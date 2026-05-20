Andrew Korybko

Die übergeordnete Botschaft lautet, dass Sarmat eine NATO-Invasion Russlands abschreckt.

Russland testete kürzlich seine Interkontinentalrakete Sarmat (von der NATO „Satan II“ genannt), die mehrere nuklear bewaffnete Hyperschall-Gleitflugkörper tragen kann, um sämtliche Raketenabwehrsysteme zu durchdringen. Putin beschrieb diesen Schritt als Garantie für die nationale Sicherheit seines Landes auf Jahre hinaus. Der Test sendete außerdem drei Botschaften, von denen die erste ausdrücklich vom stellvertretenden Außenminister Sergey Ryabkov übermittelt wurde, der andeutete, dass Frankreich – und nicht die USA, wie viele Beobachter angenommen hatten – das eigentliche Zielpublikum war.

In seinen Worten:

„Wir müssen unsere Fähigkeiten selbstbewusst, ruhig, entschlossen und verantwortungsvoll demonstrieren, um die Hitzköpfe abzukühlen, von denen es viele an unseren westlichen Grenzen gibt und die mit verschiedenen Schirmkonzepten spielen.“

Dies folgt auf die Ankündigung Ende April in Gdańsk – zufälligerweise jener Stadt, in der der Zweite Weltkrieg begann –, dass Frankreich und Polen regelmäßige Nuklearübungen abhalten werden. Damit wird Frankreichs nuklearer Schutzschirm ausgeweitet, was Polen ermutigen könnte, Kaliningrad und/oder Belarus zu bedrohen.

Die zweite Botschaft dieses Tests baut auf der zuvor genannten auf und sollte wohl Deutschland angesichts seiner beschleunigten Wiederaufrüstung abschrecken, vor der der ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Dmitry Medvedev kürzlich in seinem grundlegenden Werk zu diesem Thema warnte. Deutschland verfügt bereits über eine Basis in Litauen und hat seine Militärlogistik dorthin über Polen mithilfe des sogenannten „militärischen Schengen“ optimiert. Dieser militärische Aufbau im Stil von 1941 stellt tatsächlich eine Bedrohung für Kaliningrad und Belarus dar.

Die letzte Botschaft ist zugegebenermaßen spekulativ, betrifft jedoch die Möglichkeit, dass Sarmats erfolgreich getestete Verteidigung russischer Sicherheitsinteressen teilweise (möglicherweise schmerzhafte) gegenseitige Kompromisse mit den USA in Bezug auf die Ukraine rechtfertigen könnte.

Dazu wurde bereits früher erklärt, wie „die beispiellose Kritik russischer Medien an China die Bühne für den Wendepunkt dieses Sommers vorbereitet“, der entweder in einer faktischen Allianz mit China auf Augenhöhe bestehen wird oder in dem, was gerade im vorherigen Satz beschrieben wurde.

Falls Xi Putins erwarteten Vorschlag aus irgendeinem Grund ablehnt, wird Putin die Angelegenheit mit den USA über die Ukraine wahrscheinlich durch (möglicherweise schmerzhafte) gegenseitige Kompromisse regeln, die darauf abzielen, endlich die ressourcenorientierte strategische Partnerschaft zu etablieren, über die beide Seiten bereits seit einem Jahr verhandeln.

Sollte die Spezialoperation enden, ohne alle maximalistischen Ziele Russlands zu erreichen, könnte der Bevölkerung in Erinnerung gerufen werden, dass Sarmat – das bis Jahresende in Dienst gestellt werden soll – bereits die nationale Sicherheit des Landes gewährleistet.

Die konventionellen militärischen Bedrohungen durch die verdeckte NATO-Ausweitung in die Ukraine vor Beginn der Spezialoperation – die letztlich deren Auslöser war, nachdem diplomatische Bemühungen zur Lösung des daraus resultierenden Sicherheitsdilemmas gescheitert waren – würden laut diesem Narrativ durch Sarmat neutralisiert.

Dementsprechend würde die vollständige Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie die Wiederherstellung ihrer verfassungsmäßigen Neutralität in diesem Zusammenhang keine Rolle mehr spielen, da Sarmat nun ausreiche, um eine NATO-Invasion Russlands abzuschrecken.

Es bleibt abzuwarten, ob diese dritte Botschaft nach Russlands jüngstem Sarmat-Test tatsächlich vermittelt wird, doch sie ist die logische Schlussfolgerung aus der ersten, ausdrücklich an Frankreich gerichteten Botschaft und der zweiten, vernünftigerweise auf Deutschland bezogenen Botschaft – allerdings nur im Szenario russischer Kompromisse bezüglich der Ukraine.

Sollte Putin diesen Weg einschlagen, ist vorhersehbar, dass die Rolle von Sarmat von russischen Beamten, Medien und „nicht-russischen Pro-Russen“ in der alternativen Medienlandschaft genau in der beschriebenen Weise dargestellt werden wird.