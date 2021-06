Welchen Deal gab es 1995 zwischen Bill Gates und US-Justizministerium?

In einem denkwürdigen Interview im Corona-Untersuchungsausschuss von Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich, das vor kurzem in der „Neuen Rheinischen Zeitung“ (NRhZ) veröffentlicht wurde (1), richtet die Holocaustüberlebende Vera Sharav den dringenden Appell „Stoppt den Masterplan Eugenik“ an die Deutschen und kommt dann auf die großen Medien und Bill Gates zu sprechen: dessen Finanzierung von Reportern und Journalistenschulen: „Eines der Dinge zum Beispiel war etwas, das niemand sonst beachtete. Es war jemand, der schrieb, Bill Gates war der einzige, durch die Gates Foundation, wissen Sie, schön steuerbefreit, all diese Stiftungen. Er war einer, der sehr früh begann, Reporter und