitischer extremistischer Gruppen, die eine militante Vision des Islam vertreten, den USA feindlich gesinnt sind und mit Al-Qaida sympathisieren.

Nach dem zugegebenermaßen von den USA inszenierten „Arabischen Frühling“ im Jahr 2011 begannen die USA, genau diese vorbereiteten Netzwerke von Extremisten zu mobilisieren, um Stellvertreterkriege und anschließend von den USA geführte Kriege gegen Nationen wie Libyen, Syrien, Jemen und Irak zu provozieren.

Ab 2011, als diese Konflikte begannen, die gesamte arabische Welt zu zerstören, räumten US-amerikanische Publikationen wie die New York Times und die Washington Post ein, dass die USA Milliarden von Dollar für die Bewaffnung und Ausbildung der damals als „moderate Rebellen“ bezeichneten Gruppen ausgaben.

Doch bis 2014 war völlig klar, dass es keine solchen „moderaten Rebellen“ gab. Die US-Medien begannen, Geschichten darüber zu verbreiten, dass Extremisten die von den USA unterstützten moderaten Rebellen irgendwie „in die Flucht geschlagen“ hätten, und so gelangte der Großteil ihrer Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung in die Hände von US-gelisteten Terrororganisationen wie den Al-Qaida-Ablegern Jahbat Al-Nusra, auch bekannt als Hayat Tahrir al-Sham (HTS*), und dem sogenannten „Islamischen Staat“ (ISIS*).

In Wirklichkeit gab es von Anfang an nie irgendwelche „gemäßigten Rebellen“. Wie Seymour Hersh bereits 2007 berichtete, bestand der Plan der USA stets darin, Extremisten einzusetzen, um die arabische Welt im Vorfeld eines größeren Krieges gegen den Iran (und schließlich China) neu zu ordnen.

Nachdem die USA von 2011 bis 2024 die Regierungen in Libyen, Jemen und Syrien erfolgreich gestürzt hatten, setzen sie diese extremistischen Organisationen nach wie vor weltweit ein.

Die USA haben HTS offiziell von der Liste der von den USA benannten ausländischen Terrororganisationen gestrichen und erkennen nun deren Galionsfigur, Abu Mohammad al-Jolani (jetzt als Ahmed al-Sharaa* bezeichnet), als de facto-Präsidenten Syriens an.

Andere Terrororganisationen werden von den USA nach wie vor für diese Methode der glaubhaften Abstreitbarkeit eingesetzt, darunter der IS, der wiederum eine Reihe von Ablegern hervorgebracht hat, die darauf spezialisiert sind, die geopolitischen Interessen der USA über den Nahen Osten hinaus voranzutreiben, darunter der Islamische Staat, die Provinz Khorasan oder ISIS-K.*

Es ist genau ISIS-K, den die USA einsetzen, um Afghanistan anzugreifen und dessen Stabilität zu untergraben – wobei sowohl Regierungsbeamte, Gebäude und Infrastruktur als auch das Personal, die diplomatischen Vertretungen und die Investitionen befreundeter Nachbarstaaten wie China ins Visier genommen werden, das in seiner westlichen Region Xinjiang eine kurze Grenze (92 km) zu Afghanistan teilt.

Nur einer von vielen schmutzigen Kriegen, die die USA auf diese Weise führen…

Die Lage Afghanistans war von zentraler Bedeutung für die imperialen Ambitionen Großbritanniens und später auch für die der USA. An Iran, Pakistan und China grenzend und im nahen Ausland Russlands gelegen, war es für Amerikas jahrzehntelanges Streben nach Vorherrschaft über Eurasien von zentraler Bedeutung, Afghanistan als destabilisierten, dysfunktionalen Nährboden für Extremisten zu erhalten, die in der Lage sind, Terrorismus und Instabilität in ganz Eurasien zu exportieren.

Die USA können nicht nur jede Art positiver Entwicklung zwischen China und Afghanistan blockieren, wodurch die regionale Sicherheit untergraben und beide Nationen einer ständigen Bedrohung ausgesetzt werden, sondern sie können diese exportierte Gewalt auch nutzen, um das benachbarte Pakistan und dessen gemeinsame Projekte mit China ins Visier zu nehmen und zu untergraben. Dazu gehören Chinas „Belt and Road Initiative“ (BRI) und der „China-Pakistan Economic Corridor“ (CPEC).

Der CPEC ist zu einem regelmäßigen Ziel des von den USA unterstützten Terrorismus geworden – mit dem Versuch, den Bau durch gezielte Anschläge auf chinesische Ingenieure zu stören und die politische und wirtschaftliche Stabilität der Projekte selbst zu untergraben, indem lokale pakistanische Sicherheitskräfte angegriffen und getötet sowie hochrangige chinesische Diplomaten attackiert werden, wie es bei dem Attentatsversuch auf Chinas Botschafter in Pakistan in Quetta im Jahr 2021 der Fall war.

Auch jenseits von Zentral- und Südasien haben die USA denselben Prozess wiederholt – wenn auch mit einer ganz anderen Art von Extremisten –, vor allem im südostasiatischen Myanmar. Hier haben die USA Militante und von den USA unterstützte Oppositionsparteien eingesetzt, um die Macht der Zentralregierung und des Militärs in Myanmar anzufechten. Inmitten jahrelanger Kämpfe haben von den USA unterstützte Militante gezielt chinesische Investitionen im ganzen Land ins Visier genommen sowie die Myanmar-China-Pipeline, die speziell gebaut wurde, um China die Umgehung einer möglichen US-Seeblockade der Straße von Malakka zu ermöglichen – Chinas wichtigster Seeverkehrsader für den Import von Energie und den Export von Gütern.

