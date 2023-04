Welche Auswirkungen haben mRNA-„Impfstoffe“ auf das menschliche Bewusstsein?

Die Strategien, die wir derzeit anwenden, funktionieren nicht. Sich auf veröffentlichte Wissenschaft, Daten, rationale Debatten und ethische Verantwortung zu berufen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Reaktion der Regierungen auf der ganzen Welt besteht darin, Daten zu verbergen und diejenigen anzugreifen, die Fragen stellen.

Die lange Lektüre: Zellen, Bewußtsein, Biotechnologie und Intelligenz

Von Dr. Guy Hatchard

In einem Interview, das ich vor einigen Wochen mit Paul Brennan von Reality Check Radio aufzeichnete, fragte er mich, wann ich glaube, dass die Behörden zur Vernunft kommen und erkennen werden, dass die Behauptung „sicher und wirksam“ falsch ist. Mir fehlten die Worte, denn ich sehe keine Anzeichen dafür, dass dies in absehbarer Zeit geschieht oder geschehen wird.

Wenn wir uns in der Welt umsehen, sehen wir, wie die Regierungen die mRNA-Impfung verdoppeln, sich gegenseitig zu ihrem pandemischen Erfolg beglückwünschen (???), die Medien kontrollieren und ihre eigenen Statistiken über eine noch nie dagewesene Anzahl von Todesfällen und Impfschäden leugnen. Ohne Dialog und rationale Diskussion kann man keinen Streit gewinnen. Wir versuchen, einen außer Kontrolle geratenen Zug zu stoppen, ohne dass es Bremsen gibt.

Noch besorgniserregender ist, dass riskante biotechnologische Experimente immer mehr zunehmen. Es werden weiterhin Experimente zur Funktionssteigerung durchgeführt, wie dieses, das das Affenpockenvirus 1000-mal tödlicher machen könnte als es derzeit ist, indem man die derzeit in menschlichen Populationen zirkulierende milde Version mit einem tödlichen Stamm kreuzt, der derzeit auf Mäusepopulationen beschränkt ist. Es wird auch daran geforscht, mRNA-Impfstoffe in Lebensmittel einzubringen, finanziert von Bill Gates.

Das Ganze spitzt sich zu, wenn man sieht, dass der neuseeländische Premierminister und der Gesundheitsminister öffentlich ihre bivalenten Impfungen erhalten haben. Sie scheinen die Covid-Wissenschaft weder zu lesen noch zu verstehen. Haben sie nicht herausgefunden, dass selbst in den ursprünglichen Versuchen die geimpfte Gruppe eine höhere Sterblichkeitsrate aufwies, was sich jetzt in den nationalen Daten widerspiegelt? Oder dass das Verletzungs- und Todesrisiko mit jeder weiteren Impfung ansteigt?

Ich habe den Eindruck, dass wir die Ursachen und das Ausmaß unseres Kommunikationsproblems völlig unterschätzt haben. Die Strategien, die wir derzeit anwenden, funktionieren nicht. Die Berufung auf veröffentlichte Wissenschaft, Daten, rationale Debatten und ethische Verantwortung ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Reaktion der Regierungen auf der ganzen Welt besteht vielmehr darin, Daten zu verbergen und diejenigen anzugreifen, die Fragen stellen.

Untergräbt die Biotech-Medizin das rationale Denken?

Ich möchte betonen, dass dies keine triviale Vermutung ist. Das interne Funktionieren der Zellen muss mit der Projektion des Bewusstseins zusammenhängen, doch die Beziehung zwischen Bewusstsein und genetischer Funktion wurde bei den Überlegungen zur Sicherheit von Gen-Editing weitgehend ignoriert. In der Eile, mit der die Biotechnologie entwickelt wurde, hat sich der grundlegende Irrtum eingeschlichen, dass das Bewusstsein gefahrlos aus der Gleichung herausgelassen werden kann – das kann es nicht.

Derzeit konzentrieren sich einige Forschungsarbeiten auf den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, die durch Traumata verursacht werden, und epigenetischen Fehlfunktionen. Forschungen an Mäusen haben ergeben, dass epigenetische Veränderungen möglicherweise ein Trauma lindern, aber – was noch beunruhigender ist – auch verursachen können. Die komplexen physischen Gegenspieler menschlicher Geisteskrankheiten sind noch wenig erforscht, aber es wird langsam klar, dass Gen-Editing die psychische Gesundheit stören kann.

Wie hängen die inter- und intrazellulären Prozesse mit dem Bewusstsein zusammen?

