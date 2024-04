Von Svetlana Ekimenko

Der französische Präsident Emmanuel Macron verärgerte seine NATO-Verbündeten, insbesondere Deutschland, als er im Februar sagte, die westlichen Staats- und Regierungschefs hätten die Entsendung von Truppen in die Ukraine diskutiert. Es sei zwar kein Konsens erzielt worden, aber es könne nichts ausgeschlossen werden, fügte er hinzu. Moskau warnte, dass jede Drohung der NATO eine Antwort nach sich ziehen würde.

Während Russland im Stellvertreterkrieg der NATO Erfolge auf dem Schlachtfeld verbucht und Milliarden an hoch entwickelten Waffen nach Kiew liefert, erwägt der Westen erneut, den Einsatz zu erhöhen.

Einige NATO-Länder erörtern offen die Möglichkeit, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war der erste, der Ende Februar die Katze aus dem Sack ließ. Damals beeilten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs, solche Pläne zurückzuweisen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, die NATO hab nicht vor, ihre Truppen in die Ukraine zu schicken.

Doch zum 75. Jahrestag des Bündnisses meldete sich der Berater des US-Außenministeriums, Edward Luttwak, in der Debatte zu Wort. Die Mitgliedsstaaten des Bündnisses „werden bald Soldaten in die Ukraine schicken müssen, oder sie werden eine katastrophale Niederlage hinnehmen müssen„, schrieb er auf der Website für aktuelle Themen Unherd.

„Die Briten und Franzosen sowie die nordischen Länder bereiten sich bereits still und leise auf die Entsendung von Truppen vor – sowohl kleine Eliteeinheiten als auch Logistik- und Unterstützungspersonal – die weit von der Front entfernt bleiben können“, schrieb er am 4. April. Er fügte hinzu, dass die NATO-Einheiten „auch die Ukrainer entlasten könnten, die derzeit mit der Bergung und Reparatur von beschädigter Ausrüstung beschäftigt sind, und den technischen Teil der bestehenden Ausbildungsprogramme für neue Rekruten übernehmen könnten„.

In Wirklichkeit ist die Präsenz von NATO-Militärpersonal in der Ukraine seit Langem ein offenes Geheimnis für die ganze Welt. Sputnik präsentiert einige Fakten und Zahlen, die dies belegen.

Vereinigte Staaten

Die Regierung Biden hat der Ukraine seit Anfang 2022 Militärhilfe in Höhe von rund 44,2 Mrd. USD sowie nachrichtendienstliche Unterstützung gewährt.

Im November 2022 erklärte Washington, es werde militärische „Waffenexperten“ in die Ukraine entsenden. US-Medien enthüllten im Februar 2023, dass das Pentagon plante, US-Kommandos in Form von „Kontrollteams“ in der Ukraine einzusetzen. Im vergangenen April enthüllte ein offensichtliches Leck im Pentagon, dass mindestens 97 Soldaten von Spezialeinheiten aus fünf NATO-Ländern – darunter 14 US-Militärs – in der Ukraine im Einsatz waren.

Darüber hinaus enthüllte ein Bericht der NYT, dass seit 2014 ein Netzwerk von zwölf geheimen CIA-Basen in der Ukraine operiert. NATO-Sondereinsatzteams wurden mehrfach in der Ukraine gesichtet, wie Sputnik im Februar dieses Jahres Quellen zitierte. Es wird vermutet, dass ausländische Militärspezialisten mit von der NATO gelieferten Waffen operieren und in den Reihen der Funker, Piloten und Militärberater stehen.

Außerdem seien seit Beginn des Konflikts rund 1.113 Söldner aus den USA in die Ukraine geströmt, erklärte der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums am 14. März 2024. Bis zum Zeitpunkt des Berichts waren 491 von ihnen getötet worden.

