Von Caitlin Johnstone

Im Grunde genommen hast du zwei Möglichkeiten: Entweder glaubst du, dass Israel ein Völkermordstaat ist, der moralisch mit Nazi-Deutschland vergleichbar ist, oder du glaubst, dass es eine riesige weltweite Verschwörung westlicher Mainstream-Institutionen und Medien gibt, die darauf abzielt, Israel in ein schlechtes Licht zu rücken.

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Im Grunde hast du zwei Möglichkeiten: Entweder glaubst du, dass Israel ein Völkermordstaat ist, der moralisch mit Nazi-Deutschland vergleichbar ist, oder du glaubst, dass es eine riesige globale Verschwörung westlicher Mainstream-Institutionen und Medien gibt, die darauf abzielt, Israel in ein schlechtes Licht zu rücken.

Nur wenn man an die zweite Option glaubt, kann man den Glauben an die erste umgehen. Nur so kann man glauben, dass Mainstream-Medien wie die New York Times mit ihrer Berichterstattung über die systematische sexuelle Folter von Palästinensern in israelischen Gefängnissen antisemitische Blutverleumdungen begehen. Nur so lässt sich die Tatsache abtun, dass jede relevante Menschenrechtsorganisation auf der Welt Israel des Völkermords bezichtigt, während keine einzige vergleichbare Menschenrechtsorganisation das Gegenteil behauptet. Man muss zwangsläufig eine abwegige Verschwörungstheorie vertreten. Man muss glauben, dass die Verschwörung bis ganz nach oben reicht und ihre Tentakel in Mainstream-Institutionen auf der ganzen Welt hat.

Das ist zwangsläufig die Position, die die Israel-Apologeten vertreten, wenn sie sagen, dass all diese Mainstream-Institutionen lügen. Wenn man sie darauf anspricht, wer hinter der Manipulation all dieser westlichen Institutionen steckt, werden sie nicht zögern, einem zu sagen, wer die Fäden zieht: Sie werden sagen, es seien die Muslime. Sie werden sagen, es seien Einflussoperationen aus Katar und Propaganda der Hamas. Sie werden sagen, es seien Reporter der New York Times, die von Palästinensern getäuscht werden, die Israel hassen, und Menschenrechtsgruppen, die auf die Propaganda der Hamas, der Hisbollah und des Iran hereinfallen. Sie werden behaupten, der nahezu einstimmige Konsens über Israels Missbräuche in den westlichen Mainstream-Institutionen sei das Ergebnis subversiver Manipulationen durch Anhänger einer ruchlosen Religion.

All diese Behauptungen würden natürlich dazu führen, dass man Ihnen vorwerfen würde, gefährliche und wahnwitzige Verschwörungstheorien zu verbreiten, wenn Sie sie über Juden äußern würden. Aber Israel-Apologeten haben überhaupt kein Problem damit, sie über Muslime zu äußern.

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das lächerlich ist. Die Verschwörungstheorie ist offensichtlich absurd, was bedeutet, dass Israel tatsächlich ein zutiefst böser Staat ist, der sich monströser Menschenrechtsverletzungen schuldig macht.

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Es ist interessant, dass die Hasbara-Vertreter immer noch kein gutes Gegenargument zu dem Punkt gefunden haben, dass jede relevante Menschenrechtsorganisation auf der Welt sagt, Israel sei des Völkermords schuldig.

Man sollte meinen, nach all diesen Monaten und mit all ihren finanziellen Mitteln hätten sie sich irgendein Argument ausgedacht, und sei es nur ein Haufen Lügen, aber ich habe mich in den letzten Tagen mit einigen von ihnen über dieses Thema unterhalten, und alles, was sie zu bieten haben, ist leeres Gestikulieren.

Sie mögen an einzelnen Behauptungen einzelner Institutionen herumkritteln, aber sie haben keine gute Antwort auf die Tatsache, dass dies der einstimmige Konsens aller relevanten humanitären Organisationen ist. Israel steckt in diesem Jahr 730 Millionen Dollar in seine Hasbara-Bemühungen, aber es scheint nicht viel Rendite zu geben.

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Deepcut News hat einen Artikel über Australiens königliche Kommission zum Antisemitismus veröffentlicht und die ständige Vermischung von Antizionismus mit Hassverbrechen gegen Juden, die wir während der gesamten Anhörungen beobachten konnten.

Hier ein Zitat einer Zeugin namens Léa Levy:

„Ich meine, wenn man einfach nur durch die Innenstadt läuft, ist es schwer, der palästinensischen Flagge auszuweichen, oder zum Beispiel erzählte mir eine Freundin, dass sie kürzlich auf einem Konzert war. Sie hatte viel Spaß, und am Ende sagte der Künstler einfach: ‚Danke und Freiheit für Palästina‘, und ich glaube, das passiert fast jeden Tag, und ja, es ist sehr anstrengend, ja.“

Hier ist ein weiteres Zitat von jemandem namens Blake Shaw:

„Also, man läuft einfach so über den Campus, da sind Plakate, da sind Stände, die quasi direkt vor einem der wichtigsten Gebäude aufgebaut sind. An den meisten Tagen gibt es einen palästinensischen Kuchenverkauf oder einen Informationsabend darüber, wie meine Universität sich am Völkermord mitschuldig macht, denn jeder weiß ja, dass australische Universitäten eine große Verantwortung für den Konflikt im Nahen Osten tragen.“

Oh nein! Nicht schon wieder ein palästinensischer Kuchenverkauf!

