Sanktionen gegen Russland könnten den Westen zu Fall bringen

Nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten hat der Westen auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine mit einem „lähmenden“ Sanktionsregime reagiert. Es handelt sich um einen „totalen Wirtschafts- und Finanzkrieg“, der darauf abzielt, „den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeizuführen“, wie der französische Finanzminister Bruno Le Maire freimütig zugab. Und doch scheinen viele der aktuellen Sanktionen ganz gewöhnliche Beschränkungen zu sein, die in der Vergangenheit gegen mehrere Länder verhängt wurden. Eine Reihe von ihnen – darunter Exportverbote und das Einfrieren bestimmter Vermögenswerte – wurden gegen Russland seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 verhängt. Auch der viel diskutierte Ausschluss einer Reihe russischer Banken vom wichtigsten internationalen Banknachrichtensystem SWIFT ist nicht neu und wurde bereits mit gemischten Ergebnissen gegen den Iran angewandt.

Der umstrittenste Aspekt der neuen Sanktionsregelung ist zweifellos das Einfrieren der russischen Offshore-Gold- und Devisenreserven – etwa die Hälfte seiner Gesamtreserven -, aber auch das ist nicht neu: Im vergangenen Jahr haben die USA die Devisenreserven der afghanischen Zentralbank eingefroren, um zu verhindern, dass die Taliban auf ihre Gelder zugreifen können; auch die Devisenreserven des Irans, Syriens und Venezuelas haben die USA bereits eingefroren.

Für sich genommen sind diese Maßnahmen also nicht so außergewöhnlich, wie sie dargestellt wurden. Allerdings wurden noch nie so viele Sanktionen auf einmal verhängt: Gegen Russland wurden bereits 6.000 verschiedene westliche Sanktionen verhängt, das sind mehr als gegen den Iran, Syrien und Nordkorea zusammengenommen. Noch wichtiger ist, dass keines der bisherigen Ziele der Sanktionen auch nur annähernd so mächtig war wie Russland – ein Mitglied der G20 und die größte Atommacht der Welt.

Ebenso war keine der 63 Zentralbanken, die Mitglieder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel sind – bekannt als die Zentralbank der Zentralbanken – jemals Ziel von Finanzsanktionen. Die BIZ selbst hat sich sogar an den Sanktionen beteiligt, um Russland den Zugang zu seinen Offshore-Reserven zu verwehren. Das ist wirklich beispiellos: Seit ihrer Gründung im Jahr 1931 hatte die BIZ noch nie eine solche Maßnahme ergriffen, nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs.

Was sollten wir also von den Sanktionen erwarten? Westliche Experten und Kommentatoren haben kaum Zweifel: Die Sanktionen werden die russische Wirtschaft lähmen, Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung und den Eliten säen und möglicherweise sogar den Sturz des Putin-Regimes herbeiführen. Zumindest, so wird uns gesagt, werden sie Russlands Kriegsanstrengungen behindern. Doch die Geschichte lehrt etwas anderes: siehe Irak oder in jüngster Zeit Iran. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um die jüngste strategische Fehlkalkulation des Westens in einer langen Liste strategischer Fehler handelt, für die der unrühmliche Rückzug der Vereinigten Staaten aus Afghanistan nur das jüngste Beispiel ist.

Immerhin hat sich Russland schon seit geraumer Zeit auf diesen Moment vorbereitet. Nach der ersten Welle westlicher Sanktionen im Jahr 2014 und zum Teil als Vergeltungsmaßnahme hat Putin eine Strategie verfolgt, die von Analysten als „Festung Russland“ bezeichnet wird. Er hat die internationalen Reserven des Landes aufgestockt und sie von US-Dollar und britischem Pfund weg diversifiziert, seine Auslandsverschuldung verringert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China verstärkt und in mehreren Branchen, darunter Lebensmittel, Medizin und Technologie, Strategien zur Importsubstitution verfolgt, um Russland so weit wie möglich vor externen Schocks zu schützen.

Putin hat zwar den Fehler begangen, etwa die Hälfte dieser Reserven bei ausländischen Zentralbanken zu parken, was dazu geführt hat, dass sie jetzt beschlagnahmt werden. Dennoch verfügt Russland immer noch über Gold- und Devisenreserven in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar – mehr als die meisten Länder der Welt und mehr als genug, um einen kurzfristigen Rückgang der Exporte abzufedern oder den Rubel (eine Zeit lang) zu stützen.

