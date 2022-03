Weitere Sanktionen gegen Russland werden Europa zerstören

Am 21. Februar kündigte Russland an, dass es die Donbass-Republiken anerkennen werde. Einen Tag später tat es dies. Der „Westen“ kündigte sofort Sanktionen an, die in Wirklichkeit bereits im Vorfeld vorbereitet worden waren. Am 24. Februar überschritten russische Truppen die Grenze zur Ukraine.

Der russische Rubel erlitt sofort einen schweren Schlag. Inzwischen hat er sich wieder etwas erholt.

Die heutige Nachricht wird den Rubel auf einen neuen Höchststand bringen.

Kommersant berichtet (Maschinenübersetzung):

Putin hat angewiesen, Gasverträge mit unfreundlichen Ländern in Rubel umzuwandeln

Präsident Wladimir Putin hat Gazprom angewiesen, Verträge mit unfreundlichen Ländern in Rubel umzuwandeln. Seiner Meinung nach macht es für uns keinen Sinn, russische Waren in die EU und die USA zu liefern und dafür in Dollar und Euro bezahlt zu werden. Vor diesem Hintergrund legte der Rubel an der Moskauer Börse zu. Sowohl die USA als auch die EU sind im Grunde ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nicht nachgekommen. Und jetzt weiß jeder in der Welt, dass die Verpflichtungen in Dollar und Euro möglicherweise nicht erfüllt werden. <…> Es liegt auf der Hand, dass es in dieser Hinsicht für uns keinen Sinn ergibt, unsere Waren sowohl in die EU als auch in die USA zu liefern und dafür Zahlungen in Dollar, Euro und einer Reihe anderer Währungen zu erhalten. Deshalb habe ich beschlossen, in kürzester Zeit eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlungen für unser Erdgas, das wir an unfreundliche Länder liefern, in russische Rubel umzuwandeln, sagte Putin bei einem Treffen mit der Regierung.

Der Präsident wies die Zentralbank und die Regierung an, innerhalb einer Woche die Reihenfolge der Operationen für den Kauf von Rubeln auf dem Inlandsmarkt durch Käufer von russischem Gas festzulegen. Er versichert, dass Russland weiterhin Gas „in Übereinstimmung mit den in den Verträgen vereinbarten Mengen und Preisbildungsprinzipien“ liefern wird. Der Dollarkurs an der Moskauer Börse ist zum ersten Mal seit dem 3. März unter 100 Rubel gefallen. Um 15:37 Uhr notiert die US-Währung bei 101,55 Rubel. (-2 Rubel). Der Euro-Kurs fiel um 2,85 Rubel auf 111,65 Rubel. Der maximale Dollar fiel auf 94,99 Rubel, der Euro – auf 109,7 Rubel.

Die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und eine Reihe anderer Länder haben als Reaktion auf die Militäroperation in der Ukraine, die seit dem 24. Februar auf Befehl Putins durchgeführt wird, Sanktionen gegen Russland verhängt. Eine der Maßnahmen war das Einfrieren von etwa der Hälfte der Gold- und Devisenreserven der Zentralbank (300 Milliarden Dollar).

Um in Rubel zu bezahlen, muss man zunächst Rubel kaufen. Bei höherer Nachfrage nach Rubel und unverändertem Angebot wird der Preis für die russische Währung steigen. Da Russland Kohlenwasserstoffe und andere Ressourcen für Milliarden von Dollar pro Tag verkauft, wird der Rubel wahrscheinlich bald Rekordhöhen erreichen.

Am 28. Februar wurde Russland von einer weiteren Runde von Sanktionen getroffen. Der Teil der russischen Zentralbankreserven, der im „Westen“ gelagert war, wurde eingefroren. Die Zentralbank erhöhte sofort ihren Zinssatz von 9 % auf 20 %, um eine Flucht aus dem Rubel zu verhindern. Dies trug zwar zur Schadensbegrenzung bei, verteuerte aber die Kredite und beeinträchtigte das künftige Wachstumspotenzial in Russland.

Angesichts der hohen Nachfrage nach neuen Rubeln aus dem Ausland wird die Zentralbank jedoch bald in der Lage sein, ihren Zinssatz auf ein normaleres Niveau zu senken. Die Kreditbedingungen werden sich lockern, und die Investitionen in Russland, die bisher importierte Produkte ersetzen, werden wieder steigen.

Der heutige Schritt, Rubel für Kohlenwasserstoffe zu verlangen, ist nur einer der vielen Schritte, die Russland unternehmen kann und wahrscheinlich auch unternehmen wird, um sich für die Sanktionen des „Westens“ zu revanchieren.

Wie ich bereits schrieb:

Der gesamte Energieverbrauch in den USA und der EU wird nun zu einem höheren Preis erfolgen. Dies wird die EU und die USA in eine Rezession stürzen. Da Russland die Preise für Exporte von Gütern, bei denen es über Marktmacht verfügt – Gas, Öl, Weizen, Kalium, Titan, Aluminium, Palladium, Neon usw. – erhöhen wird, wird der Anstieg der Inflation in der ganzen Welt erheblich sein.

Inzwischen schreibt die New York Times:

Auf seinem Weg nach Europa wird Präsident Biden die Verbündeten der USA drängen, bei der Verhängung noch aggressiverer Sanktionen gegen Russland zu helfen.

Biden fordert, dass Europa Selbstmord begeht, während er die US-Industrie schützt. Ich hoffe, dass einige Menschen in den europäischen Hauptstädten noch in der Lage sind, klar genug zu denken, um zu erkennen, welche Machenschaften die USA hier versuchen zu betreiben:

Zusammen mit der wirtschaftlichen Verwüstung, die die Sanktionen der USA und Europas gegen Russland in ihren eigenen Volkswirtschaften anrichten, wird dies zu Regimewechseln in mehreren europäischen Ländern führen. Die USA schützen sich natürlich wieder einmal selbst, so gut sie können, auf Kosten anderer.

Quelle: Bloomberg – größer

Tony Wood fragt:

Es bleibt die Frage, warum all diejenigen, die diesen Krieg so lange vorhergesagt haben, so wenig getan haben, um ihn zu verhindern, und so viel, um die Katastrophe zu beschleunigen, die Russland nun in Gang gesetzt hat.

In der Tat. Warum hat die deutsche Regierung nicht schriftlich zugesichert, dass sie gegen jede weitere NATO-Mitgliedschaft ihr Veto einlegen wird? Damit wäre zumindest die Hälfte des Problems gelöst worden. Warum hat das keine andere NATO-Regierung getan?

Und was tun sie jetzt? Wo sind ihre Initiativen für den Frieden?

Wachen Sie auf. Sonst wird das in einer Katastrophe enden. Nicht für Russland, sondern für den Rest Europas.