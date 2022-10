Nur wenige Tage, nachdem wir erfahren haben, dass die Energiereserven der europäischen Mobilfunkmasten bei den bevorstehenden massiven Stromausfällen nur noch 30 Minuten reichen und damit das gesamte europäische Mobilfunksystem gefährdet ist, hat der Kontinent, der bald die USA als Vasallen und Energiesponsor an die Stelle Russlands setzen wird, noch mehr schlechte Nachrichten erhalten: Laut Florence Rabier, der Generaldirektorin des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF), d.h., der europäischen Wettervorhersagebehörde, deuteten die ersten Anzeichen für November und Dezember auf eine Hochdruckperiode über Westeuropa hin, die wahrscheinlich kältere Perioden und weniger Wind und Niederschlag mit sich bringen würde, was die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien verringern würde.

Dies bedeutet, wie die FT übersetzt, dass Europa einen kälteren Winter mit weniger Wind und Regen als üblich erleben könnte, was die Regierungen, die versuchen, die Energiekrise des Kontinents zu lösen, vor zusätzliche Herausforderungen stellt.

Die Vorhersage – die auf Daten des ECMWF und mehrerer anderer Wettervorhersagesysteme, darunter die des Vereinigten Königreichs, der USA, Frankreichs und Japans, beruht – ist natürlich ein großes Problem für die europäischen Politiker, die versuchen, die steigenden Energiekosten für Unternehmen und Haushalte aufgrund der massiven Kürzungen der Gasimporte aus Russland einzudämmen und die Wut und Empörung der Öffentlichkeit über den bevorstehenden eisigen Winter zu dämpfen, in dem Europa versprochen hat, die Nachfrage um bis zu 20 % zu senken (niemand weiß genau, wie es das tun will).

Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass Europas Faszination für erneuerbare Energien wieder einmal eine große Enttäuschung sein wird: „Wenn wir dieses Muster haben, dann ist es für die Energie ziemlich anspruchsvoll, weil es nicht nur etwas kälter ist, sondern auch weniger Wind für die Windenergie und weniger Niederschlag für die Wasserkraft vorhanden ist“, sagte Florence Rabier der Financial Times.

Rabier sagte, die jüngsten Wirbelstürme über dem Atlantik könnten kurzfristig milderes, feuchteres und windigeres Wetter verursachen. Eine kühlere Witterung im weiteren Verlauf des Jahres stünde jedoch im Einklang mit den atmosphärischen Bedingungen, die als La Niña bekannt sind, einem Wettermuster, das sich aus der Abkühlung der Oberfläche des Pazifischen Ozeans ergibt und Veränderungen der Wind- und Niederschlagsmuster in verschiedenen Regionen bewirkt.

Natürlich könnte sich dies als ein weiteres Beispiel dafür erweisen, dass Europa bei der Vorhersage von, nun ja, allem, erschreckend falsch liegt (man beachte nur die Erfolgsbilanz der EZB). Das Wetter in Europa lässt sich nur schwer vorhersagen, da die Bedingungen von mehreren weit entfernten Faktoren wie den Winden in der tropischen Stratosphäre und dem Oberflächendruck über dem Atlantik bestimmt werden.

In jedem Fall gibt es einen schwachen Silberstreif am Horizont: Wie Reuters-Reporter John Kemp berichtet, geht Europa mit einer fast rekordverdächtigen Menge an Gas in den Winter, nachdem es im Sommer große Mengen zu fast jedem Preis gekauft hat, um sich auf eine Unterbrechung der Lieferungen aus Russland vorzubereiten.

Nach Angaben von Gas Infrastructure Europe (GIE) sind die Gasvorräte in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich (EU28) bis zum 30. September auf 996 Terawattstunden (TWh) angestiegen. Für den Zeitraum des Jahres waren die Vorräte die dritthöchsten seit Beginn der Aufzeichnungen, mit höheren Mengen nur in den Jahren 2020 (1.074 TWh) und 2021 (1.067 TWh).