Darüber hinaus reagierte die russische Zentralbank auf die Sanktionen, indem sie den Kapitalabfluss aus Russland stoppte und die Deviseneinnahmen großer Exporteure verstaatlichte, indem sie russische Unternehmen verpflichtete, 80 % ihrer Dollar- und Euroeinnahmen in Rubel umzutauschen. Außerdem hob sie die Zinssätze auf 20 % an, um ausländisches Kapital anzuziehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Wert des Rubels zu stärken und einen Strom von Devisen ins Land zu bringen. Sie scheinen zu funktionieren: Während der Rubel seit Beginn des Konflikts rund 40 % seines Wertes eingebüßt hat, scheint der freie Fall der russischen Währung vorerst zum Stillstand gekommen zu sein und in den letzten zwei Wochen sogar einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die Finanzbilanz Russlands – die Differenz zwischen dem Geld, das ins Land fließt, und dem Geld, das aus dem Land herausfließt – ist vorerst alles andere als katastrophal.

Vergessen wir nicht, dass die Hauptquelle der russischen Devisenreserven – die Öl- und Gasexporte – aus offensichtlichen Gründen von den Sanktionen ausgenommen wurde: Für die meisten europäischen Länder entfällt ein großer Teil ihrer Öl- und Gasimporte (und anderer Grundnahrungsmittel) auf Russland, und es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Energiequellen von einem Tag auf den anderen zu ersetzen.

Kurz gesagt, Russland läuft kurzfristig nicht Gefahr, seine Reserven zu erschöpfen und seine Importe nicht mehr bezahlen zu können. Aber selbst wenn der Westen beschließen würde, von heute auf morgen alle Importe aus Russland zu stoppen, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass dies die russische Militärmaschinerie zum Stillstand bringen würde. Die Vorstellung, dass „wir den Krieg Russlands durch den Kauf von Gas und Öl finanzieren“, wie der finnische Premierminister kürzlich erklärte, ist völlig unangebracht.

Wie der Wirtschaftswissenschaftler Dirk Ehnts festgestellt hat, ist der russische Militärapparat größtenteils nicht auf Importe angewiesen (Russland ist eher ein Waffenexporteur). Er wird im Inland beschafft und ebenso wie die Gehälter der Soldaten in Rubel bezahlt, die die russische Zentralbank in unbegrenzter Menge schaffen kann, so wie die Bank of England, wenn es um Pfund geht.

Ebenso unbegründet sind die Gerüchte über einen bevorstehenden Zahlungsausfall Russlands. In den letzten Jahren hat die russische Regierung Schritte unternommen, um ihre Auslandsverbindlichkeiten abzubauen: Die auf Fremdwährung lautenden Schulden belaufen sich heute auf etwa 40 Mrd. $ – ein winziger Betrag im Vergleich zum Umfang der jährlichen russischen Öl- und Gasexporte von mehr als 200 Mrd. $. Jede Entscheidung für einen Zahlungsausfall wäre eine rein politische Entscheidung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gläubiger, die eine Rückzahlung in Dollar erwarten, dieselben sind, die gerade einen großen Teil der russischen Dollars beschlagnahmt haben – wenn Russland seinen Zahlungen nicht nachkommen würde, wäre das ein noch größeres Problem für seine westlichen Gläubiger. Wie bei den russischen Ölexporten bedeutet eine Schädigung Russlands unweigerlich auch eine Schädigung von uns selbst.

Dank der erfolgreichen Bemühungen der russischen Regierung, die heimische landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln, macht die heimische Lebensmittelproduktion inzwischen mehr als 80 % des Einzelhandelsumsatzes aus, gegenüber 60 % im Jahr 2014. Das bedeutet, dass Russland in Bezug auf Lebensmittel weitgehend autark ist. Selbst wenn also seine Exporteinnahmen einbrechen sollten (was unwahrscheinlich ist), würde das Land – anders als der Rest der Welt – nicht hungern und wäre höchstwahrscheinlich in der Lage, seine Kriegsanstrengungen weiterhin zu finanzieren.

Könnte ein selektives Ausfuhrverbot für bestimmte westliche Hightech-Komponenten, von denen einige zwangsläufig in der russischen Rüstungsindustrie verwendet werden, wirksamer sein? Möglicherweise. Aber Russland ist seit Jahren dabei, die Abhängigkeit seines militärisch-industriellen Apparats von ausländischen Komponenten und Technologien zu verringern. Noch wichtiger ist, dass beide Hypothesen – dass die russische Wirtschaft und das russische Militär durch Export- und/oder Importverbote in die Knie gezwungen werden können – auf der fehlerhaften Annahme beruhen, dass die ganze Welt mit den Sanktionen einverstanden ist. Doch das ist bei weitem nicht der Fall.

Während die meisten Staaten der Welt – 143 von 193 – in der UN-Generalversammlung für eine Resolution zur Verurteilung Russlands stimmten, enthielten sich 35 Länder der Stimme, darunter China, Indien, Pakistan und Südafrika sowie mehrere afrikanische und lateinamerikanische Staaten. Diese und viele weitere Länder – darunter auch mehrere, die für die Resolution gestimmt haben, wie Brasilien – haben die Sanktionen gegen Russland scharf kritisiert und werden wohl auch weiterhin mit Putin Handel treiben. Es ist offen gesagt sehr schwer, Russland als isoliert zu bezeichnen, wenn einige der größten Volkswirtschaften der Welt sich geweigert haben, das Sanktionssystem des Westens zu unterstützen.

