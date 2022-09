Welches Verbrechersyndikat hat Darya Dugina ermordet?

Die abscheuliche Ermordung von Darya Dugina oder der Terror vor den Toren Moskaus ist nicht wirklich aufgeklärt, schreibt Pepe Escobar.

Es steht nun fest, dass die Haupttäterin, Natalia Vovk vom Asow-Bataillon, nicht allein handelte, sondern einen ukrainischen Handlanger hatte, Bogdan Tsyganenko, der für den Mini Cooper, den sie fuhr, falsche Nummernschilder besorgte und dabei half, in einer gemieteten Garage im Südwesten Moskaus eine plumpe Autobombe zusammenzubauen.

Nach Angaben des FSB folgte Vovk der Familie Dugin zum Traditionsfest und zündete die Autobombe per Fernsteuerung. Die einzigen offenen Fragen sind, wann und von wem die Bombe unter Dugins Geländewagen platziert wurde und ob ein solch ausgeklügeltes grenzüberschreitendes Attentat auf Vater und Tochter abzielte.

Wie der geopolitische Analyst Manlio Dinucci in Erinnerung rief, hatte sogar die Los Angeles Times öffentlich gemacht, dass „die CIA seit 2015 ukrainische Geheimdienstagenten in einer geheimen Einrichtung in den Vereinigten Staaten ausgebildet hat“.

Der russische Geheimdienst war sich dessen mehr als bewusst. Tatsächlich gab Darya Dugina selbst in einem Interview mit italienischen Medien im Dezember 2021 auf der Grundlage von FSB-Informationen bekannt, „dass sie 106 ukrainische Agenten identifiziert haben, die Anschläge und Massaker in 37 Regionen Russlands vorbereiten.“

Doch nun hat ein hochrangiges Mitglied des russischen Geheimdienstes – das aus offensichtlichen Gründen anonym bleiben muss – einige Informationen preisgegeben, die, wie er sagte, „das Gesamtbild dieses Vorfalls vervollständigen werden.“

Es versteht sich von selbst, dass dies alles ist, was ihm von seinen Vorgesetzten erlaubt wurde, preiszugeben. Seiner Analyse zufolge „ereignete sich die Tragödie am Abend. In den folgenden zwei Tagen teilte der FSB alle Daten über SBU-Leute, die an dem Vorfall beteiligt waren. Die meisten Leute denken, dass es ein politischer Mord war. Es gibt viele politische Morde in der Ukraine, aber diese Tragödie hat keine politischen Wurzeln. Sie steht vielmehr im Kontext der Geldströme des organisierten Verbrechens.“

Die Quelle behauptet: „Darya war Mitglied der patriotischen Bewegung und hatte Verbindungen nach Moskau und in die Region Donezk. Wie Sie wissen, fließt viel Geld in den Donbass, um die Wirtschaft wieder aufzubauen. Dieser große Geldfluss bietet einen extremen Anreiz für kriminelle Aktivitäten. Donezker Verbrecherorganisationen sind gefährlicher als andere, weil sie im Kriegsgebiet operieren. Daher hatte jemand Angst, dass Darya die Geldflusspläne gefährden würde, indem sie dies öffentlich macht.

Die Quelle weist darauf hin, dass „Boris Nemzow [ein Hauptakteur der liberalen Reformen, die dem postsowjetischen Russland aufgezwungen wurden] ebenfalls von einer Gruppe des organisierten Verbrechens ermordet wurde, die befürchtete, dass er einige Geldflusspläne gefährden könnte, indem er sie öffentlich machte, obwohl er ein ziemlich mächtiger Politiker war. Auch [die Journalistin] Anna Politkowskaja. Ihr wurden während der Wahltage im Wahlbüro von Tschubais 900.000 Dollar in bar für einen politischen Zweck übergeben. Aber einige andere Leute wussten das und schnappten sich die Tasche. Sie wurde ermordet.“

Cui bono?

Offenlegung: Ich schätze meine Freundschaft mit Alexander Dugin – wir haben uns persönlich im Iran, im Libanon und in Russland getroffen: ein überragender Intellektueller und äußerst sensibler Geist, weit entfernt von dem plumpen Stereotyp von „Putins Gehirn“ oder schlimmer noch, „Putins Rasputin“, das ihm von den Sub-Zoologen der westlichen Medien angehängt wird. Seiner Vision des Eurasianismus sollte das Verdienst einer umfassenden intellektuellen Diskussion, eines echten Dialogs der Zivilisationen zugestanden werden. Aber offensichtlich fehlt es der gegenwärtigen wachen Inkarnation des kollektiven Westens an der Kultiviertheit, sich auf eine echte Debatte einzulassen. Also wurde er bis zum Gehtnichtmehr verteufelt.