Die Lagerbestände waren seit ihrem Tiefstand nach dem Winter um rund 700 TWh gestiegen, was den zweitschnellsten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt, da die Versorger trotz der außergewöhnlich hohen Preise so viel Gas wie möglich kauften. Infolgedessen lagen die Lagerbestände am Ende der Sommerauffüllsaison um 98 TWh (+11 % oder +0,83 Standardabweichungen) über dem Zehnjahresdurchschnitt.

Dies ist eine enorme Trendwende gegenüber Ende Januar, als sie -134 TWh (-23 % oder -1,34 Standardabweichungen) darunter lagen.

Wie Kemp prognostiziert, werden die Vorräte wahrscheinlich noch mindestens drei Wochen lang bis Ende Oktober weiter ansteigen, aber der Aufbau könnte bis Anfang November andauern, je nachdem, wie hoch die Temperaturen sind und inwieweit die hohen Preise den Verbrauch bremsen. Seit 2011 erreichten die Lagerbestände im Durchschnitt am 26. Oktober ihren Höchststand, aber in zwei Fällen stiegen sie bis in die erste Novemberhälfte weiter an.

Auf der Grundlage früherer saisonaler Schwankungen wird erwartet, dass die Lagerbestände ihren Höchststand um 1.025 TWh erreichen, wobei die Spanne wahrscheinlich von 1.009 TWh bis 1.053 TWh reicht.

Aber die eingelagerte Gasmenge steigt immer noch mit einer durchschnittlichen Rate von mehr als 2,3 TWh pro Tag, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich in Richtung des oberen Bereichs der Bandbreite steigen wird.

Ist das genug?

Die Speicher in der EU sind zu mehr als 89 % und im Vereinigten Königreich zu mehr als 94 % gefüllt, wobei in den nächsten drei bis sechs Wochen wahrscheinlich weitere Vorräte hinzukommen werden. Die Speicher liegen weit vor dem offiziellen Ziel von 80 % in diesem Jahr (vorzugsweise 85 %) bis zum 1. November, auf das sich die EU im Juni geeinigt hat („Council adopts regulation on gas storage“, Europäischer Rat, 27. Juni).

Laut Kemp haben die europäischen Regierungen ihr erklärtes Ziel erreicht, das Volumen der Gasspeicher vor dem Winter 2022/23 zu maximieren, um die Auswirkungen einer Unterbrechung der Pipeline-Lieferungen aus Russland zu verringern. Die Speicherung ist jedoch dazu gedacht, saisonale Verbrauchsschwankungen auszugleichen, und nicht als strategische Reserve für den Fall eines Embargos oder einer Blockade.

Eine Maximierung des gespeicherten Gasvolumens wird die Auswirkungen von Versorgungsunterbrechungen abmildern, reicht aber nicht aus, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im Falle einer vollständigen Einstellung der Importe aus Russland, eines überdurchschnittlich kalten Winters, wie er prognostiziert wird, oder beidem würde das Gas noch vor Ende März 2023 knapp werden.

Selbst wenn Europa diesen Winter übersteht, werden die Vorräte wahrscheinlich auf einem sehr niedrigen Stand enden, sodass im nächsten Jahr vor dem Winter 2023/24 eine weitere, vielleicht sogar größere Aufstockung der Vorräte erforderlich ist.

Fazit: Durch die Aufstockung der Lagerbestände ist Europa in einer besseren Position als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr, aber die regionale Versorgung ist immer noch gefährdet, was weitere Maßnahmen des Marktes und der politischen Entscheidungsträger erfordert. Die Versorgungssicherheit hängt entscheidend von der Fähigkeit ab, den Verbrauch deutlich unter das Vorjahresniveau zu senken – unabhängig von den Temperaturen und der Höhe der Heizungsnachfrage. Und wenn es in Europa einen wirklich kalten Winter gibt, dann sind alle Wetten verloren…