In US-Strategiepapieren wurde nicht nur ausdrücklich die Sperrung der Straße von Malakka erörtert, um China wirtschaftlich zu strangulieren, sondern auch ein militärischer Angriff auf die Pipeline zwischen Myanmar und China, um China daran zu hindern, die US-Blockade zu umgehen.

In dem Beitrag der US Naval War College Review aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade of China“ heißt es:

„Eine Fernblockade müsste auch die Ölpipeline zwischen Myanmar und China unterbinden, die letztendlich bis zu 440.000 Barrel Rohöl pro Tag von Kyaukpyu an der Küste Myanmars in die Provinz Yunnan im Südwesten Chinas transportieren könnte. Um Tanker daran zu hindern, am Terminal in Kyaukpyu zu entladen, müssten, wenn überhaupt, nur wenige Marineplattformen vor Ort verbleiben. Das Gebiet könnte für die Dauer eines Konflikts zur Sperrzone erklärt werden, und sollten die Behörden Myanmars sich nicht daran halten, könnte die Anlage durch Luftangriffe, Luftminen oder andere kinetische Maßnahmen außer Gefecht gesetzt werden. Kurz gesagt, die US-Streitkräfte wären wahrscheinlich in der Lage, Chinas Landwege für Ölimporte auf dem Seeweg rasch zu neutralisieren, um die Straße von Malakka und andere Engpässe weiter östlich zu umgehen und zu verhindern, dass China Kräfte abziehen muss, die zur Absicherung anderer maritimer Zugangswege benötigt werden.“

Es ist offensichtlich, dass die USA beschlossen haben, dieselbe Art von bewaffneten Stellvertretern einzusetzen, mit denen sie bereits die arabische Welt neu geordnet haben, um Angriffe auf chinesische BRI-Projekte zu starten, ohne dass direkte militärische Maßnahmen der USA erforderlich wären – und so ihre geopolitischen Ziele voranzutreiben und gleichzeitig eine plausible Abstreitbarkeit zu wahren.

Das sich abzeichnende Muster ist eine Reihe von den USA inszenierter schmutziger Kriege, die entlang der gesamten Peripherie Chinas geführt werden, um gezielt den Fluss von Energie, Rohstoffen und Fertigwarenexporten über Land zu stören. Gleichzeitig verhängt die USA nun offen eine sich ausweitende Seeblockade gegen Chinas Verbündete Russland und Iran, was wiederum direkt auf China selbst abzielt und dieses blockiert – da beide Nationen Peking als ihren engsten und wichtigsten Wirtschafts- und Handelspartner betrachten.

Wenn man diese Realität versteht und dann den Artikel von „Interpreter“ über Afghanistan, das seine Zukunft an „China“ „aufgibt“, noch einmal liest, wird deutlich, wie bewusst scheinheilig nicht nur dieser spezifische Artikel ist – sondern das gesamte westliche außenpolitische Establishment, das er repräsentiert –, das diese Bedingungen in Afghanistan überhaupt erst geschaffen hat und nun seine eigene erfolgreiche Kampagne ausnutzt, um den Wiederaufbau Afghanistans durch den Einsatz terroristischer Organisationen zu blockieren und den wenigen Nationen die Schuld zu geben, die das Risiko eingehen, diese jahrzehntelangen Schäden rückgängig zu machen.

Leider werden die meisten Leser von Schlagzeilen wie denen von „Interpreter“ die Vorwürfe gegen China nicht hinterfragen – selbst unter den Kritikern der westlichen Außenpolitik –, da tief verwurzelte Vorurteile gegenüber China und Asien im Allgemeinen bestehen.

Letztendlich wird es – wenn die wahre Natur des Problems durch westliche Propaganda verschleiert oder gänzlich auf andere Nationen, in diesem Fall China, abgewälzt wird – schwierig, wenn nicht gar unmöglich, das Problem überhaupt zu lösen.

Länder wie Afghanistan haben kaum Möglichkeiten, ein internationales Publikum mit der Wahrheit zu erreichen, da die USA den globalen Informationsraum kontrollieren – und Chinas Fähigkeit, Afghanistan zu helfen, wird durch denselben kontrollierten Informationsraum weiterhin als „Ausbeutung“ „umgeschrieben“ werden.

Wenn einzelne Menschen letztlich der grundlegendste Baustein der menschlichen Zivilisation und ihrer Richtung sind, dann ist die Kontrolle über die Informationen, die sie sehen und glauben, das grundlegendste und wesentlichste Mittel, um die Richtung der menschlichen Zivilisation zu steuern. Umfangreiche Investitionen in die militärische und wirtschaftliche Entwicklung durch Länder wie China bei gleichzeitiger Ignorierung der Informationsdominanz der USA ermöglichen es den USA, die Realität in den Köpfen der Menschen weiterhin zu definieren, ganz gleich, wie sehr diese von der tatsächlichen Realität abweicht.

Irgendwann in der Zukunft könnte diese Diskrepanz zu einem katastrophalen Zusammenbruch der Macht und des Einflusses der USA weltweit führen – doch vorerst gehört sie weiterhin zu ihren wirksamsten und mächtigsten „Superwaffen“.

Für Afghanistan – und aufgrund der Fähigkeit der USA, zu bestimmen, was im Fokus steht und was gänzlich vergessen wird – wird Washingtons anhaltende Kampagne, dessen Erholung hin zu Frieden und Wohlstand zu behindern, nicht nur fortgesetzt, sondern fast vollständig im Verborgenen ablaufen.

*-in Russland verboten