Kürzlich schrieb ich unter dem Titel „The Gene Illusion that is Killing Us“ über grundlegende Merkmale der Zellbiologie und die Auswirkungen auf die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen. Ich schlug vor, dass eine Zelle eine sich selbst organisierende Einheit ist, deren bestimmendes Merkmal ihre Fähigkeit ist, ein selbstbezogenes Bewusstsein im gesamten Organismus zu unterstützen, und schloss: „Die Fähigkeit von Zellen, sich zu vernetzen, um eine einzige bewusste Einheit zu unterstützen, scheint eine grundlegende Eigenschaft des Lebens zu sein.“

Über welche Kanäle weisen die Zellfunktionen empfindungsfähige Eigenschaften auf und tauschen Informationen aus?

Chemie: Die Zellen empfangen und senden ständig chemische Signale und gewinnen Energie aus der Chemie der Nahrung.

Wasser: Die quasi-kristalline Struktur des Wassers und seine Eigenschaft als universelles Lösungsmittel sind für die inter- und intrazelluläre Kommunikation unerlässlich.

Elektrizität: Elektrische Signale werden entlang der Zellmembran weitergeleitet und oft in chemische Signale umgewandelt, die von kleinen Botenmolekülen, den Neurotransmittern, übermittelt werden.

EEG-Felder: Viele Faktoren prägen das extrazelluläre Feld, das das kooperative Verhalten von Zellen und extrazellulären Signalen moduliert.

Form: Die Form ist ein grundlegend wichtiges molekulares Merkmal, das die Interaktionen mit zellulären Rezeptoren, Ionenkanälen, Enzymen, Transportern und einer Reihe anderer komplexer Prozesse bestimmt.

Schwingung: Man nimmt an, dass die Informationsübertragung in zellulären Systemen auf der Emission und Resonanz von elektromagnetischen Mustern im infraroten Frequenzbereich beruht, die durch die Schwingungen von Molekülen erzeugt werden.

Regulierung der Transkription: Da die RNA die direkte Ausgabe der genetischen Information ist, konzentriert sich ein erheblicher Teil der regulatorischen Fähigkeiten einer Zelle auf die Synthese, die Verarbeitung, den Transport, die Modifikation und die Übersetzung der RNA.

Genetische Identität: Gene enthalten Referenzanweisungen zur Herstellung von Proteinen, die den Körper aufbauen und Prozesse wie die Informationsübertragung steuern. Sie bestimmen auch die Entwicklung der vererbten Merkmale mit.

Diese acht objektiven Eigenschaften der Zellen können eng mit den Funktionen des Bewusstseins verbunden sein.

In einer parallelen Beschreibung der Grundlagen des Lebens beschreibt die Bhagavad Gita (7.4) das Leben ebenfalls als achtfach, mit fünf grundlegenden Eigenschaften der Materie, gepaart mit fünf Sinnen, dann dem Geist, dem Intellekt und dem Ego. Trotz der irreführenden groben englischen Übersetzung in Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum ist die Ähnlichkeit mit der obigen Liste in identischer Reihenfolge frappierend. Die Bhagavad Gita ist ein alter indischer Text, dessen Inhalt einige der Begründer der Quantenmechanik, einschließlich Einstein, inspirierte. Die Gita ist im Grunde ein Lehrbuch des Bewusstseins.

Eine achtfache Natur, oder Prakriti, wie sie im Sanskrit genannt wird, wird als der funktionierende Ausdruck des universellen Bewusstseins betrachtet. Wir sprechen hier nicht davon, dass eine einzelne menschliche Zelle mit dem universellen Bewusstsein verbunden ist, sondern lediglich davon, dass Zellen Strukturen und Funktionen zu haben scheinen, die den Strukturen und Funktionen des menschlichen Bewusstseins entsprechen.

Wie unterstützen zelluläre Netzwerke das Bewusstsein?

Zellen vernetzen sich innerhalb einer einzigen menschlichen Identität, aber das können sie nur, wenn sie bestimmte, exakt identische Merkmale aufweisen. Bei einer Transplantation stößt der Körper das fremde Organ auch ohne lebenslange Immunsuppression ab, nur weil die Zellen des Organs genetisch nicht identisch sind.

Daraus folgt, dass nur ein Netzwerk identischer genetischer Merkmale und Funktionen in der Lage ist, die menschliche Gesundheit und das Bewusstsein zu erhalten. An diesem Punkt wird es sehr schwierig zu behaupten, dass die Projektion von Bewusstsein aus einem Netzwerk von 37 Billionen Zellen ein mechanischer Prozess ist. Vielmehr ist es plausibler zu behaupten, dass das individuelle Bewusstsein das ist, was die Zellen zusammenhält und durch ihre identischen Eigenschaften ermöglicht wird. Der leicht definierbare Moment, in dem das Bewusstsein den Körper beim Tod „verlässt“, bestärkt diese Vorstellung.

