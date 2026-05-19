Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Am 14. und 15. Mai trafen sich die Außenminister der BRICS-Staaten in Neu-Delhi, um sich über „wichtige globale und regionale Angelegenheiten“ auszutauschen.

In einem Dokument, das die Ergebnisse des zweitägigen Gipfeltreffens zusammenfasst, bekräftigte die Gruppe ihr Bekenntnis zum „BRICS-Geist des gegenseitigen Respekts und Verständnisses, der Gleichheit, Solidarität, Offenheit, Inklusivität und des Konsenses“.

Auffällig ist, dass in der 63-Punkte-Erklärung mit keinem Wort erwähnt wird, dass die Vereinigten Staaten und Israel im Rahmen eines andauernden Krieges gegen das BRICS-Mitglied Iran hochrangige Führungskräfte aus Teheran ermordet und Dutzende Zivilisten getötet haben.

Indien, das derzeit den Vorsitz der BRICS innehat, erklärte am Freitag, dass es in dieser Angelegenheit „unterschiedliche Ansichten unter einigen Mitgliedern“ gebe. Die Vereinigten Arabischen Emirate, auf deren Territorium sich US-Militärstützpunkte befinden, die Ziel iranischer Angriffe waren, sollen Berichten zufolge verhindert haben, dass Formulierungen, die den Angriff der USA und Israels auf den Iran verurteilen, in das Dokument aufgenommen wurden.

Am ersten Tag des Gipfels sagte der iranische Außenminister Abbas Araghch, Teheran sei ein „Opfer von illegalem Expansionismus und Kriegstreiberei“ und forderte die BRICS-Staaten auf, eine entschiedene Haltung gegen „die westliche Hegemonie und das Gefühl der Straffreiheit, auf das sich die USA für berechtigt halten“, einzunehmen.

Am Mittwoch forderte der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi bei einem separaten Treffen von BRICS-Vertretern in Brasilien „die BRICS-Mitglieder auf, sich gegen Unilateralismus zu stellen und Aggressoren für illegale Angriffe auf Mitgliedstaaten zur Rechenschaft zu ziehen“, berichtete Mehr News.

Trotz des dringenden Drängens aus Teheran brachte die BRICS-Gruppe nicht den Mut auf, eine Erklärung zu verfassen, in der die Aggression der USA und Israels gegen den Iran verurteilt wird. (Quelle: Mehr News)

Zwar enthält die am Freitag veröffentlichte Erklärung keinen Hinweis auf einen Krieg gegen den Iran, doch waren sich die Außenminister der BRICS-Staaten einig, dass es notwendig sei, „die internationalen Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken“, und lobten die „Vertiefung der Zusammenarbeit bei [von der WHO geleiteten] globalen Gesundheitsinitiativen“, wie sie im WHO-Pandemieabkommen zum Ausdruck kommt.

Quelle: mea.gov.in

Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen: BRICS.

Nicht das von Goldman Sachs geprägte Akronym, das wir brauchen, sondern wahrscheinlich das von Goldman Sachs geprägte Akronym, das wir verdienen.