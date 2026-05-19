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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Eilt: Ultimatum in Ungarn! Leak: Wahlmanipulation durch Geheimdienst! MAGA expandiert nach Deutschland

So nah ist Deutschland dem totalen Kollaps – Tichy rechnet ab!

König Charles hat gerade zugegeben, dass das Vereinigte Königreich in Echtzeit ZUSAMMENBRICHT

Kulissen der Macht: Wo Berichterstattung aufhört und globale Inszenierung beginnt – G. Wisnewski

Ist das der Anfang einer neuen Machtordnung? // GEGENPOL

Iran trifft Tel Aviv Der Nahe Osten wird nie wieder derselbe sein

Die Laborausbruch-Story ist noch nicht vorbei – sie könnte sich noch weiter zuspitzen | Kim Iversen

Scott Ritter: Warum Israel Iran nicht angreifen kann – Die Wahrheit über den Drohnenkrieg

SCOTT RITTER: Russlands Vergeltung gegen Europa steht fest

2.800 Raketen in 48h – Der Krieg eskaliert unkontrolliert! (Iran-Update)

Botschafter Chas Freeman: USA legt sich mit China, Russland & Iran an – Israel als Auslöser

WARNUNG! Ihr nächstes Steuerungssystem ist bereits da – mit Derrick Broze (Redacted News – Deutsch)

Wofür die riesigen Rechenzentren wirklich da sind: Digitale Zwillinge!

Link zum Video

Richard Wolff: Zusammenbruch – Iran als Grab des US-Imperiums

Russland nennt deutsche Städte als Kriegsziele! (Pistorius schweigt)

Sie wollen mich im Gefängnis sehen – Bhakdi bricht sein Schweigen

Spezial: Die richtigen Zahlen zur Zuwanderung in die Schweiz