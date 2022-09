Warum der COVID-Impfstoff für schwangere Frauen verboten werden sollte

childrenshealthdefense.org: Aus den von Pfizer auf richterliche Anordnung veröffentlichten Daten geht hervor, dass die Fehlgeburtenrate bei Frauen, deren Schwangerschaftsergebnisse bekannt waren, 87,5 % betrug. Die tatsächliche Rate kann höher oder niedriger sein, da Pfizer die Schwangerschaftsergebnisse von 238 der 274 Frauen, von denen bekannt war, dass sie während der Studie schwanger waren, nicht erfasst oder gemeldet hat.

Seit der Einführung der experimentellen COVID-19-Impfung haben die US-Gesundheitsbehörden unablässig behauptet, die Impfung sei für schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder sicher.

Aus den jetzt auf richterliche Anordnung von Pfizer freigegebenen Daten – die US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration 75 Jahre lang verheimlichen wollte – geht hervor, dass die Fehlgeburtenrate bei Frauen, deren Schwangerschaftsergebnisse bekannt waren, 87,5 % betrug. Die tatsächliche Rate könnte höher oder niedriger sein, da Pfizer die Schwangerschaftsergebnisse von 238 der 274 Frauen, von denen bekannt war, dass sie während der Studie schwanger waren, nicht erfasst oder gemeldet hat.

Eine von den Centers for Disease Control and Prevention geförderte Studie, die weithin als Beleg für die Behauptung herangezogen wurde, die Spritze sei während der Schwangerschaft sicher, hat die Daten falsch wiedergegeben. Die tatsächliche Fehlgeburtenrate lag in dieser Studie bei 82 %.

Bis zum 12. August verzeichnete die Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 4.941 Fehlgeburten nach der COVID-19-Impfung. Zum Vergleich: Für alle anderen Impfstoffe, die VAERS in den letzten 30 Jahren gemeldet wurden, wurden 2.239 fötale Todesfälle gemeldet.

Israelische Forschungen haben ergeben, dass die COVID-19-Impfung von Pfizer die männliche Fruchtbarkeit drei Monate lang nach jeder Dosis beeinträchtigt, indem die Spermienkonzentration um 15,4 % und die Gesamtzahl der beweglichen Spermien um 22,1 % im Vergleich zum Ausgangswert sinkt.

Seit der Einführung der experimentellen COVID-19-Impfung haben die US-Gesundheitsbehörden beharrlich behauptet, dass die Impfung für Schwangere sicher sei, und alle schwangeren Frauen aufgefordert, sich zu impfen, „um sich und ihre Babys zu schützen“.

Bis heute empfehlen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die COVID-19-Impfung für:

„… Personen, die schwanger sind, stillen, versuchen, schwanger zu werden, oder in Zukunft schwanger werden könnten.“

Die CDC empfiehlt außerdem:

„Personen, die schwanger sind, sollten ihre COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand halten, einschließlich einer COVID-19-Auffrischungsimpfung, wenn es an der Zeit ist, eine zu bekommen.“

Und behauptet:

„Es gibt immer mehr Belege dafür, dass:

Die COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft ist sicher und wirksam. Es gibt derzeit keine Beweise dafür, dass Impfstoffe, einschließlich der COVID-19-Impfstoffe, Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen oder Männern verursachen.“

Die ganze Zeit über lagen Daten von Pfizer vor, die zeigen, dass die Impfungen schockierende Raten von Fehlgeburten verursachen, die, was die Sache noch schlimmer macht, ganz offensichtlich als „geheilte/behobene“ unerwünschte Wirkung falsch eingestuft wurden.

Wer, der bei klarem Verstand ist, würde den TOD als behobene Nebenwirkung betrachten, es sei denn, er hatte immerzu ein Entvölkerungsprogramm im Sinn?

Ich verstehe nicht, wie man dies als etwas anderes als eine kriminelle Vertuschung bezeichnen kann. Der einzige Grund, warum wir das alles wissen, ist, dass der US-Bezirksrichter Mark Pittman die U.S. Food and Drug Administration (FDA) angewiesen hat, Pfizer-Dokumente in einem Tempo von 55.000 Seiten pro Monat freizugeben. Die FDA und Pfizer hatten darum gebeten, die Dokumente in einem Tempo von 500 Seiten pro Monat freizugeben, was bedeuten würde, dass es 75 Jahre dauern würde, sie alle offenzulegen.

