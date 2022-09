Wenn Sie von den Schafen enttäuscht sind, lesen Sie das

Von einem Freund:

Stevo, ich war im Lebensmittelladen. . man sieht sich um und es ist alles so deprimierend.

Diese Idioten tragen immer noch Masken!?

Die CDC hat wortwörtlich gesagt, dass das alles Unsinn ist, und diese Idioten tragen immer noch Masken.

-The Gadfly Majestic

—

Das ist von einem der mutigsten und heldenhaftesten Freiheitskämpfer, die ich kenne. Wenn ein Mann übrig bleibt, der die große Lüge allein bekämpft, dann ist das der Mann, von dem ich sicher bin, dass er stehen bleiben wird.

Sollte Sie das deprimieren, dass sogar er über die Realität der Situation jammert? Ich hoffe nicht.

Was es mir sagt, ist, dass wir alle jemanden benötigen, an den wir uns gelegentlich wenden können.

Was habe ich zu meinem lieben und mutigen Freund gesagt?

Ich habe ihm eine Wahrheit gesagt, die für die gesamte Menschheitsgeschichte gilt. Es ist eine Wahrheit, die häufige Leser erkennen werden, die aber nicht zu oft ausgesprochen werden kann.

Eine erste, schwer zu ignorierende Gruppe von Menschen

In allen Epochen der Geschichte gibt es Leute, die andere ausnutzen wollen. Es handelt sich dabei um eine kleine Gruppe, die zwar viel Aufsehen erregen und großen Einfluss haben kann, aber letztlich nicht den Lauf der Geschichte bestimmt. Ihr Vorgehen ist der einer Hyäne. Die Klaus Schwabs und Tony Faucis, die Bill Gates und Joe Bidens sind Hyänen-Archetypen, und wenn man ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, ist man schnell entmutigt und abgelenkt.

Eine zweite, schwer zu ignorierende Gruppe von Menschen

In allen Epochen der Geschichte gibt es eine zweite Gruppe von Menschen. Auch sie bestimmen nicht den Lauf der Geschichte. Sie sind wie Schafe und bilden in allen Epochen der Geschichte die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft. Wenn Sie etwas anderes glauben, entgeht Ihnen diese wichtige Realität. Wenn Sie glauben, dass das Heil in den Massen zu finden ist, ist das historisch widerlegt. Die Mehrheit wird nicht zur Rettung eilen. Die Mehrheit besteht oft aus Menschen, die genau das Falsche tun und einfach ihr Bestes tun, um der Person, die am ähnlichsten einem Führer gleichkommt, um sie herum zu folgen.

Die maskierte Person im Lebensmittelgeschäft, Ihre dreifach geimpfte Schwägerin, die seit April ihren dritten Schlaganfall hatte, Ihr dreifach maskierter Nachbar, Ihr Chef, der die Maske unter der Nase aufsetzt, wenn er einen wichtigen Besuch erwartet, der Polizist oder Arzt oder Bürokrat, der nur seine Arbeit macht. Das sind alles Schaf-ähnliche Menschen. Wenn Sie ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenken, werden Sie entmutigt und abgelenkt sein.

Eine dritte Gruppe von Menschen – die, die Sie auf eigene Gefahr ignorieren

Eine dritte Gruppe von Menschen bestimmt tatsächlich den Lauf der Geschichte. Das sind die Löwen. Ein Löwe kann schlafend oder wach sein. Wenn ein Löwe wach ist, strahlt er von Natur aus Freiheit in der Welt um sich herum aus. Er muss nicht geführt werden. Ihm muss nicht gesagt werden, was er tun soll. Er muss nur aus seinem Schlaf geweckt werden. Während er seinen Tag verbringt, wird die Welt um ihn herum natürlich freier. Das ist die einzige Gruppe von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Schafe und Hyänen reihen sich ein, wenn der Löwe erwacht.

In diesem psychologischen Kampf, in dem wir uns gerade befinden, ist es für den Feind so wichtig, unsere Aufmerksamkeit auf die Schafe und Hyänen zu lenken, denn das lenkt uns ab und entmutigt uns. Die Löwen sind jedoch die Einzigen, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Was tun wir also, wenn wir das wissen?

Wenn du den Hyänen zu viel Aufmerksamkeit schenkst, wirst du dich selbst deprimieren. Es ist gut zu wissen, was sie vorhaben, aber das war’s auch schon. Sie haben keinen wirklichen Einfluss auf Ihr Leben. Habe ich mich klar ausgedrückt? Klaus Schwab spielt keine Rolle. Tony Fauci spielt keine Rolle. Die mutigsten und kritischsten unter uns sehen diese Menschen und ihre Ideen als das, was sie sind, und sind nicht auf sie hereingefallen.

Die Mutigsten und Anspruchsvollsten haben in all dem ihren Mann gestanden. Einige haben in dieser Zeit des Corona-Kommunismus sogar ein freieres Leben geführt.

Habt ihr das verstanden?

