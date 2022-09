Die verborgene Gefahr von Omikron-Impfstoffen

Wir stehen vor einer weiteren vom Menschen verursachten katastrophalen Bedrohung im Zusammenhang mit COVID-19. Es handelt sich um die Impfstoffe gegen die Omikron-Variante.

Heute hat die FDA bivalente Auffrischungsimpfungen gegen Omikron und den Wildtyp des Virus von Moderna und BioNTech-Pfizer genehmigt.1 Das Vereinigte Königreich hat diesen Impfstoff vor einigen Wochen unter Auflagen genehmigt.

Moderna2 und BioNTech-Pfizer haben bivalente Impfstoffe entwickelt und hergestellt, die die unveränderte modRNA des Spike-Proteins des Wildtyps und die modRNA des Spikes der Omicron-Untervarianten enthalten. Moderna und BioNTech-Pfizer haben auch EUAs bei der EMA beantragt.3 4

Es ist zu befürchten, dass die Regierungen der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU mit Nachdruck darauf drängen werden, dass nahezu jeder diese Spritze erhält.

AstraZeneca beabsichtigt außerdem, einen ähnlichen bivalenten viralen Vektorimpfstoff, der auf der gleichen Spike-RNA basiert, zu produzieren und für die Produktion in anderen Ländern zu lizenzieren.

Die Probleme

Ein Impfstoff gegen einen Impfstoff

Die Omikron-Variante ist selbst ein Impfstoff – ein natürlich abgeschwächter Lebendimpfstoff, wie Dr. Geert Vanden Bossche im Dezember 2021 feststellte.5 Dies wurde von verschiedenen Personen bestätigt, darunter Bill Gates6 und Senator Rand Paul, MD.7 Somit ist dieses neue Gebräu gegen Omicron effektiv ein Anti-Impfstoff.

Spike-Impfstoffe verursachen Varianten

COVID-19-Impfstoffe führen zu Varianten. So hat Omikron unter anderem Delta weitgehend ersetzt, weil Omikron bei kürzlich geimpften Personen im Vorteil war.

COVID-19-Impfstoffe unterscheiden sich von anderen Impfstoffen. Praktisch alle COVID-19-Impfstoffe verwenden das Spike-Protein als einziges Antigen. Das Spike-Protein ist nur eines von 29 Proteinen von SARS-COV-2, und der größte Teil der Immunreaktion wird auf Epitope innerhalb seiner RBD ausgelöst, die ~200 Codons lang ist, von ~10.000 Codons in seinem gesamten Genom. Dies ist auch die Sequenz, die am schnellsten mutiert. Der entsprechende Proteinteil hat eine komplexe 3D-Form, und die Epitope darauf hängen voneinander und von den Aminosäuren außerhalb der Epitope ab. Es gibt Ein-Punkt-Mutationen, die mehr als 90 % der Antikörper gegen das Spike-Protein brechen.9

Im Gegensatz zu Impfstoffen auf Spike-Basis ist der Körper bei einer natürlichen Infektion während des gesamten Replikationszyklus allen Antigenen ausgesetzt, die das SARS-COV-2 präsentiert. Zunächst einmal gibt es weitere epitopreiche Strukturproteine – Membran (M) und Nukleokapsid (N). Außerdem befinden sich die meisten Epitope, die von IgG und IgM erkannt werden, in nicht-strukturellen Proteinen.10 N und ORF8 sind besonders wichtige Ziele von Antikörpern.11 M, N, ORF8, ORF3a und mindestens ein halbes Dutzend anderer nicht-struktureller Proteine haben wichtige Epitope, gegen die T-Zellen gerichtet sind.12 Um der natürlichen Immunität zu entgehen, wäre eine einzigartige Multipunktmutation erforderlich, die die meisten dieser Epitope verändert, ohne das Protein zu zerstören oder zu deaktivieren. Die Umgehung der engen Immunreaktion auf den Spike ist einfach und wurde bereits mehrfach bei SARS-COV-2 beobachtet.

Außerdem ist die natürliche Immunreaktion von Person zu Person unterschiedlich. Wenn ein Virus mutiert, um der Immunreaktion einer Person zu entgehen, würde das dem Virus nicht gegen die unterschiedlichen Immunreaktionen anderer Menschen helfen. Dieser Effekt ist bei der durch Spikes ausgelösten Immunität nicht vorhanden, die sich hauptsächlich gegen Epitope innerhalb der RBD richtet, die sich überschneiden und miteinander interagieren.

Neue Varianten werden daher leicht der durch den Impfstoff ausgelösten Immunantwort entgehen, die auf den Omicron-Spike abzielt. Diese neuen Varianten können sehr gefährlich sein.

Infolge von Spike-Mutationen hat sich das SARS-COV-2 häufig so angepasst, dass es in andere Zelltypen eindringen kann. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Einführung eines Omikron-Spike-Impfstoffs zu Varianten führt, die neue Zelltypen angreifen. Dies ist praktisch ein Funktionsgewinn-Experiment auf globaler Ebene!

Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die neue Variante nicht ein Monster sein wird, das die enorme Übertragbarkeit von Omikron mit hoher Virulenz kombiniert.

Lebendimpfstoffe sind besser

Die Technologien der mRNA- und viralen Vektorimpfstoffe wurden für die Entwicklung von SARS-COV-2-Impfstoffen in einem Notfall ausgewählt, weil sie eine kürzere Entwicklungszeit und eine schnellere Herstellung ermöglichen, nicht weil sie irgendwelche klinischen Vorteile gegenüber den herkömmlichen Impfstoffen haben. mRNA-Impfstoffe wurden vor COVID-19 noch nie verwendet, und virale Vektorimpfstoffe wurden nur bei Tieren eingesetzt. Es gibt keinen Grund, nach dem Notfall an diesen Technologien festzuhalten.

Lebendimpfstoffe mit abgeschwächten Viren sind die Hauptstütze der Impfung und haben eine unvergleichliche Langzeitwirkung. Sie erzeugen Immunreaktionen, die eine natürliche Infektion am besten imitieren, aber ohne die Gefahren einer tatsächlichen Infektion. Attenuierte Lebendimpfstoffe führten zur Ausrottung der Pocken und werden gegen MMR (Masern, Mumps und Röteln), Grippe (die meisten Impfungen), Windpocken, Gürtelrose usw. eingesetzt.13 Omikron, einschließlich der derzeit vorherrschenden 5.x-Subvarianten, ist ein natürlich attenuierter Stamm von SARS-COV-2. Ein attenuierter Lebendimpfstoff würde die nächstbeste Immunität gegenüber einer natürlichen Infektion bieten.

mRNA-Impfstoffe, auch solche auf Omicron-Basis, könnten für Personen über 75 Jahre, für Personen mit geschwächtem Immunsystem oder für Personen mit bestimmten seltenen Erkrankungen erforderlich sein – nach entsprechenden Studien.

Fehlende oder negative Studienergebnisse

Für die Anti-Omikron oder die bivalenten Impfstoffe wurden keine angemessenen Studien durchgeführt. Die Ergebnisse der durchgeführten Studien wurden nicht veröffentlicht und die Probanden konnten nur sehr kurz beobachtet werden. Nichtklinische Versuche mit dem Anti-Omikron-Impfstoff haben einige unerwartete negative Ergebnisse erbracht. Hier ist nur ein solcher Hinweis auf Marty Makary, MD,14 der kein Impfstoffskeptiker ist, sondern eher eine Stimme des Establishments.

Die ursprünglichen mRNA-COVID-19-Impfstoffe wurden vor fast zwei Jahren zugelassen und bei Hunderten von Millionen von Menschen eingesetzt. Sie haben mehrere schwerwiegende Nebenwirkungen, die in den EUA-Anträgen nicht gefunden oder gemeldet wurden. Ferner werden Untersuchungen zu diesen Nebenwirkungen behindert.15 Das Versprechen, dass eine zweite Generation dieser Technologie viele Mängel der ersten Generation beheben würde, wurde nicht erfüllt – der neue bivalente Impfstoff verwendet immer noch die Technologie der ersten Generation mit all ihren Problemen.

Der aktuelle Stand von SARS-COV-2 ist unproblematisch

Die meisten Menschen in den USA und weltweit haben bereits COVID-19 erhalten, und die meisten von ihnen hatten Omikron. Der derzeitige Verlauf von COVID-19 lässt hoffen, dass SARS-COV-2 Omikron ein weiteres mildes endemisches humanes Coronavirus (HCoV) wird, wie die vier HCoVs, die wir bereits haben.16 Wir erwerben Immunität gegen HCoVs in der Kindheit, indem wir krank werden. Diese Immunität lässt im Laufe der Jahre nach, sodass eine Reinfektion möglich ist, reicht aber aus, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Eine erneute Infektion stellt die Immunität wieder her, und so weiter.

Es besteht kein Bedarf an weiteren Experimenten zum Funktionsgewinn, die an der gesamten Menschheit durchgeführt werden.

Schlussfolgerung

Die breite Anwendung dieser Anti-Omikron-Impfstoffe sollte verhindert werden, da sie eine globale Bedrohung darstellt.

Die derzeitige COVID-19-Situation legt nahe, die Massenimpfung und -auffrischung zu stoppen und zu überdenken, wenn man bedenkt, dass:

die vorherrschende Omikron-Variante mild ist

die meisten Menschen haben sich bereits mit COVID-19 infiziert, insbesondere mit Omikron, und das erst seit Kurzem

die Wildtyp-Impfstoffe zeigen eine geringe Wirksamkeit gegen Omikron17

die vorhandenen Impfstoffe haben bereits erhebliche Schäden verursacht.

Pharmaunternehmen und Zulassungsbehörden könnten die Entwicklung von abgeschwächten Lebendimpfstoffen auf der Grundlage von Omicron in Betracht ziehen.

Keine konkurrierenden Interessen

Der Autor erklärt, dass er keine konkurrierenden Interessen hat. Für diese Arbeit wurden keine Mittel bereitgestellt.

Quellen:

ce