Kriminelle Vertuschung

Dr. Naomi Wolf berichtete kürzlich, dass eine Analyse der Pfizer-Daten ergab, dass 44 % der Frauen in der Studie Fehlgeburten erlitten. Wie sich herausstellte, war diese Statistik das Ergebnis eines Rechenfehlers, da Pfizer die Fehlgeburten in zwei getrennten Spalten auflistete, was dazu führte, dass sie doppelt gezählt wurden.

Wir haben wiederholt festgestellt, dass die Datenerfassung und -berichterstattung von Pfizer sehr uneinheitlich ist, und zwar anscheinend absichtlich, um die Ermittlung von Gefahren zu erschweren. Wolf räumte den Fehler ein und nahm den ursprünglichen Bericht zurück.

Doch während sich die Faktenprüfer über den vermeintlichen Sieg freuen, gibt es in dem Pfizer-Material viele andere Beweise, die zeigen, dass diese Spritzen für alle Zeiten verboten werden sollten.

In einem Substack-Artikel vom 20. August ging Dr. Pierre Kory auf weitere, „absolut erschreckende“ Erkenntnisse über Fehlgeburten ein, die in den Pfizer-Daten gefunden wurden:

„… lassen Sie uns einen Tauchgang auf nur einer Seite der vielen Tausend machen. Siehe unten, Abschnitt 5.3.6, Seite 12 des Dokuments mit dem Titel ‚Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports‘.

„Schauen Sie sich den ersten Aufzählungspunkt unter der Überschrift an: Schwangerschaftsfälle: 274 Fälle einschließlich:

„In diesem Absatz handelt es sich auf den ersten Blick nur um eine Auflistung von unerwünschten Ereignissen und Zahlen, die bestenfalls verwirrend, schlimmstenfalls aber auch verwirrend sind. Ich denke, dass es sich um letzteres handelt, denn wenn man versucht, diesen Absatz mit einer einfachen Arithmetik zu entschlüsseln, kommt man zu folgendem Ergebnis:

„270 Schwangerschaften wurden bei geimpften Frauen während der ersten 12 Wochen der Impfkampagne gemeldet. Bei 238 davon wurde „kein Ergebnis angegeben“. Sie kannten also nur das Ergebnis von 32 gemeldeten Schwangerschaften. Was geschah bei diesen 32 Schwangerschaften, die weiterverfolgt wurden?

„Während ich dies schreibe, zittern mir buchstäblich die Hände, aber es geht los. Bei diesen 32 Schwangerschaften gab es:

23 Spontanabtreibungen

2 Spontanabtreibungen mit intrauterinem Tod

Bei 25 der 32 Schwangerschaften mit bekanntem Ausgang kam es also zu einer Fehlgeburt, was einer Quote von 78 % entspricht. Dabei ist zu beachten, dass Fehlgeburten normalerweise nur bei 12-15 % der Schwangerschaften auftreten.

2 Frühgeburten mit Tod des Neugeborenen

1 Spontanabort mit Tod des Neugeborenen

1 normaler Ausgang

Man beachte, dass dies nur 29 bekannte Ergebnisse ergibt, aber dann wird angemerkt, dass „zwei verschiedene Ergebnisse für jeden Zwilling berichtet wurden“, und dann wird von „Fötus/Baby-Fällen getrennt von den Mutterfällen“ gesprochen. Ich weiß nicht, wie diese Erklärung der Ergebnisse zu interpretieren ist, es könnten also auch ein oder zwei Todesfälle weniger (oder mehr) gewesen sein.

„Von den 32 Schwangerschaften, deren Ausgang sie kannten, führten also 87,5 % zum Tod des Fötus oder des Neugeborenen. Diese Daten zu verbergen und die Welt nicht über die Ergebnisse zu informieren, ist kriminell …“

Um es ganz klar zu sagen: Das Versäumnis, die Ergebnisse von 238 von 274 Schwangerschaften während einer Arzneimittelstudie aufzuzeichnen und zu melden, ist einfach unerhört. Es ist schockierend unethisch. Und die Tatsache, dass sowohl die FDA als auch die CDC dies akzeptiert haben und behaupten, es gäbe „keine Beweise“ für eine Schädigung schwangerer Frauen und ihrer Babys, ist ein eindeutiger Beweis für verwerfliche Bösartigkeit.

Was bei der FDA und der CDC schief gelaufen ist, lässt sich nicht mehr korrigieren. Ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit ist auf unabsehbare Zeit ruiniert.

Die CDC kann sich selbst überprüfen und reorganisieren, soviel sie will, aber das ändert nichts. Bis zum heutigen Tag drängen sie schwangere Frauen dazu, eine Spritze zu nehmen, von der sie WISSEN, dass sie zum Tod von Babys führen wird. Dies als eine Dystopie epischen Ausmaßes zu bezeichnen, ist eine zutiefst ernste Untertreibung.

