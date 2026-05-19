Die Dollar-Falle: Washingtons Versuch, die Golfstaaten im Zaum zu halten

Von Anis Raiss

Nicht die Vereinigten Arabischen Emirate müssen gerettet werden – sondern die Dollar-Ordnung.

Die Geschichte, die Washington Ihnen weismachen will, ist einfach. Der Iran-Krieg hat die Wirtschaft am Persischen Golf ruiniert, und die USA werfen ihren Verbündeten eine Rettungsleine zu. Das Wall Street Journal (WSJ) bezeichnete die geplante Dollar-Swap-Linie der Vereinigten Arabischen Emirate als finanziellen Sicherheitsmechanismus. Die Financial Times (FT) nannte es eine Rettungsaktion. CNBC sprach von einer Finanzspritze. Die eigentliche Frage ist, wer Zugang zu den Toren der Fed erhält – und zu welchen politischen Bedingungen.

Die Darstellung ist zwar geschickt, doch die Zahlen gehen nicht auf. Die VAE verfügen über Devisenreserven in Höhe von 270 Milliarden Dollar und Staatsvermögen von rund zwei Billionen Dollar. Das Land, das angeblich gerettet werden soll, hält zehnmal mehr Dollar vorrätig als der Fonds, der zu seiner Rettung eingesetzt wird. Rettungsaktionen dienen dazu, die Schwachen zu retten. Diese hier schützt das System, das sich einen Ungehorsam der Golfstaaten nicht leisten kann.

Mitte April 2026 brachte der Gouverneur der Zentralbank der VAE, Khaled Mohamed Balama, bei Treffen mit US-Finanzminister Scott Bessent in Washington die Idee einer Dollar-Swap-Linie zur Sprache. Die Nachricht wurde vom WSJ veröffentlicht. Tage später verteidigte Bessent das Konzept vor dem Haushaltsausschuss des Senats und bezeichnete die Swap-Linie mit seinen eigenen Worten als „ein Zeugnis für die Vorrangstellung des US-Dollars und die Stärke des wirtschaftlichen Schutzschilds Amerikas“.

Auf die Frage in der CNBC-Sendung „Squawk Box“, ob er den Schritt unterstütze, antwortete US-Präsident Donald Trump: „Wenn sie ein Problem hätten … wäre ich für sie da.“

Eine Swap-Linie ist eine Bereitschaftsvereinbarung zwischen zwei Zentralbanken. Man kann sich das wie eine Notfallleitung zwischen zwei Häusern vorstellen. Es fließt nichts, bis das Ventil geöffnet wird, aber die Leitung selbst beruhigt die Nachbarn.

Drei Dinge sind an dieser Ankündigung bemerkenswert. Es wurde nichts unterzeichnet. Es wurde kein Geld bewegt. Sogar die Botschaft der VAE selbst hat öffentlich widersprochen. Jeder Hinweis darauf, dass Abu Dhabi externe finanzielle Unterstützung benötige, so die Botschaft, „verkennt die Fakten“.

Wenn also das zu rettende Land bestreitet, dass es Rettung braucht, was verkündet Washington dann eigentlich?

Eine Yacht, die ein Rettungsboot braucht

Warum sollte ein Land mit Staatsvermögen in Billionenhöhe eine Notfallkreditlinie nach Washington benötigen? Die Berichterstattung in den Mainstream-Medien verweist vage auf die durch den Iran-Konflikt bedingte Instabilität. Die Bilanz deutet jedoch in eine andere Richtung.

Man wirft einem Mann auf seiner eigenen Yacht keine Rettungsweste zu. Die VAE verfügen über zehnmal mehr Dollarreserven als der gesamte Treasury-Fonds, den Bessent ohne Zustimmung des Kongresses einsetzen darf. Dieser Fonds, der Treasury Exchange Stabilization Fund (ESF), ist auf rund 219 Milliarden Dollar begrenzt. Allein die Reserven der Zentralbank von Abu Dhabi übersteigen diesen Betrag. Rechnet man die Staatsfonds der Emirate hinzu, kommt der Retter mit einem Fingerhut zu einer Flut, die der Gerettete gar nicht hat.

Bessent teilte dem Senat mit, dass „zahlreiche andere Länder, darunter einige unserer asiatischen Verbündeten“, eigene Swap-Linien beantragt hätten. Er formulierte das Ziel als „neue US-Dollar-Finanzierungszentren am Golf und in Asien“.

Die Anfrage der Emirate mag der Einstieg sein, doch Washington entwirft etwas Größeres – eine regionale Liquiditätskarte, die sich um den Dollar dreht, gerade in dem Moment, in dem das Vertrauen der Golfstaaten in den Schutz der USA schwindet.

