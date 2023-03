Ukraine – Medien beginnen, die Realität anzuerkennen

Endlich sickert die Wahrheit über den tatsächlichen Zustand des ukrainischen Militärs in die Mainstream-Medien. Es ist so schlimm, wie wir es immer wieder beschrieben haben, aber immer noch nicht vollständig aufgedeckt.

Wie die Washington Post berichtet:

Der Ukraine fehlt es an qualifizierten Truppen und Munition, die Verluste und der Pessimismus nehmen zu

Ich werde die Propagandastücke weglassen und mich auf die Fakten beschränken. Die Zitate sind lang, aber notwendig, um die Tiefe der schrecklichen Situation zu begreifen.

Der erste Absatz:

Die Qualität der ukrainischen Streitkräfte, die einst als wesentlicher Vorteil gegenüber Russland angesehen wurde, hat sich durch ein Jahr voller Verluste verschlechtert, die viele der erfahrensten Kämpfer vom Schlachtfeld vertrieben haben , was einige ukrainische Beamte dazu veranlasst, die Bereitschaft Kiews zu einer lang erwarteten Frühjahrsoffensive in Frage zu stellen.

Diese Frühjahrsoffensive ist ebenso wahrscheinlich wie die angekündigte Entlastungsaktion zur Freigabe von Bakhmut. Letztere steckt im Schlamm fest, der in den nächsten Wochen nur noch schlimmer werden wird.

Die Frühjahrsoffensive wird sich aus unerfahrenen Rekruten zusammensetzen, die eine wilde Mischung von Waffen einsetzen werden, mit denen sie nicht vertraut sind. Wenn es nicht einige „westliche“ Überraschungen gibt, sehe ich keine Möglichkeit, die gut vorbereiteten russischen Verteidigungslinien zu überwältigen.

Zurück zum Artikel:

Die ukrainischen Verluste, die eher auf 200.000 als auf 100.000 Tote und noch mehr Verwundete geschätzt werden, sind besonders auf der unteren Kommandoebene zu spüren. Man kann nicht einfach einen Verkäufer oder einen Lehrer von der Straße nehmen und ihn in eine untergeordnete Führungsrolle stecken.

Kupol sagte, er hoffe, dass Washington die ukrainischen Streitkräfte besser ausbilden werde und dass er hoffe, dass die ukrainischen Truppen, die für eine bevorstehende Gegenoffensive zurückgehalten werden, mehr Erfolg haben werden als die unerfahrenen Soldaten, die jetzt unter seinem Kommando an der Front stehen: „Man glaubt immer an ein Wunder“, sagte er. „Entweder es gibt ein Massaker und Leichen, oder es wird eine professionelle Gegenoffensive. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es wird so oder so eine Gegenoffensive geben.“

Es bedarf schon eines Wunders, damit die Gegenoffensive nicht zu einem Massaker wird.

„Wir haben weder die Leute noch die Waffen“, fügte der hohe Beamte hinzu. „Und Sie kennen das Verhältnis: Wenn man in der Offensive ist, verliert man doppelt oder dreimal so viele Menschen. Wir können es uns nicht leisten, so viele Menschen zu verlieren.“

Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsbeamter, der aus Gründen der Offenheit anonym bleiben wollte, bezeichnete die vom Westen versprochene Anzahl von Panzern als „symbolische“ Menge. Andere äußerten sich insgeheim pessimistisch, dass die versprochenen Lieferungen überhaupt rechtzeitig auf dem Schlachtfeld ankommen würden: „Wenn man mehr Ressourcen hat, greift man aktiver an“, sagte der hochrangige Beamte. „ Wenn man weniger Mittel hat, verteidigt man mehr. Wir werden uns verteidigen. Wenn Sie mich persönlich fragen, glaube ich deshalb nicht an eine große Gegenoffensive. Ich würde gerne daran glauben, aber ich schaue mir die Ressourcen an und frage: „Womit? Vielleicht werden wir einige lokale Durchbrüche erzielen.“

Die USA werden nicht fragen, ob sich die „Ukraine die Verluste leisten kann“. Sie werden auf einen Großangriff drängen, der kaum eine Chance haben wird, überhaupt aus der Vorbereitungsphase herauszukommen.

Kupol, der in die Aufnahme seines Fotos einwilligte und sagte, er sei sich bewusst, dass er für seine freimütige Einschätzung persönliche Konsequenzen zu befürchten habe, beschrieb, wie er mit neu eingezogenen Soldaten in die Schlacht zog, die noch nie eine Granate geworfen hatten, die ihre Stellungen unter Beschuss schnell aufgaben und denen es an Selbstvertrauen im Umgang mit Schusswaffen mangelte. Seine Einheit zog sich im Winter aus Soledar in der Ostukraine zurück, nachdem sie von russischen Truppen umzingelt worden war, die später die Stadt einnahmen. Kupol erinnerte sich daran, wie Hunderte von ukrainischen Soldaten in den Einheiten, die an der Seite seines Bataillons kämpften, ihre Stellungen einfach aufgaben, selbst als die Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner vorrückten.

Nach einem Jahr Krieg sei sein Bataillon nicht mehr wiederzuerkennen, sagte Oberstleutnant Kupol. Von etwa 500 Soldaten wurden etwa 100 getötet und weitere 400 verwundet, was zu einer völligen Umstellung führte. Kupol sagte, er sei der einzige Militärprofi im Bataillon und beschrieb, wie schwierig es ist, eine Einheit zu führen, die ausschließlich aus unerfahrenen Soldaten besteht.

„Ich bekomme 100 neue Soldaten“, sagte Kupol. „Sie geben mir keine Zeit, sie vorzubereiten. Sie sagen: ‚Nehmt sie mit in die Schlacht.‘ Sie lassen einfach alles fallen und rennen los. Das war’s. Verstehen Sie, warum? Weil der Soldat nicht schießt. Ich frage ihn, warum, und er sagt: „Ich habe Angst vor dem Geräusch des Schusses. Und aus irgendeinem Grund hat er noch nie eine Granate geworfen. … Wir brauchen NATO-Ausbilder in all unseren Ausbildungszentren, und unsere Ausbilder müssen in die Schützengräben geschickt werden. Denn sie haben bei ihrer Aufgabe versagt.“

Er beschrieb schwerwiegende Munitionsengpässe, einschließlich eines Mangels an einfachen Mörserbomben und Granaten für die in den USA hergestellten MK 19.

…

„Du bist an der Frontlinie“, sagte Kupol. „Sie kommen auf dich zu, und es gibt nichts, womit du schießen kannst.

Kupol sagte, Kiew müsse sich darauf konzentrieren, die neuen Truppen systematisch besser vorzubereiten. „Alles, was wir tun, ist, Interviews zu geben und den Leuten zu sagen, dass wir bereits gewonnen haben, nur noch ein bisschen weiter weg, zwei Wochen, und wir werden gewinnen“, sagte er.