Vereinigtes Königreich

Die britische Regierung hat der Ukraine ebenfalls Militärhilfe in Milliardenhöhe gewährt. Premierminister Rishi Sunak sagte Kiew in diesem Jahr 2,5 Milliarden Pfund (3,2 Milliarden Dollar) an Militärhilfe zu. Damit steigen die Rüstungsausgaben Londons für die Ukraine seit Februar 2022 auf über 7 Milliarden Pfund.

Sunak bestätigte auch, dass eine „kleine Anzahl“ britischer Armeeangehöriger „die Streitkräfte der Ukraine unterstützt„. Zudem werden ukrainische Soldaten in einem eigens eingerichteten Lager an einem geheimen Ort im Osten Englands ausgebildet. Über 60.000 ukrainische Soldaten haben seit 2014 eine Ausbildung in Großbritannien erhalten, sagte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps im Januar.

Seit der Eskalation des Konflikts Anfang 2022 sind schätzungsweise 822 britische Söldner in der Ukraine eingetroffen, von denen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bis Mitte März 360 getötet wurden.

Kanada

Kanada behauptet, zum Schutz seines diplomatischen Personals eine kleine Militärpräsenz in der Ukraine unterhalten zu haben. Außerdem trug es mit verschiedenen Initiativen zur Ausbildung ukrainischer Soldaten bei, z. B. seit 2014 mit der Operation Unifier. Diese Mission wurde nach Februar 2022 von der Ukraine in andere Länder verlagert.

Verteidigungsminister Bill Blair deutete jedoch in einem Interview mit dem Toronto Star an, dass kanadische Ausbilder im Rahmen des neu unterzeichneten Sicherheitsabkommens zwischen Ottawa und Kiew in die Ukraine zurückkehren könnten, „wenn die Bedingungen es erlauben“. Die Zahl der kanadischen Söldner beträgt rund 1.005, von denen bis Mitte März 2024 422 getötet wurden.

Frankreich

Nach Informationen des russischen Auslandsgeheimdienstes bereitet Frankreich die Entsendung eines Truppenkontingents in die Ukraine vor, wobei die erste Staffel etwa 2.000 Soldaten umfassen soll.

Die französischen Staatsangehörigen, die bereits als Söldner in der Ukraine kämpfen, haben große Verluste erlitten. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden 147 der 356 französischen Glücksritter ausgelöscht. Am 17. Januar zerstörten die russischen Streitkräfte einen vorübergehenden Aufmarschplatz ausländischer Kämpfer in Charkow, bei dem etwa 60 Soldaten getötet wurden, von denen die meisten französische Söldner waren.

Polen

Warschau ist ein eifriger Unterstützer der Ukraine, der Militärhilfe leistet und internationale Bemühungen zur Ausbildung der Streitkräfte des Kiewer Regimes unterstützt. Am 10. März teilte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski mit, dass sich bereits NATO-Truppen in der Ukraine aufhalten, machte jedoch keine Angaben zu deren Anzahl oder Herkunftsländern. Polen steht an der Spitze des Trends, in dem Konflikt Soldaten anzuheuern, und hat Berichten zufolge rund 2 960 seiner Staatsbürger für die Ukraine kämpfen lassen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden 1.497 von ihnen getötet.

Deutschland

Deutschland hat zusammen mit Polen den größten Teil der Verantwortung für die Ausbildung der Kiewer Truppen übernommen. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass über 10.000 ukrainische Soldaten in mehr als 260 Ausbildungsmodulen an Waffensystemen wie dem Panzer Leopard A1, dem Schützenpanzer Marder, dem Luftabwehrsystem Patriot oder der Panzerhaubitze 2000 von der Bundeswehr ausgebildet wurden. Von den 235 Söldnern, die aus Deutschland in die Ukraine ausgereist sind, sind inzwischen 88 ausgeschieden.

Rumänien

Söldner der rumänischen Kampfgruppe „Getica“ behaupten, dass sie zusammen mit dem russischen Freiwilligenkorps* an der jüngsten Angriffswelle auf russische Grenzregionen beteiligt waren. Von rund 784 rumänischen Söldnern seien 349 getötet worden, teilte das russische Verteidigungsministerium im März mit.

