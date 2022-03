Kanadischer Premierminister Trudeau wird im Europäischen Parlament als Diktator bezeichnet

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau war diese Woche zu Gast im Europäischen Parlament. Der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic hat ihm eine Abreibung verpasst. Kanada, einst ein Symbol der modernen Welt, sei in den letzten Monaten unter Ihrem quasi-liberalen Stiefel zu einem Symbol für Menschenrechtsverletzungen geworden, sagte er zu Trudeau.

Wir haben gesehen, wie ihr Frauen mit Pferden zertrampelt, wie ihr Bankkonten von Alleinerziehenden sperrt, so dass sie nicht einmal das Schulgeld und die Medikamente für ihre Kinder, Gas, Wasser und Strom sowie ihre Hypothek bezahlen können“, sagte Kolakusic.

Sie mögen dies als liberale Methoden ansehen, aber viele Weltbürger sehen darin eine Diktatur der schlimmsten Art, betonte der Abgeordnete. Er wies darauf hin, dass die Bürger der Welt jedes Regime stoppen können, das die Freiheit der Menschen durch Bomben oder schädliche pharmazeutische Produkte zerstören will. Wie? Durch Einigung.

PM Trudeau, in recent months, under your quasi-liberal boot, Canada 🇨🇦 has become a symbol of civil rights violations. The methods we have witnessed may be liberal to you, but to many citizens around the🌎it seemed like a dictatorship of the worst kind. pic.twitter.com/FZuc6aDZ1I