Wenn, wie wir erörtert haben, die Zelle das grundlegende physische Gegenstück zu individuellem Leben und Bewusstsein ist, müssen wir akzeptieren, dass eine weitreichende Störung der zellulären Funktion, wie sie durch die mRNA-Impfung erfolgt, katastrophale Folgen für bewusste Prozesse haben könnte. Kann sie die zelluläre Identität, die das Leben unterstützt, brechen und Immunkonflikte auslösen? Die Daten über Krankenhausaufenthalte und überzählige Todesfälle deuten zunehmend darauf hin, dass dies der Fall ist.

Hinzu kommt, dass die mRNA-Impfung direkt in die Transkriptionsregulation eingreift, die, wenn die Analogie zur Gita zutrifft, möglicherweise mit dem Funktionieren der Intelligenz zusammenhängt. Der Intellekt ist der Teil des Bewusstseins, der wählt oder entscheidet, und die RNA-Transkription ist der Prozess, der bestimmt, welche Teile des Genoms wie ausgedrückt werden.

Die Biotechnologie hat sich auf einer Welle kommerzieller und staatlicher Investitionen entwickelt, die von einem PR-Hype angetrieben wurden, bei dem Sicherheitsaspekte außer Acht gelassen wurden. Sobald wir beginnen, ihre möglichen Auswirkungen auf das Bewusstsein zu erforschen, nimmt die biotechnologische Agenda einen eindeutig transhumanen Charakter an. Wenn wir die negativen Auswirkungen neuartiger und hochgradig invasiver Biotech-Medizin heilen wollen, müssen wir Optionen in Betracht ziehen, die das Gleichgewicht auf der grundlegendsten Ebene von Geist und Körper wiederherstellen – Optionen, die das Bewusstsein ins Gleichgewicht bringen.

Dies mag uns aus der intellektuellen Komfortzone der reduktionistischen Wissenschaft herausführen, aber das geschieht ohnehin in vielen wissenschaftlichen Disziplinen, und die Ausweitung der Diskussionen auf das Bewusstsein kann nur begrüßt werden. Bedeutende und maßgebliche Quellen des Wissens über das Bewusstsein finden sich in einer Reihe von alten Traditionen, die auch heute noch praktiziert werden.

Was, wenn das Bewusstsein primär und die Materie sekundär ist?

Das indische System des Ayurveda setzt bei der Gesundheit auf der Seite des Bewusstseins an. Es geht davon aus, dass sich unsere Physiologie unter dem Dach unseres Bewusstseins entwickelt. Mit anderen Worten: Das Bewusstsein ist primär und die Materie sekundär. Ayurveda geht davon aus, dass „der Fehler des Intellekts“ (pragyaparadha) die grundlegende Ursache von Krankheiten ist. Pragyaparadha resultiert aus der Unterbrechung unserer bewussten Verbindung zum universellen Bewusstsein; eine ausführliche Diskussion dieses Konzepts finden Sie HIER.

Die moderne Wissenschaft hat fälschlicherweise sowohl Wissen als auch Bewusstsein mit Information und Prozedur gleichgesetzt (ein Fehler, der nun von KI-Systemen fortgesetzt wird, die eine grundlegende Schwierigkeit haben, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden). Dadurch wird die Rolle des Bewusstseins im Wesentlichen zu der einer Bibliothek, eines Speichers oder eines Computerprogramms degradiert.

Diese Auffassung verkennt auch, dass das Bewusstsein ein integraler Bestandteil der Naturgesetze ist. Tatsächlich ist es unmöglich, konsistente Gesetze der Physik und Kosmologie ohne Bezug auf das Bewusstsein zu formulieren. Ayurveda geht noch weiter und identifiziert das universelle Bewusstsein als die Quelle der Naturgesetze und des Wissens im Allgemeinen.

Wir haben bisher in vielen Artikeln mögliche Beziehungen zwischen Bewusstsein und Genetik erörtert, aber wir haben nicht untersucht, wie wir damit beginnen könnten, mRNA-Impfschäden zu reparieren. Bewusstsein und Materie sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Ansätze auf beiden Seiten, von denen bekannt ist, dass sie dem Einzelnen und der Gesellschaft zugute kommen. Wenn das Bewusstsein primär und die Materie sekundär ist, wie es der Ayurveda nahe legt, könnten bewusstseinsbasierte Ansätze für die Gesundheit zu unseren vielversprechendsten Gesundheitsmaßnahmen gehören.

Wie können wir psychosoziale Dysfunktionen ausgleichen?