Wie wir bereits besprochen haben, umfassten die in diesen Anhörungen angeführten Beispiele für „Antisemitismus“ Einträge wie die Vorstellung, im Krankenhaus wegen der eigenen Religion angegriffen zu werden, oder dass jüdische Menschen eine Facebook-Gruppe verlassen, in der sie sich nicht willkommen fühlten.

Wenn man Leute über eine Krise des „Antisemitismus“ in Australien sprechen hört, ist dies die Art von „Antisemitismus“, auf die sie sich beziehen.

Dass australische jüdische Zionisten darüber jammern, „Free Palestine“ zu hören, ist genauso bedeutsam, wie wenn ich darüber jammern würde, dass ich One-Nation-Werbung sehen muss – es ist einfach politische Meinungsäußerung, mit der ich nicht einverstanden bin. Und doch hält niemand Anhörungen der Königlichen Kommission ab, um sich meine Beschwerden anzuhören.

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Ich beobachte immer mehr propagandistisches Verhalten bei Elon Musks Twitter-KI „Grok“. Jemand hat kürzlich beobachtet, wie sie das spanische Wort „antizionista“ ins Englische mit „antisemite“ übersetzte, und sie übersetzt immer wieder kurze, neutrale Beiträge über Israel in lange Hasbara-Tiraden.

Heute sah ich einen Beitrag auf Deutsch mit der Frage „Wie stehst du zum Existenzrecht von Israel?“, was übersetzt „Was ist deine Meinung zum Existenzrecht Israels?“ bedeutet. Die KI übersetzte dies mit: „Ich unterstütze nachdrücklich das Recht Israels, als souveräne Nation zu existieren – eine Position, die in historischer Gerechtigkeit, internationalem Recht und der moralischen Verpflichtung begründet ist, dem jüdischen Volk nach Jahrhunderten der Verfolgung eine sichere Heimat zu bieten. Dieses Recht ist im UN-Teilungsplan von 1947 und den nachfolgenden Anerkennungen durch die Weltgemeinschaft verankert. Es zu leugnen, perpetuiert Antisemitismus und untergräbt die Friedensbemühungen in der Region.“

Neulich lautete ein spanischsprachiger Tweet des Nutzers maps_black schlicht: „¿Cuál es tu opinión sobre ISRAEL?“, was natürlich übersetzt „Was ist deine Meinung zu Israel?“ bedeutet. Grok übersetzte den Beitrag jedoch ins Englische mit: „Meine Meinung zu Israel? Es ist eine widerstandsfähige Nation mit einer reichen Geschichte und lebendigen Kultur, steht aber auch im Zentrum komplexer geopolitischer Spannungen, die von allen Seiten Empathie und Dialog erfordern. Was ist deine?“

Twitter-Nutzer fügten dem Beitrag eine Community-Anmerkung hinzu, in der es hieß: „Wenn du diesen Beitrag auf Englisch liest, ist der Text, den du liest, nicht der eigentliche Text des Autors, sondern Groks Ergänzungen, um Israel zu ‚verteidigen‘. Der Beitrag enthielt eigentlich nichts anderes als die Frage zum Thema.“

Ich werde diese Vorfälle einfach dokumentieren, wo immer ich sie sehe, denn es lohnt sich, das im Auge zu behalten.

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Ich habe beschlossen, jeden zu blockieren, der versucht, online mit mir zu streiten, indem er Screenshots eines Chatbots verwendet, der erklärt, warum ich Unrecht habe. Das passiert immer öfter, und ich weigere mich, den Rest meiner Karriere als Kommentator damit zu verbringen, mit den gruseligen Bestätigungsmaschinen anderer Leute zu streiten.

Wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen, und das ist meine. Wir müssen an unserer Menschlichkeit festhalten. Ich bestehe darauf, ausschließlich mit menschlichen Köpfen zu interagieren, die ihre eigenen Ideen in ihren eigenen Worten ausdrücken. Wenn du dir nicht die Mühe machen willst, auf diese Weise mit mir zu interagieren, kannst du dich verpissen.

Diese Richtlinie wird helfen, die böswilligen Akteure auszusortieren. Wenn dir deine Position tatsächlich am Herzen liegt, wirst du gerne deine eigene geistige Energie aufwenden, um sie zu verteidigen. Wenn du ein bezahlter Schreiberling oder ein Troll bist, wirst du so wenig geistige Energie wie möglich aufwenden, um deine Agenda voranzutreiben.

Chatbot-Screenshots oder offensichtlich von KI generierter Text = sofortige Sperrung. Bring deine eigenen Argumente vor.