Wie Smartphones und soziale Medien einen schizophrenieähnlichen Zustand erzeugen

Viele Menschen verbringen mehr Zeit damit, auf Bildschirme zu starren, als mit der realen Welt zu interagieren. Stunde für Stunde, Tag für Tag sind es nur Augen und Ohren, die als Input dienen, und Mund und Finger, die als Output fungieren.

In den Worten des Autors Matthew Walker sind wir eine Bevölkerung, deren „Gedanken woanders sind als unsere Körper“ (Matthew Walker, The World Beyond Your Head).

In diesem Video in Englisch, geht die Akademie der Ideen der Frage nach, wie die exzessive Nutzung bildschirmbasierter Technologien, seien es Fernseher, Computer, Smartphones oder soziale Medien, uns von unserem Körper abkoppelt und uns dazu bringt, die Welt auf schizophrene Art und Weise zu erleben.

„Die Unterscheidung zwischen Geist und Körper ist eine künstliche Dichotomie. Die Kontinuität der Natur weiß nichts von diesen gegensätzlichen Unterscheidungen, die der menschliche Intellekt als Hilfsmittel zum Verstehen aufzustellen gezwungen ist.“

Carl Jung, Psychologische Typen

Bei optimaler Gesundheit sind wir fest in unserem Körper verwurzelt, und Körper und Geist werden als einheitliche Phänomene und nicht als getrennte Einheiten erlebt.

Die Verbindung zwischen dem Körper und dem Geist kann jedoch unterbrochen werden, und wenn dies der Fall ist, sagen wir, dass man körperlos ist.

Im Zustand der Entkörperlichung haben wir nicht das Gefühl, dass wir ein Körper sind, sondern dass wir einen Körper besitzen.

Anstatt fest in unserem Körper verwurzelt zu sein, fühlen wir uns von ihm entfremdet, und wir neigen dazu, den Körper nicht als integralen Bestandteil unseres Selbst zu betrachten, sondern als ein Ding oder eine Ansammlung von Dingen, die wir mit uns herumtragen.

Bildschirmbasierte Technologien haben die in unserer Gesellschaft vorherrschende Art der Sinneswahrnehmung in einer Weise verändert, die die Entkörperlichung fördert.

Diese Technologien haben uns auf einen Weg gebracht, auf dem das Sehen über alle anderen Sinne dominiert.

Wir sind, mit anderen Worten, zu einer augenzentrierten Gesellschaft geworden, und wie Giovanni Stanghellini und Louis Sass in ihrem Aufsatz The Bracketing of Presence erklären:

„In [einer] augenzentrierten [oder sehzentrierten] Gesellschaft wird das Individuum nicht nur zu einem passiven Empfänger von Bildern aus den Medien; auch die Beziehungen zwischen Menschen werden zunehmend durch Bilder vermittelt, ja sogar produziert.“

„Der andere wird zum Bild für mich – und ich zum Bild für den anderen. In einer solchen Gesellschaft werden die eher verkörperten, partizipativen und „eingetauchten“ Arten der visuellen Erfahrung durch passive Formen des „Sehens“ ersetzt: ein körperloses Beobachten von bloßen Bildern und Darstellungen.

Giovanni Stanghellini und Louis Sass, Die Abschirmung der Anwesenheit

Soziale Interaktionen finden nicht mehr in erster Linie zwischen Männern und Frauen aus Fleisch und Blut statt, wie es fast während der gesamten Menschheitsgeschichte der Fall war.

Heute sind Bilder, Videos, Textzeilen und Emojis die körperlosen Formen der Darstellung, die viele unserer Beziehungen bestimmen.