CDC-gesponserte Studie versuchte ebenfalls, Daten zu verbergen

Brauchen Sie mehr Beweise? Wie wäre es mit der Tatsache, dass die von der CDC gesponserte Studie, die im April 2021 im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde – und die weithin zur Untermauerung der US-Empfehlung für schwangere Frauen, sich impfen zu lassen, herangezogen wurde – ebenfalls Daten verschleiert hat, um eine schockierend hohe Fehlgeburtenrate zu verbergen.

Diesem Papier zufolge lag die Fehlgeburtenrate innerhalb der ersten 20 Schwangerschaftswochen bei 12,5 %, was nur geringfügig über dem normalen Durchschnitt von 10 % liegt. (Betrachtet man die statistischen Daten, so fällt das Risiko einer Fehlgeburt von einem durchschnittlichen Gesamtrisiko von 21,3 % für die gesamte Schwangerschaft auf nur 5 % zwischen der 6. und 7. Woche und auf 1 % zwischen der 14. und 20.)

Allerdings gibt es bei dieser Berechnung ein deutliches Problem, auf das die Ärzte Ira Bernstein, Sanja Jovanovic und Deann McLeod, HBSc, aus Toronto hinweisen. In einem Leserbrief vom 28. Mai 2021 weisen sie darauf hin, dass:

„In Tabelle 4 geben die Autoren eine Rate von Spontanaborten <20 Wochen (SA) von 12,5 % an (104 Aborte/827 abgeschlossene Schwangerschaften). Diese Rate sollte jedoch auf der Zahl der Frauen beruhen, die aufgrund der Impfung ein Risiko für einen Abort hatten, und die 700 Frauen ausschließen, die im dritten Trimester geimpft wurden (104/127 = 82 %).“

Mit anderen Worten, wenn man die Frauen ausschließt, die im dritten Trimester geimpft wurden (da das dritte Trimester nach der 20. Woche liegt und daher bei der Ermittlung der Fehlgeburtenrate unter den vor der 20. Woche Geimpften nicht berücksichtigt werden sollte), beträgt die Fehlgeburtenrate 82 %. (Die Fehler in diesem NEJM-Artikel wurden auch in einem im November 2021 veröffentlichten Artikel über Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Recht untersucht).

Von diesen 104 Fehlgeburten ereigneten sich 96 vor der 13. Schwangerschaftswoche, was stark darauf hindeutet, dass eine COVID-Impfung im ersten Trimester ein absolutes Rezept für eine Katastrophe ist. Hier wurde also ein weiterer Versuch unternommen, die Tatsache zu verschleiern, dass mehr als 8 von 10 Schwangerschaften als Folge der Impfung abgebrochen werden können.

Bis zum 12. August verzeichnete die Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 4.941 Fehlgeburten nach der COVID-19-Impfung. Zum Vergleich: Für alle anderen Impfstoffe, die VAERS in den letzten 30 Jahren gemeldet wurden, wurden 2.239 Todesfälle gemeldet.

Die Geburtenraten sinken plötzlich weltweit

Zusätzlich zu den Fehlgeburten sind auch die Geburtenraten plötzlich stark zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass die COVID-19-Impfung auch die künftige Fruchtbarkeit beeinträchtigt.

Kory stellt fest:

„Es handelt sich um starke Einbrüche, die fast wie ein Uhrwerk etwa 9 Monate nach Beginn der Impfung schwangerer Frauen auf der ganzen Welt auftreten.“

So hat Deutschland kürzlich Daten veröffentlicht, die einen Rückgang der Geburtenrate um 10 % im ersten Quartal 2022 zeigen.

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2022

Die Grafik der Lebendgeburtenrate für Schweden sieht ähnlich aus, mit einem Rückgang von 14 %:

Laut Gunnar Andersson, einem schwedischen Professor für Demografie an der Universität Stockholm:

„So etwas haben wir noch nie erlebt, dass die Talsohle in nur einem Quartal durchschritten wird.“

Statistics Sweden

Zwischen Januar und April 2022 war die Geburtenrate in der Schweiz um 15 % niedriger als erwartet, im Vereinigten Königreich um 10 % und in Taiwan um 23 %.

In Ungarn hat der Abgeordnete Dúró Dóra seine Besorgnis über einen Rückgang der Geburtenrate um 20 % im Januar 2022 gegenüber Januar 2021 zum Ausdruck gebracht.