Darya, die ich die Ehre hatte, in Moskau kennenzulernen, war ein junger, strahlender Stern mit einer überschwänglichen Persönlichkeit, die an der Moskauer Universität einen Abschluss in Geschichte der Philosophie gemacht hat: Ihr Forschungsschwerpunkt lag auf der politischen Philosophie des späten Neuplatonismus. Das hatte natürlich nichts mit dem Profil einer skrupellosen Agentin zu tun, die in der Lage ist, Geldströme zu „kompromittieren“. Sie schien nichts von Finanzen zu verstehen, geschweige denn von „dunklen“ Finanzoperationen. Was sie jedoch verstand, war, wie das ukrainische Schlachtfeld einen überlebensgroßen Kampf der Kulturen widerspiegelte: Globalismus gegen Eurasianismus.

Die Behauptungen des russischen Geheimdienstmitarbeiters sind nicht einfach von der Hand zu weisen. Er hat unter anderem seinerzeit die endgültige Version des Anschlags auf die Moskwa – das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte – vorgelegt.

In einer E-Mail an ein ausgewähltes Publikum schrieb er: „Die Zerstörung des Flaggschiffs der Flotte war als strategische Aufgabe geplant. Daher fand die Operation, die PKR [Anti-Schiffs-Rakete] nach Odessa zu bringen, unter strenger Geheimhaltung und unter dem Deckmantel der elektronischen Kriegsführung statt. Als „Killer“ für den Kreuzer wählte man die PKR, aber nicht die Neptun, wie von der ukrainischen Propaganda verbreitet, sondern die NSM PKR der fünften Generation (Naval Strike Missile, Vernichtungsreichweite 185 km, entwickelt von Norwegen-USA). Die NSM ist in der Lage, das Ziel entlang einer programmierten Route zu erreichen, dank des GPS-angepassten INS, und das Ziel selbstständig zu finden, indem sie es in einer Höhe von 3 bis 5 Metern anfliegt. Beim Erreichen des Ziels manövriert das NSM und schaltet elektronische Störungen aus. Als Zielsuchsystem wird ein hochempfindliches Wärmebildgerät eingesetzt, das selbstständig die am stärksten gefährdeten Stellen des Zielschiffs ermittelt. Eine stationäre Containeranlage, die heimlich an die Ukraine geliefert wurde, diente als Abschussvorrichtung. So verfügt die Schwarzmeerflotte nach der Beschädigung des Kreuzers Moskva, die zu seiner Flutung führte (…), leider über kein einziges Schiff mehr mit einem Langstrecken-Flugabwehrraketensystem. Aber nicht alles ist so schlecht. Auf der Krim befindet sich ein Dreiband-Radar ‚Sky-M‘, das in der Lage ist, alle Luftziele in einer Entfernung von bis zu 600 km zu erfassen.“

Da haben wir es also. Der Angriff auf die Moskwa war eine NATO-Operation, die von den USA angeordnet wurde. Das russische Verteidigungsministerium weiß das – und die Amerikaner wissen, dass sie es wissen. Die Vergeltung wird kommen – zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, den Moskau selbst bestimmt.

Das Gleiche gilt für die Reaktion auf die Ermordung von Darya Dugina. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir drei Hypothesen aufstellen.

Die offizielle Geschichte des FSB, die auf den SBU in Kiew verweist. Der FSB gibt offensichtlich nur einen Bruchteil dessen preis, was er weiß.

Der hochrangige russische Geheimagent, der auf das organisierte Verbrechen verweist.

Die üblichen zionistischen Verdächtigen – die Dugin wegen seines heftigen Antiglobalismus verabscheuen: und das würde auf eine Mossad-Operation hindeuten, der in vielerlei Hinsicht über weitaus qualifiziertere lokale Informationen in Russland verfügt als die CIA und der MI6.

Eine vierte Hypothese würde auf einen perfekten Sturm hindeuten: ein Zusammentreffen der Interessen aller oben genannten organisierten Verbrechersyndikate. Um noch einmal auf die hegemoniale amerikanische Popkultur zurückzugreifen und eine Anleihe bei Twin Peaks zu machen: „Die Eulen sind nicht das, was sie zu sein scheinen“. Auch Black Ops können sich als viel dunkler erweisen, als sie scheinen.

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.