Vor allem China hat sich sehr lautstark für Russland eingesetzt. Peking ist bereits der wichtigste Handelspartner des Kremls und kann allein riesige Mengen an russischer Energie und Rohstoffen aufnehmen sowie Russland mit praktisch allen Industrie- und Konsumgütern versorgen, die das Land derzeit aus dem Westen importiert. China betreibt auch eine Alternative zum westlich verwalteten SWIFT-System namens CIPS, um grenzüberschreitende Transaktionen in Yuan abzuwickeln, was Russland die Möglichkeit geben könnte, die Finanzblockade des Westens teilweise zu umgehen. Auch wenn der Anteil des Yuan an den internationalen Transaktionen noch gering ist, wird seine Bedeutung in den kommenden Jahren rapide zunehmen (man denke nur an die Nachricht, dass Saudi-Arabien damit beginnen könnte, seine Ölverkäufe an China in der chinesischen Währung zu berechnen). All dies erklärt, warum selbst westliche Finanzanalysten wie Goldman Sachs und JP Morgan für die russische Wirtschaft einen Rückgang von etwa 7 % im Vergleich zum Vorjahr voraussagen – schlecht, aber kaum katastrophal (der Kovid verursachte in den meisten Ländern einen viel stärkeren Rückgang des BIP).

Viel wird jedoch von der politischen Reaktion der russischen Regierung abhängen. Es liegt auf der Hand, dass der Rückzug vieler ausländischer Unternehmen und der Rückgang ausländischer Investitionen die Arbeitslosigkeit erhöhen wird. Aber die russische Regierung kann den Schlag abfedern, indem sie auf eine „keynesianische“ expansive Steuerpolitik zurückgreift, die darauf abzielt, die inländischen Investitionen anzukurbeln und die Einkommen zu stützen. Wenn es für Rußland jemals einen Zeitpunkt gegeben hat, seine historisch ultra-straffe Finanzpolitik aufzugeben, wie mehrere russische Wirtschaftswissenschaftler seit einiger Zeit argumentieren, dann ist es jetzt.

Vor zwei Wochen habe ich angedeutet, dass die USA, zumindest kurzfristig, vom Konflikt in der Ukraine profitieren werden. Langfristig wird jedoch langsam klar, dass die von den USA geführte westliche Weltordnung darunter leiden wird. Die Verhängung von Sanktionen durch den Westen – an denen nicht nur Regierungen, sondern auch Privatunternehmen und sogar vermeintlich unpolitische Organisationen wie Zentralbanken beteiligt sind – hat eine klare Botschaft an die Länder der Welt gesendet: Der Westen wird vor nichts zurückschrecken, um Länder zu bestrafen, die aus der Reihe tanzen. Wenn dies Russland, einer Großmacht, passieren kann, kann es jedem passieren. „Wir werden uns [nie wieder] der Illusion hingeben, dass der Westen ein zuverlässiger Partner sein könnte“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. „Wir werden alles tun, um in den Bereichen unseres Lebens, die für unser Volk von entscheidender Bedeutung sind, in keiner Weise vom Westen abhängig zu sein.“

Diese Worte werden in der ganzen Welt Widerhall finden, mit dramatischen Folgen für den Westen. Wie Wolfgang Münchau gewarnt hat: „Wenn eine Zentralbank die Konten einer anderen Zentralbank einfriert, ist das eine wirklich große Sache… Als unmittelbare Folge dieser Entscheidungen haben wir den Dollar und den Euro und alles, was auf diese Währungen lautet, de facto zu riskanten Vermögenswerten gemacht“. Zumindest wird dies die Länder unweigerlich dazu veranlassen, ihre Reserven zu diversifizieren und ihre Yuan-Bestände zu erhöhen, um den Einfluss des Westens auf ihre Volkswirtschaften zu lockern und ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Autarkie zu stärken. Selbst wenn dies die Länder nicht direkt in die Arme Pekings treibt, wie es bereits mit Russland geschieht, wird es wahrscheinlich zur Entstehung von zwei zunehmend isolierten Blöcken führen: einem von den USA dominierten westlichen Block und einem von China dominierten ost-eurasischen Block.

In diesem neuen Pseudo-Kalten Krieg könnten die „blockfreien“ Länder feststellen, dass sie in einer besseren Position sind, ihre Souveränität zu behaupten, als sie es unter dem amerikanischen Weltimperium waren. Vergessen Sie den „Zusammenbruch der russischen Wirtschaft“ – dies könnte das Ergebnis des neuen Wirtschaftskriegs des Westens sein.