Auch in den USA gibt es Anzeichen für einen Rückgang der Lebendgeburten. Vorläufige Daten aus North Dakota zeigen einen Rückgang von 10 % im Februar 2022, von 13 % im März und von 11 % im April im Vergleich zu den entsprechenden Monaten des Jahres 2021.

In einem Artikel von Counter Signal vom Juli berichtete Mike Campbell, dass die Fruchtbarkeit in den fünf Ländern mit der höchsten COVID-19-Impfung um durchschnittlich 15,2 % zurückgegangen ist, während die fünf Länder mit der niedrigsten COVID-19-Impfung einen durchschnittlichen Rückgang von nur 4,66 % verzeichneten.

Nachstehend finden Sie ein Diagramm von Birth Gauge auf Twitter, in dem die Daten zu Lebendgeburten für die Jahre 2021 und 2022 in einer Vielzahl von Ländern verglichen werden.

Birth Gauge

Viele Frauen berichten über Menstruationsunregelmäßigkeiten nach der Entbindung

Hohe Raten von Menstruationsunregelmäßigkeiten nach der Impfung sind auch ein Warnzeichen dafür, dass die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt sein könnte. Bis zum 12. August gab es 31.443 VAERS-Meldungen über Menstruationsstörungen.

Zu den Veränderungen gehören schwerere und schmerzhaftere Perioden und Veränderungen in der Länge der Menstruation sowie unerwartete Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen bei Frauen, die langwirksame Verhütungsmittel einnehmen, oder bei Frauen nach der Menopause, die schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten keine Periode mehr hatten.

Gesundheitsbehörden haben versucht, die Berichte abzutun, aber eine in Obstetrics & Gynecology veröffentlichte Studie – finanziert vom National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) und dem Office of Research on Women’s Health der National Institutes of Health – bestätigte einen Zusammenhang zwischen der Länge des Menstruationszyklus und COVID-19-Spritzen.

Den Autoren zufolge ist es möglich, dass die durch die mRNA-Impfung ausgelöste Immunreaktion die Hypothalamus-Hypophysen-Eierstock-Achse beeinflusst, die bekanntermaßen eine Rolle bei der zeitlichen Steuerung des weiblichen Zyklus spielt.

Die Autoren erklärten:

„Unsere Ergebnisse für Personen, die zwei Dosen in einem einzigen Zyklus erhielten, unterstützen diese Hypothese. Angesichts des Dosierungsschemas der mRNA-COVID-19-Impfstoffe in den Vereinigten Staaten (21 Tage für Pfizer und 28 Tage für Moderna) hätte eine Person, die zwei Dosen in einem einzigen Zyklus erhalten hat, die erste Dosis in der frühen Follikelphase erhalten.

„Die Variabilität der Zykluslänge ergibt sich aus den Ereignissen, die zur Rekrutierung und Reifung des dominanten Follikels während der Follikelphase führen …“

Andere beunruhigende Beweise

Eine japanische Studie zur Biodistribution des Impfstoffs von Pfizer zeigte auch, dass sich das COVID-19-Spike-Protein aus den Impfungen in weiblichen Eierstöcken und männlichen Hoden anreichert, und es gibt glaubwürdige Bedenken, dass die COVID-19-Impfstoffe mit Syncytin (einem retroviralen Hüllprotein) und reproduktiven Genen in Spermien, Eizellen und Plazenta in einer Weise kreuzen, die die Fruchtbarkeit und die Reproduktionsergebnisse beeinträchtigen könnte.

Eine Studie von Pfizer-BioNTech an Ratten ergab, dass die Injektion die Häufigkeit von Präimplantationsverlusten (d. h. das Risiko der Unfruchtbarkeit) mehr als verdoppelt und zu Mund-/Kieferfehlbildungen, Gastroschisis (einem Geburtsfehler der Bauchdecke) und Anomalien des rechtsseitigen Aortenbogens und der Halswirbel führt.

Wie das Exposé feststellt:

„Wie um alles in der Welt haben es die Arzneimittelbehörden geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass ‚Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft zeigen‘? Und wie haben sie es geschafft, festzustellen: ‚Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff von Pfizer Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat‘?

„Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, dies zu vertuschen. Das wissen wir dank eines Antrags auf Informationsfreiheit36, den wir bei der australischen Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) gestellt haben.“

Sie können mehr darüber in dem Exposé-Artikel vom 19. Juli lesen: „FOIA Reveals Pfizer & Medicine Regulators Hid Dangers of COVID Vaccination During Pregnancy After Study Found It Increases Risk of Birth Defects & Infertility.“

Wir sehen auch einen plötzlichen Anstieg der Säuglingssterblichkeit. Das Exposé hebt Daten aus Schottland hervor, die zeigen, dass die Neugeborenensterblichkeit im März 2022 um 119% über der jährlichen Norm lag.