Während die ganze Welt sich der Idee hingibt, dass Klaus Schwab ihr böser Bond-Bösewicht-Meister ist, sind die Mutigsten und Einsichtigsten freier geworden. Das ist eine Wahl, die Sie treffen können. Werden Sie sich auf Joe Biden und Bill Gates konzentrieren – zwei Männer, die praktisch keinen Einfluss auf Ihr Leben haben – oder werden Sie sich auf sich selbst, Ihr Zuhause und die Welt um Sie herum konzentrieren?

Was ist mit all den großen Plänen zur Veränderung der Welt?

Die großen, unrealistischen Ideen funktionieren nur selten. Jede politische Idee, die Sie 1.) nicht selbst oder 2.) nicht mit einer Gruppe umsetzen können, die so klein ist, dass Sie sie an einer Hand abzählen können, hat kaum Bedeutung. Sogar die nationalen Bewegungen, die Erfolg haben, wie Mom’s For Liberty oder Precinct Strategy Project, haben Erfolg, und zwar eine Person nach der anderen.

Ja, es gibt eine Bewegung, aber die Veränderung geschieht von Person zu Person, von Haushalt zu Haushalt, von Amt zu Amt. Die Vorstellung, dass 51 % der Bevölkerung jemals in der Geschichte aufstehen und etwas Mutiges tun, ist völlig illusorisch und verdeutlicht die Irrelevanz der Mehrheit in allen Angelegenheiten von Bedeutung.

Häufige Formen von Fragen

Ich halte viele öffentliche Vorträge. Dazu gehört auch die Zeit für Fragen und Antworten. Wenn mich jemand fragt: „Was wäre, wenn wir …. (Darauf folgt oft eine Schnapsidee)“ oder „Wäre das Problem nicht gelöst, wenn jeder einsehen würde, dass … (Darauf folgt ebenfalls oft eine Schnapsidee).

Diese Denkweise geht völlig an der Lebenswirklichkeit und an der Stärke einer Graswurzelbewegung vorbei: 1.) alle Politik ist lokal, 2.) Veränderung geschieht von Mensch zu Mensch, 3.) jeder Plan, der nicht mit dem ersten winzigen Schritt beginnt und der mindestens für die nächsten sechs Monate konsequent durchgezogen werden kann, ist überhaupt kein Plan.

Wenn sich jemand auf diese Art des Denkens einlässt, bringe ich es ihm zurück. „Ja, aber was werden Sie selbst ab heute dafür tun?“ Wenn Sie in einem Bereich Ihres Lebens etwas verändern wollen, müssen Sie bereit sein, jetzt konkrete Maßnahmen zu ergreifen, und zwar auf eine Art und Weise, die für Sie zugänglich ist.

Das Leben wird immer eine Herausforderung sein

Jeder, der viel Zeit in New York City verbracht hat, kennt die Trustafarians schon von Weitem. Die Trust-Fund-Babys haben eine Art an sich, die von der Realität abgekoppelt ist und praktisch jeden verdirbt, mit dem sie in Berührung kommen, der nicht auch ein Trust-Fund-Baby ist.

Sie können die ganze Nacht feiern und trotzdem ihre Miete zahlen. Ihre Nicht-Trust-Fund-Freunde können das nicht. Solche Freunde überleben ein paar Monate, bevor sie von der Verlockung des Geldes und der mangelnden Arbeitsmoral, die nötig ist, um dieses Geld zu bekommen, völlig korrumpiert werden. Wenn sie sich aufgrund ihres scheinbar großzügigen und ewigen Freundes schlechte Angewohnheiten angewöhnt haben, führt dies zu einigen ernsthaften Problemen. Die Folgen reichen von Drogenabhängigkeit über massive Schulden bis zu einem einstmals erfolgreichen Arbeitsleben, das nun in Trümmern liegt. Dies ist eine häufige Geschichte.

Wenden wir nun diese gemeinsame Geschichte auf viele (natürlich nicht alle) Menschen an, die über eine ganze Generation verteilt sind.

Ich weiß nicht, woher die Babyboomer kamen, ich weiß nicht, wie sie sich so sehr von der Realität abgekoppelt haben, und ich weiß nicht, wie eine Gesellschaft es zulassen konnte, dass eine ganze Generation so lange wie ein Treuhandfonds-Baby lebte. Das ist die treffendste Beschreibung der Baby-Boomer-Generation, die mir nach jahrelanger Beschäftigung mit dieser Frage eingefallen ist – eine Generation von Treuhandfonds-Babys.

Eine Tendenz der Baby-Boomer (und eine treuhänderische Tendenz), die Sie in Ihrem Leben nicht zulassen dürfen

Ich liebe viele Baby-Boomer, und ich weiß, dass es für einige von ihnen eine Herausforderung sein kann, über die Realität zu sprechen. Sie fragen beharrlich, warum das Leben so hart sein muss. Sie versuchen immer wieder, zu den idyllischen Momenten zurückzukehren, die sie kannten, und sie versuchen immer wieder, in solche Momente zu entkommen.