Die Swap-Linie ist eine vorpositionierte Druckinfrastruktur – nicht für einen Mangel in den VAE geschaffen, sondern für den Tag, an dem die Hauptstädte der Golfstaaten beschließen, dass der Dollar die von ihm geforderte Gehorsamkeit nicht mehr wert ist.

Die Recyclingmaschine beginnt zu beben

Seit mehr als 50 Jahren läuft der Dollar wie eine stille Maschine. Die Golfstaaten verkaufen Öl zu Dollarpreisen. Diese Dollar fließen zurück in Staatsanleihen, Immobilien, Aktien und Waffen. John Perkins, Autor von „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“, bezeichnete dies als die Art und Weise, wie sich das Imperium finanziert.

Dieser Rückfluss ist es, der ein Bundesdefizit von acht Prozent tragbar macht. Die US-Wirtschaft gleicht ihre Bücher nicht aus. Sie lagert den Ausgleich an diejenigen aus, die Dollar-Überschüsse wiederverwerten. Die Golfstaaten waren bisher der einzige Geldgeber, dessen Beitrag direkt an das Öl selbst gebunden ist.

Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus haben die Golfstaaten nicht in die Knie gezwungen. Die Golfstaaten sind nach wie vor zahlungsfähig. Was der Krieg in Frage stellte, war die Wiederverwertung selbst. Im Mai 2025 brachte Trumps Reise durch Riad und Abu Dhabi zwei der größten Verpflichtungspakete in der modernen amerikanischen Diplomatie hervor.

Saudi-Arabien sagte eine Billion Dollar für Rüstung, Energie und Infrastruktur zu, darunter ein Waffenabkommen im Wert von 142 Milliarden Dollar – das größte in der amerikanischen Geschichte. Die VAE verpflichteten sich zu 1,4 Billionen Dollar über 10 Jahre, mit Schwerpunkt auf KI, Halbleitern und Biotechnologie. Beide Pakete enthielten viele Absichtserklärungen, aber nur wenige unterzeichnete Verträge.

Ein Jahr später, während der Krieg mit dem Iran tobt, der Hormuz-Kanal umkämpft ist und die Hauptstädte am Golf zusehen, wie die amerikanischen Sicherheitsgarantien keinen Schutz bieten, schwebt eine Frage über diesen Absichtserklärungen. Werden sie noch umgesetzt? Und wenn Riad und Abu Dhabi nicht mehr sicher sind, dass das Zurückfließen von Dollars nach Washington ihnen Sicherheit verschafft, warum sollten sie dann im gleichen Tempo weitermachen? Die Swap-Linie kommt genau in dem Moment ins Spiel, in dem diese Frage gestellt wird.

Warnschuss an die Dollar-Short-Seller

Schauen Sie sich an, wer im Zentrum dieser Initiative steht. Scott Bessent baute sein Vermögen 1992 auf, indem er gemeinsam mit George Soros das britische Pfund shortete und die Bank of England an einem einzigen Nachmittag in die Knie zwang. Er verbrachte seine Karriere als Raider, der nach Schwachstellen in fragilen Währungssystemen suchte. Jetzt ist er der Mann, der sie bewacht.

Der Fonds, aus dem er schöpft – der ESF –, ist auf rund 219 Milliarden Dollar begrenzt. Das ist der Gesamtbetrag, den er aufwenden kann, ohne den Kongress einzuschalten. Gemessen an dem, was gerade zusammenbricht, ist das Kleingeld.

Was bewirkt diese Ankündigung also tatsächlich? Sie ist ein Warnschuss, der über die Handelsräume in London, Singapur und Hongkong abgefeuert wird – jene Räume, in denen die nächsten Leerverkäufe gegen den Dollar platziert würden. Bessent kennt diese Räume, weil er früher selbst in einem saß. Er weiß auch, dass eine glaubwürdige Drohung die Wirkung eines tatsächlichen Feuers haben kann. Es geht darum, den Handel überfüllt erscheinen zu lassen, bevor sich jemand darauf einlässt.

Das Signal liegt in seinen eigenen Worten. Bessent beschrieb die Swap-Linie der VAE gegenüber dem Senat nicht als Notfallmaßnahme. Er nannte sie „einen wichtigen ersten Schritt“ hin zu permanenten Dollar-Finanzierungszentren im gesamten Golf und in Asien.

Die Leitungen verlaufen bereits nach Osten

Die Mainstream-Berichterstattung stellt die Swap-Linie als bilateral dar. Die dabei ausgelassene Region ist China. Die VAE unterhalten seit 2012 eine Yuan-Swap-Linie mit der People’s Bank of China. Saudi-Arabien unterzeichnete im November 2023 eine eigene. Beide traten dem Projekt mBridge bei, der von China geführten Plattform, die es Zentralbanken ermöglicht, Abrechnungen in ihren eigenen digitalen Währungen durchzuführen und dabei den Dollar zu umgehen.