Trennungen und soziale Isolation, die durch die Pandemiepolitik, einschließlich Abriegelungen und Impfvorschriften, verursacht wurden, haben offenbar weitaus größere Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit als bisher angenommen. Eine norwegische Studie mit dem Titel „Prevalence and Characteristics Associated With Post-COVID-19 Condition Among Nonhospitalized Adolescents and Young Adults“ (Prävalenz und Merkmale im Zusammenhang mit dem Zustand nach der COVID-19-Infektion bei nicht hospitalisierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen) hat ergeben, dass psychosoziale Faktoren bei der Entwicklung des so genannten langen Covids von überragender Bedeutung sind, nicht aber die Covid-Infektion selbst (lesen Sie HIER den Beitrag von Dr. Vinay Prasad, Professor für Epidemiologie und Biostatistik an der Universität von Kalifornien, San Francisco (UCSF), der diese erstaunlichen Ergebnisse erörtert).

1996 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Psychology, Crime and Law einen Artikel mit dem Titel „Der Maharishi-Effekt: Ein Modell für soziale Verbesserungen. Zeitreihenanalyse eines Phasenübergangs zum Rückgang der Kriminalität im Großraum Merseyside„. Darin wurde die Wirkung eines Modelldorfes dokumentiert, das geschaffen wurde, um Möglichkeiten zur Meditation zu bieten, und das die Kriminalitätsrate in der umliegenden Hafenstadt Liverpool und ihren 1,5 Millionen Einwohnern drastisch senkte. Das Projekt wurde schließlich mit einem britischen Stadterneuerungspreis ausgezeichnet.

Es wurden mehr als 50 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, in denen diese Wirkung in verschiedenen Bereichen auf der ganzen Welt untersucht wurde. In den letzten drei Kapiteln meines Buches „Ihre DNA-Diät“ gehe ich auf diese weithin nachgewiesene Wirkung ein, die sich in einem Rückgang von Kriminalität, Gewalt und Konflikten sowie in einer Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität und einer Verringerung des sozialen Stresses äußert. Die Entwicklung des Bewusstseins durch individuelle und kollektive Meditation ist nachweislich eine starke Kraft für soziale Gerechtigkeit und Wohlbefinden. Es gibt noch eine Reihe anderer Methoden mit uralten Wurzeln.

Ayurveda bietet viele Ansätze für die geistige und körperliche Gesundheit. Dazu gehören neben der Meditation auch Yoga und Atemübungen. Darüber hinaus gibt es pflanzliche Präparate, die der Einzelne einnehmen kann.

Um die Vorteile bewusstseinsbasierter, natürlicher Ansätze für die Gesundheit noch besser nutzen zu können, müssen neue Institutionen des Lernens und der Medizin erkundet werden. Bildungseinrichtungen, die das Bewusstsein entwickeln, können Eckpfeiler der Gesellschaft sein. Eine solche Schule, die im Rahmen des Merseyside-Projekts gegründet wurde, wird nun vollständig von der britischen Regierung finanziert. Ihre Schüler haben zahlreiche akademische und künstlerische Preise gewonnen.

Diese bewusstseinsbasierten Ansätze für die Gesundheit mögen vielen als kontraintuitiv erscheinen, aber sie lassen sich wissenschaftlich testen und überprüfen. Sie bieten eine Möglichkeit, unser polarisiertes kollektives Bewusstsein in aller Stille und ohne Konflikte oder Groll wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir subjektive oder bewusstseinsbasierte Lernansätze anerkennen können, die objektive Mittel zur Wissensgewinnung ergänzen und nebeneinander bestehen. Das bedeutet nicht, dass die Kriterien wissenschaftlicher Gültigkeit aufgegeben werden müssen, ganz im Gegenteil, aber es bedeutet, dass der Ausschluss des Bewusstseins aus der Wissenschaft aufgegeben werden sollte. Das Bewusstsein existiert, und es ist eine bewegende Kraft des Lebens, allen Lebens.

Die Biotechnologie ignoriert absichtlich die Verbindung zwischen Bewusstsein und Genetik. Dieses Versäumnis könnte die eigentliche Ursache für die sich anbahnende Pandemiekatastrophe sein. GLOBE fördert eine Kampagne für eine globale Gesetzgebung zum Verbot von Biotechnologie-Experimenten.

Über den Autor

Guy Hatchard, PhD, war früher leitender Angestellter bei Genetic ID, einem weltweit tätigen Unternehmen für Lebensmitteltests und -sicherheit (jetzt bekannt als FoodChain ID). Sie können seine Websites HatchardReport.com und GLOBE.GLOBAL abonnieren, um regelmäßig per E-Mail informiert zu werden. GLOBE.GLOBAL ist eine Website, die über die Gefahren der Biotechnologie informiert.