Spanien

Spanien ist einer der wichtigsten EU-Lieferanten für die Ausbildung ukrainischer Soldaten in seinem Ausbildungskommandozentrum in Toledo. Die Ausbildung ist Teil der EU-Militärhilfe-Mission zur Unterstützung der Ukraine (EUMAM), die im Oktober 2022 eingerichtet wurde. Was die Söldner betrifft, so wurden von den 149, die in die Ukraine gereist sind, bis Mitte März 56 getötet.

Litauen

In Litauen wurden in diesem Jahr 1.600 Ukrainer in 88 Kursen eines Ausbildungszyklus bei den Landstreitkräften, den Luftstreitkräften, den Sondereinsatzkräften, der Militärpolizei, dem Logistikkommando, dem Ausbildungs- und Doktrinenkommando und der Militärakademie Litauens ausgebildet.

Litauische Beamte erwägen auch die Möglichkeit, litauische Truppen in die Ukraine zu entsenden, um die Truppen des Landes auszubilden, sagte Kestutis Budrys, ein Berater des Präsidenten. Von den 147 Auftragskämpfern, die in die Ukraine geschickt wurden, sind 81 getötet worden.

Lettland

Lettland plant, in diesem Jahr 2.000 Soldaten verschiedener Dienstgrade der ukrainischen Streitkräfte auszubilden, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, berichtete die Nachrichtenagentur LETA am 21. Januar unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Von den 109 Söldnern, die in der Ukraine stationiert waren, sind inzwischen 95 getötet worden.

Estland

Estland hat sich der von Großbritannien geführten Operation Interflex angeschlossen, um ukrainischen Soldaten eine Kampfausbildung zu ermöglichen. Nach Angaben des estnischen Verteidigungsministeriums werden estnische Ausbilder ukrainische Freiwillige auf britischen Militärstützpunkten ausbilden und gleichzeitig mit ukrainischen Soldaten im Rahmen der EUMAM-Ausbildungsmission in Estland zusammenarbeiten.

Finnland

Auch Finnland hat seine Soldaten in das Vereinigte Königreich entsandt, um an einem Ausbildungsprogramm für die ukrainischen Streitkräfte teilzunehmen. Von den 135 Söldnern, die in die Ukraine entsandt wurden, sind Berichten zufolge 44 getötet worden.

Dänemark

Dänische Militärexperten haben auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup in Dänemark ukrainische Techniker und Piloten für die Bedienung der F-16-Kampfjets ausgebildet, die das Kiewer Regime voraussichtlich noch in diesem Jahr erhalten wird.

Schweden

Moskau ist sich der Beteiligung des schwedischen Militärs an den Feindseligkeiten auf der Seite des Kiewer Regimes bewusst, erklärte das russische Außenministerium am 3. April. Das Ministerium wies darauf hin, dass nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bis zu 90 schwedische Söldner in der Ukraine im Einsatz waren, von denen 25 getötet wurden.

Das russische Verteidigungsministerium hat bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass das Kiewer Regime ausländische Söldner als „Kanonenfutter“ einsetzt, und gewarnt, dass das russische Militär sie weiterhin in der gesamten Ukraine vernichten wird.

Was die Äußerungen von Emmanuel Macron betrifft, so hat Moskau wiederholt erklärt, dass ein Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine einen direkten Konflikt zwischen der Allianz und Russland unvermeidlich machen würde.

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko bezeichnete Macrons Worte als „inakzeptabel„. Er wies in einem Interview mit Sputnik darauf hin, dass solche Äußerungen „die Bereitschaft zeigen, den Weg der Eskalation zu einem Zeitpunkt zu beschreiten, an dem der Westen selbst eine strategische Niederlage ‚vor Ort‘ erleidet.„