Das chinesische Yuan-Swap-Netzwerk erstreckt sich mittlerweile auf mehr als 40 Länder. Das permanente Netzwerk der Fed erreicht fünf. Als Vertreter der VAE im April warnten, dass sich Ölverkäufe auf den Yuan verlagern könnten, interpretierte der Mainstream dies als Verhandlungstaktik. Es war kein Bluff. Die Infrastruktur war bereits vorhanden.

Dieses Muster beschränkt sich nicht auf Zentralbanken. Zehn Tage nach der Warnung der VAE gewährte Saudi-Arabien 12 Millionen seiner Bürger direkten Zugang zu Alipay+, Chinas Zahlungsnetzwerk für Verbraucher.

Riad schafft Optionen auf allen Ebenen: Zentralbankabwicklung über mBridge, Verbraucherzahlungen über Alipay+ und das nationale mada-Netzwerk, das beides untermauert. Es besteht keine Notwendigkeit, einen Kurswechsel anzukündigen, wenn die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Zuerst muss die Alternative geschaffen werden. Dann kann sich die Abhängigkeit vom Dollarsystem von selbst auflösen.

Bessents „permanente Finanzierungszentren am Golf und in Asien“ kommen, nachdem China 15 Jahre damit verbracht hat, die Infrastruktur für den Handel jenseits des Dollarsystems aufzubauen. Washington fordert den Golf nun auf, sich erneut den von den USA kontrollierten Kanälen zu verpflichten, obwohl die Alternative längst keine Theorie mehr ist. Nachdem der Iran-Krieg die Grenzen der US-Sicherheitsgarantien aufgezeigt hat, hat diese Forderung weniger Gewicht als früher.

Die Tür der Fed öffnet sich nach innen

Der eigentliche Wandel kommt mit dem Eintritt von Kevin Warsh. Jerome Powell, der scheidende Vorsitzende der Federal Reserve, verlässt das Amt nicht mit einer sauberen Weste. Im Januar 2026 erließ das Justizministerium Vorladungen vor die Grand Jury an die Federal Reserve und drohte mit strafrechtlichen Anklagen gegen Powell. Er bezeichnete die Untersuchung als „Vorwand“, um die Fed in Bezug auf die Zinsen unter Druck zu setzen. Trump hatte wiederholt signalisiert, dass er Powells Absetzung wolle, doch die Druckkampagne schwächte sich später ab, nachdem ein Bundesrichter die Vorladungen des Justizministeriums gegen den Vorsitzenden der Federal Reserve zurückgewiesen hatte.

Warsh ist kein neutraler Technokrat. Er ist ein ehemaliger Banker bei Morgan Stanley mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar, der im vergangenen Jahr 10,2 Millionen Dollar an Beratungshonoraren vom Family Office von Stanley Druckenmiller erhielt. Er ist zudem durch Heirat mit der Familie Lauder verbunden, einem der größten Netzwerke von Trump-Spendern im Land, das eng mit der politischen Architektur der Abraham-Abkommen verflochten ist.

Der Mann, der damit betraut wird, die Tore der Fed für den Golf zu öffnen, kommt nicht von außerhalb des Systems, für das diese Tore errichtet werden.

In seinen offiziellen Antworten an die ranghöchste Abgeordnete Elizabeth Warren und andere Demokraten im Bankenausschuss des Senats legte Warsh die Doktrin dar, die dies ermöglicht.

„Die Unabhängigkeit der Fed ist bei der operativen Durchführung der Geldpolitik am größten“, schrieb er. „Dieser Grad an Unabhängigkeit erstreckt sich nicht auf das gesamte Spektrum ihrer vom Kongress übertragenen Aufgaben.“ In Angelegenheiten, „die die internationale Finanzwelt betreffen“, fügte Warsh hinzu, „wird die Fed mit der Regierung und dem Kongress zusammenarbeiten.“

Das ist der entscheidende Beweis. Die Tore der Fed zur Weltwirtschaft werden der Exekutive von dem Mann übergeben, der sie bewachen wird.

Drei Männer sitzen nun an den Schaltstellen. Bessent im Finanzministerium, der Raider, der einst eine Zentralbank zu Fall brachte, leitet das Angebot. Warsh bei der Fed, der die Schlüssel zur dahinterliegenden Liquidität in der Hand hält. Lauder hinter beiden, dessen Netzwerk als politischer Motor für den Vorstoß der Abraham-Abkommen in den Golf dient.

Folgt die Liquidität der Normalisierung? Öffnet sich das Fenster der Fed für die Staaten am Persischen Golf, die die Abkommen unterzeichnen, und bleibt es für andere geschlossen?

Beobachten Sie ab heute, wer die US-Leitungen erhält. Das wird die eigentliche Frage beantworten. Die anderen legen bereits ihre eigenen.