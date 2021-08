Die sogenannten Eliten machen ihre eigenen Regeln inmitten der Pandemie

Der milliardenschwere Google-Mitbegründer Larry Page, der sich durch den Kauf abgelegener Fidschi-Inseln vom Rest der Welt abgeschottet hat, durfte nach Neuseeland einreisen, während praktisch allen anderen die Einreise verweigert wurde, wie jetzt bekannt wurde.

Berichten zufolge ließ Page seinen zwölfjährigen Sohn Anfang des Jahres in der neuseeländischen Hauptstadt Aukland medizinisch behandeln.

Während selbst neuseeländischen Staatsbürgern und Personen mit ständigem Wohnsitz im Land die Einreise verwehrt wurde, ohne dass sie eine Reihe von Einschränkungen hinnehmen mussten, darunter zwei Wochen Aufenthalt in einer staatlichen Quarantäneeinrichtung, durfte Page einfach einreisen.

Google co-founder Larry Page was allowed into New Zealand despite its strictly closed border, officials confirm, reportedly seeking hospital treatment for one of his children.



The government would not say if Page spent two weeks in quarantine https://t.co/R9Gjt5dUG7