Top-Spezialist – „Wir sehen Turbo-Krebs nach mRNA-Impfung

In einem kürzlich gehaltenen Vortrag sagte der Top-Spezialist Dr. Krüger, MD, dass „wir nach dem mRNA-Impfstoff Turbokrebs sehen“.

Dr. Krüger, MD, ist Pathologe und spezialisiert auf Erkrankungen der Brust. In ihrem Vortrag ging es um Veränderungen bei Brustkrebsfällen nach Einführung der Spike-erzeugenden Gentherapie.

„Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, als Mitglied des Ärztlichen Appells Läkaruppropet zu sprechen. Ich danke meinen Kollegen, die diese wichtige Konferenz organisiert haben, und Ihnen allen für Ihr Kommen.

Sie werden sich vielleicht über den Titel meines Vortrags wundern. Aber dazu später mehr.

Zu Beginn des COVID-19-Ausbruchs habe ich im Internet recherchiert und festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate nach einer Infektion mit dem Coronavirus bei etwa 2 % liegt. Im Vergleich dazu ist die Sarkoidose eine entzündliche Erkrankung, und die wichtigste interstitielle Lungenerkrankung in Westeuropa wird mit einer Sterblichkeitsrate von knapp 5 % beschrieben.

Haben Sie in den Medien jemals etwas über Sarkoidose gehört, die eine viel höhere Sterblichkeitsrate hat als COVID-19?

Außerdem hat man mir im Medizinstudium eine andere Definition des Begriffs „Pandemie“ gegeben, als wir sie heute verwenden. In der Folgezeit habe ich die Ereignisse sehr genau beobachtet.“

Ich bin seit 25 Jahren in der Pathologie tätig. In den letzten 19 Jahren war ich hauptsächlich mit der Diagnose von Brustproben befasst. Vor fast acht Jahren bekam ich die Möglichkeit, in der Brustkrebsforschung an der Universität Lund zu arbeiten. Hier habe ich 1.500 Brustkrebsfälle nach den heute gültigen Richtlinien neu bewertet.

Mit dieser Erfahrung kenne ich ungefähr die Verteilung von Durchschnittsalter, Tumorgröße und Malignitätsgrad, die ich im täglichen Eingangsmaterial von Brustkrebs erwarten kann.

