Weitere Verschwörungstheorie die wahr werden wird? Schwedischer Experte behauptet, die Menschen könnten bis zu fünf Covid-Impfungen benötigen

breitbart.com: Ein schwedischer Impfstoffforscher hat behauptet, dass die Menschen möglicherweise mehr Dosen des Impfstoffs gegen das Virus einnehmen müssen, da nicht klar ist, wie lange der Impfschutz anhält.

Am Dienstag gab die schwedische Gesundheitsbehörde bekannt, dass der Öffentlichkeit im nächsten Jahr wahrscheinlich eine dritte Impfdosis zur Verfügung stehen wird. Der Impfstoffexperte Matti Sällberg erklärte jedoch, dass die Menschen in den kommenden Monaten und Jahren bis zu fünf Dosen benötigen könnten.

„Wir wissen nicht, wie lange die Impfstoffe vor schweren Erkrankungen und Todesfällen schützen werden. Das bedeutet, dass wir lieber sicher als unsicher sein sollten“, sagte er der schwedischen Zeitung Aftonbladet.

Sällberg, der als Professor und biomedizinischer Analytiker am Karolinska Institutet tätig ist, sagte über die Ankündigung der Gesundheitsbehörde, eine dritte Dosis zu verabreichen, dass diese „mit Spannung erwartet“ worden sei.

„Einerseits wissen wir, dass das Virus nicht verschwinden wird, und die schwedische Gesundheitsbehörde hat bereits eine dritte Dosis für Risikogruppen angekündigt“, so Sällberg.

„Nach der zweiten Dosis lässt die Immunreaktion langsam nach. Innerhalb eines Jahres kann es sein, dass viele ihren Schutz verloren haben. Das wissen wir noch nicht, aber wenn man eine dritte Dosis erhält, wird sie wieder aktiviert“, fügte er hinzu.

Sällberg wies darauf hin, dass die Menschen bis zu fünf Dosen des Impfstoffs benötigen könnten, um sicherzustellen, dass sie weiterhin gegen das Coronavirus geschützt sind.

„Wie bei vielen Impfstoffen wissen wir, dass es Nachfülldosen geben wird. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir in eine Situation geraten, in der wir wiederholte Dosen verabreichen müssen“, sagte der Impfstoffspezialist.