COVID-Impfung beeinträchtigt auch die männliche Fruchtbarkeit

Auch die männliche Fruchtbarkeit wird durch diese Biowaffen angegriffen. In einer in der Fachzeitschrift Andrology veröffentlichten israelischen Studie wurde festgestellt, dass die COVID-19-Impfung von Pfizer die männliche Fruchtbarkeit vorübergehend, aber erheblich beeinträchtigt: Die Spermienkonzentration sank um 15,4 % und die Gesamtzahl der beweglichen Spermien um 22,1 %, verglichen mit dem Ausgangswert vor der Impfung.

Beide Werte haben sich etwa drei Monate nach der letzten Impfung wieder erholt, aber wenn man die Spermien eines Mannes bei jeder COVID-Spritze für drei Monate zerstört, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Kind zeugt, für einen Großteil des Jahres erheblich, und die oben genannten Statistiken belegen dies.

Denken Sie daran, dass die mRNA-Impfungen für die ursprüngliche Serie in dreimonatigen Abständen empfohlen werden, und dass die Auffrischungsimpfungen jetzt in unterschiedlichen Abständen empfohlen werden.

Amy Kelly, Projektleiterin des Pfizer-Dokumentenanalyse-Teams von Daily Clout, bespricht diese Studie und andere Bedenken bezüglich der Fruchtbarkeit von Männern nach der Impfung (Video unten).

Beenden Sie die COVID-Impfung jetzt, bevor es zu spät ist, sich zu erholen

Im Oktober 2021, als die FDA über die Zulassung der COVID-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren abstimmte, erklärte Dr. Eric Rubin, Mitglied des Beratungsgremiums der FDA, Harvard-Professor und Chefredakteur des NEJM:

Wir werden nie erfahren, wie sicher dieser Impfstoff ist, wenn wir nicht anfangen, ihn zu verabreichen. So ist es nun einmal … Und ich denke, wir sollten für die Zulassung stimmen.

In diesem und anderen Fällen haben sie also offen zugegeben, dass jeder, der sich impfen lässt, an einem Experiment teilnimmt. Doch gleichzeitig haben die FDA und die CDC darauf bestanden, dass die Impfungen absolut sicher sind – und das, obwohl sie im Besitz von Daten sind, die das Gegenteil beweisen!

Abschließend stimme ich mit Kory überein, der schreibt:

„… wenn ein neues Medikament oder Gerät eingeführt wird, muss man zunächst davon ausgehen, dass alle gemeldeten unerwünschten Wirkungen oder Todesfälle mit dem Eingriff zusammenhängen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist es, was ich hier tue.

„Wir müssen davon ausgehen, dass die Impfstoffe die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, es sei denn, es gibt andere nachweisbare oder glaubwürdige Erklärungen für einen plötzlichen Rückgang der monatlichen Geburtenraten. Also stoppen Sie die Impfungen, bis Sie beweisen können, dass sie nicht wirken…

„Zu viele junge Menschen sterben, zu viele werden behindert, zu viele Schwangerschaften enden mit fötalem oder neonatalem Tod, wie oben beschrieben, und jetzt stellen wir fest, dass sie nicht ersetzt werden, wenn wir mit dieser Impfbesessenheit weitermachen. Dies ist eine humanitäre Katastrophe, die zu der durch die gefährliche „gain-of-function“-Forschung verursachten noch hinzukommt.

„Wann wird die Welt angesichts dieses sich rasch entfaltenden Horrors aufwachen? Für diejenigen von uns, die wissen, was vor sich geht, ist es schwer, sich nicht hilflos zu fühlen, wenn wir gezwungen sind, dem immer offensichtlicher werdenden und weitverbreiteten sinnlosen Tod zuzusehen. Aber wir werden weiterhin versuchen, diese Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu bringen, trotz der massiven Zensur und Propaganda, die den Globus überschwemmt.

„Wir haben eine moralische und ethische Verpflichtung und nehmen diese Verantwortung ernst, egal was uns widerfährt. Stoppt die Impfstoffe, jetzt. Und wenn wir sie nicht stoppen können, müssen wir versuchen, jeden, den wir kennen, davon zu überzeugen, sich nicht mehr impfen zu lassen. Ihr Leben und unsere Zukunft hängen davon ab.“