Zeitweilig in der Geschichte der Menschheit gab es in Amerika so viel Reichtum, dass buchstäblich jeder wie ein Treuhandfonds-Kind leben konnte. Diese Zeit ist vergeudet worden. Es gibt eine Binsenweisheit über amerikanische Familien, die besagt, dass sie in drei Generationen von hemdsärmelig zu hemdsärmelig wechseln. Das bedeutet, dass das Geld, das die erste Generation erwirtschaftet hat, in der dritten Generation wieder verloren ist. Das ist auch für Amerika zu einer Binsenweisheit geworden. Die größte Generation verdiente. Die Baby-Boomer gaben aus. Die Generation X und darüber hinaus sehen sich das Chaos an, das ihnen hinterlassen wurde, und es ist ein harter, nüchterner Blick, denn das Chaos ist so gewaltig.

Und wissen Sie was? Es hat keinen Sinn, sich über die Vergangenheit zu beklagen. Was geschehen ist, ist geschehen.

Wie erfrischend ist es, mit einem 95-Jährigen zusammen zu sein. Wie erfrischend ist es, ein Buch aus der Vergangenheit zu lesen, das geschrieben wurde, bevor die Baby-Boomer erwachsen wurden. Es enthält so viel Sinn. Es gibt so viel Wahrheit. Es gibt so viel Realität. Es gibt so viel Unbeschwertheit über die Dinge des Lebens. Das Leben ist. Zu den Komponenten des Lebens gehören Kampf, Herausforderung und Prüfung. Und das ist auch gut so.

Jeder, der ein Leben ohne das anstrebt, flieht vor der Realität des Lebens. Das Leben ist kein Paradies. Die Baby-Boomer neigen dazu, es sich auf der Suche nach dem Paradies ein wenig zu bequem zu machen.

Und was bedeutet das für mein Leben?

Es bedeutet, dass ich aufhören muss, den einfachen Weg zu suchen, der mich alles andere kostet. Es bedeutet, dass ich aufhören muss, auf Kosten von allem anderen nach dem Ideal zu suchen. Es bedeutet, dass das Leben mit dem Bösen und dem Kampf gegen das Böse gefüllt sein wird. Daran ist nichts Schlimmes. Daran ist nichts Falsches. Daran gibt es nichts, dem man entkommen könnte. Überall auf dem Planeten werden Sie genau dasselbe Szenario finden. Je schneller Sie das akzeptieren können, desto schneller können Sie sich der Realität stellen und mit der Realität umgehen. Manche Menschen versetzen sich absichtlich in einen Zustand des Schocks und der Ehrfurcht darüber, wie böse und herausfordernd die Welt ist. Das ist ein schneller Weg, sich selbst außer Gefecht zu setzen.

Die Wichtigkeit einer Gesichtsmaske im Supermarkt

Die Gesichtsmaske im Lebensmittelladen bedeutet Ihnen so viel, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den falschen Ort richten. Natürlich wird das Schaf schafähnliche Dinge tun. Natürlich wird die Hyäne hyänenähnliche Dinge tun. Vergessen Sie sie. Leben Sie Ihr Löwenleben weiter, und tun Sie etwas Wichtiges – konzentrieren Sie sich auf Löwen.

Wie lerne ich mehr Löwen kennen? – 4 einfache Schritte

1.) Lassen Sie eine gute Person nicht aus den Augen, ohne Telefonnummern auszutauschen.

2.) Schreiben Sie ihm sofort nach dem Treffen eine SMS.

3.) Lade ihn für den Rest deines Lebens jeden zweiten Samstag zu einem Kaffee oder einem Gespräch oder einem Treffen im Park ein.

4.) Mach so weiter mit jedem Löwen, den du triffst, und es wird mit 3 Löwen anfangen, dann werden es 30 Löwen sein, und dann werden es 300 Löwen werden.

Sobald du diese 3 Löwen um dich herum hast, wird es schwer werden, sich nicht auf sie zu konzentrieren. Es wird schwer werden, auf das zu achten, was die dummen Schafe oder die ungeschickten Hyänen vorhaben. Sie werden alle Hände voll zu tun haben, sich mit denen zu treffen, die in Ihrer Gemeinschaft wirklich wichtig sind. Bringen Sie einfach die Löwen zusammen und es werden erstaunliche Dinge geschehen.

Das ist meine Erfahrung während dieses Lockdowns, selbst in der am stärksten abgeriegelten Ecke dieses Landes, es ist ein effektiver Ansatz in der gesamten Menschheitsgeschichte gewesen und wird auch weiterhin ein effektiver Ansatz sein.

Weniger Schaf-Fokus. Weniger Fokus auf Hyänen. Mehr Löwenfokus, und Sie werden selbst an den unfreiesten Orten Gemeinschaft und Freiheit haben. Und in diesem Zeitalter ist das sogar einfacher und klarer zu erreichen als in jedem anderen Zeitalter, in dem der Mensch gelebt hat.

—

Ich umgebe mich mit Löwen. Wenn Sie aufgeweckt werden müssen, bin ich dafür da. Wenn Sie Ermutigung brauchen, bin ich dafür da. Wenn Sie eine Mannschaft von Löwen brauchen, dann bin ich für Sie da.

