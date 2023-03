Er sagt, er habe die Entscheidung getroffen, um seine Wiederwahlchancen als Kriegspräsident zu erhöhen.

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh sagte vor dem National Press Club in Washington, D.C., dass Joe Biden die Entscheidung traf, die russischen Nord Stream-Pipelines zu sprengen, weil er der Meinung war, dass er als Kriegspräsident bessere Chancen auf eine Wiederwahl hätte.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Hersh einen Bericht, in dem er behauptete, die Pipelines seien von den USA im Rahmen einer verdeckten Operation zerstört worden.

Den Quellen von Hersh zufolge wurden die Sprengsätze im Juni 2022 von Tauchern der US-Marine unter dem Deckmantel der NATO-Übung BALTOPS 22 platziert und drei Monate später durch ein von einer Sonarboje gesendetes Signal zur Explosion gebracht.

Eine Quelle erzählte Hersh, dass die Verschwörer wussten, dass es sich bei der verdeckten Operation um eine „Kriegshandlung“ handelte, und dass einige in der CIA und im Außenministerium warnten: „Tun Sie das nicht. Es ist dumm und wird ein politischer Albtraum sein, wenn es herauskommt“.

Letzte Woche berichtete die New York Times, dass eine „pro-ukrainische Gruppe“ die Pipelines sabotiert habe, wobei ein Team von nur sechs Personen an der Mission beteiligt gewesen sei, was früheren Annahmen widerspreche, wonach nur ein Staat die Ressourcen für die Durchführung der Operation gehabt hätte.

Hersh sagte in Bezug auf Biden: „Er hat es getan. Er hat es getan, ich sage Ihnen, er hat es getan, und fügte hinzu: Das Spiel von Biden ist es, abzuwarten und niemals ja zu sagen.“

Der Journalist behauptete, Biden habe den Konflikt eskalieren wollen, um sich als Kriegspräsident zu positionieren.

„Ich glaube, Biden sah es auch als Eintrittskarte an, Russland zu verprügeln. Jack Kennedy ist ein klassisches Beispiel – Präsidenten haben in Kriegen immer gut politisch abgeschnitten“, sagte er.

Hersh behauptete, Biden habe im Januar 2022 die Entscheidung getroffen, „zu sehen, ob wir einen Weg finden können, diese Pipelines zu sprengen und [die Russen] zurück ins dunkle Zeitalter zu versetzen“.

Der Pulitzer-Preisträger schimpfte über die etablierten Medien, weil sie seinem Bericht, wonach die USA für den Angriff, bei dem drei der vier Pipelines zerstört wurden, verantwortlich waren, nicht nachgegangen seien.

Unterdessen hat China mit Skepsis auf die Erklärung reagiert, dass eine pro-ukrainische Gruppe für die Explosionen verantwortlich sei.

Während einer Pressekonferenz forderte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, eine „objektive, unparteiische und professionelle Untersuchung“ des Bombenanschlags.

„Wir haben bemerkt, dass einige westliche Medien seltsam still waren, nachdem Hersh berichtet hatte, dass die USA hinter der Explosion in Nord Stream stecken. Aber jetzt melden sich diese Medien ungewöhnlich schnell zu Wort. Wie würden die USA eine solche Abnormität erklären? Gibt es etwas, das hinter der Szene verborgen ist? fragte Wang.

Neuen Berichten zufolge befand sich zum Zeitpunkt der Explosionen am 26. September ein deutsches Spionageschiff in dem Gebiet, in dem der Anschlag stattfand.

Einem Bericht des deutschen Magazins Der Spiegel zufolge warnte die CIA Berlin bereits Wochen vor einem möglichen Anschlag auf Gaspipelines in der Ostsee.

Wie wir gestern berichteten, bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin die Behauptung, der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline sei das Werk pro-ukrainischer Aktivisten gewesen, als „Unsinn“ und behauptete, die Explosionen müssten von einer staatlichen Macht ausgeführt worden sein.