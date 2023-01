„In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es passiert, kann man darauf wetten, dass es so geplant war.“

Jeder Mensch kann das mittelalterlich anmutende Menschenbild, das ihm durch seine Erziehung eingeimpft wurde, korrigieren, um zu lernen, auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Menschenbildes zu denken, sein Leben besser zu verstehen und es besser zu leben.

Das oben erwähnte Zitat, das dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1882-1945) zugeschrieben wird, ist in der Diplomatie ein Gemeinplatz. Betrachtet man relevante politische Entscheidungen unter diesem Aspekt, gehen einem die Augen auf. Als Mitmensch fühlt man sich aber mitverantwortlich für das Schicksal von Menschen, weil man in der Regel eine Minderheit auf Kosten der Mehrheit hat leben lassen, ohne etwas zu tun.

Dabei ist die Welt so reich, dass alle Menschen ohne Ausnahme in Wohlstand leben könnten.

Aber das darf nicht geschehen. Ungerechtigkeit müsste nicht sein; niemand würde im Leben zu kurz kommen. Hunger und Not gäbe es auch nicht.

Aber die Herrschenden und ihre Stellvertreter in der Politik haben sich vorgenommen, das naturwissenschaftliche Menschenbild nicht entstehen zu lassen, damit die Menschen nicht lernen, besser zu denken und ihr Leben zu verstehen und besser zu leben.

Anthropologische Prämissen der menschlichen Natur

Menschenbild und Weltanschauung sind für den Einzelnen von großer Bedeutung, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Das Menschenbild umfasst Ansichten über das Wesen des Menschen, über seine Lebensbedingungen und seine Entwicklung, über seine Stellung in der Natur, im Kosmos und in der Gesellschaft. Jede Theorie über den Menschen hängt von anthropologischen Prämissen seiner Kultur, vom Menschenbild und damit auch von der Weltanschauung ab.

Aus wissenschaftlicher Sicht impliziert das Konzept der menschlichen Natur die völlige Abwesenheit von genetisch bedingten aggressiven Trieben. Daraus ergibt sich die Fähigkeit des Menschen und die Notwendigkeit, in einer friedlichen Gesellschaft ohne Gewalt und Krieg zu leben und sich zu organisieren.

Eine zweite Annahme ergibt sich aus der biologischen Existenz des Menschen: Der Mensch hat keine vordefinierten Instinkte, er hat bei der Geburt nur einige wenige Reflexe.

Daraus folgt, dass die intellektuellen Fähigkeiten, die emotionalen Reaktionen, die subjektive Wahrnehmung der Umwelt, die mentalen Vorstellungen von der Außenwelt und die Persönlichkeit des Menschen durch Sozialisation erworben werden. „Sozialisation“ als ein lebenslanger Lernprozess der Integration oder Anpassung des heranwachsenden Menschen in die ihn umgebende Gesellschaft und Kultur. Der Mensch kann und muss alles lernen. Dieses Lernen erfordert eine Beziehung zu mindestens einem Mitmenschen (1).

Arbeit, Liebe und Gemeinschaft als die drei großen Aufgaben des Lebens

Das menschliche Leben als Ganzes hat den Charakter einer Aufgabe. In jedem Augenblick unseres Daseins werden wir mit Aufgaben konfrontiert, die wir zu bewältigen haben. Die drei großen Aufgaben des Lebens, die uns unweigerlich zur Bewältigung drängen, sind Arbeit, Liebe und Gemeinschaft. Dieser Auffassung des Individualpsychologen Alfred Adler kann man nur beipflichten.

Die Notwendigkeit der Arbeit ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch sich nur dann selbst erhalten kann, wenn er eine produktive Tätigkeit ausübt. Damit tragen sie zur allgemeinen Wohlfahrt bei, die die Existenz des Menschengeschlechts sichert.

Das Erfordernis der Liebe ergibt sich aus der Tatsache, dass die Natur die Zweigeschlechtlichkeit vorgesehen und damit die Aufgabe geschaffen hat, sich mit einem Liebespartner zu verbinden.

Arbeit und Liebe sind auch Gemeinschaftsangelegenheiten. Sie ergeben sich aus der Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass alle seine Lebensprobleme einen sozialen Charakter haben. Daraus kann abgeleitet werden, dass eine gesunde Lebensweise vorwiegend ein Gemeinschaftsgefühl, eine Verbundenheit mit den Mitmenschen voraussetzt. Dies äußert sich nicht nur in der Bereitschaft zu arbeiten und zu lieben, sondern auch in der Anteilnahme an Fragen des größeren Zusammenhangs, an Fragen von Stadt und Land, von Volk und Menschlichkeit (2).

Die wichtigsten Grundsätze des Menschenbildes, einschließlich der soziobiologischen, pädagogischen und kulturellen Dimensionen.

Die erste Dimension ist die sozio-biologische. Sie lautet: Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. In dieser Hinsicht hängen das Überleben und die Entwicklung der menschlichen Gattung von der gegenseitigen Hilfe (Kropotkin) und den zwischenmenschlichen Beziehungen ab. Schließlich ist der Mensch ein Kind seiner Kultur, die ihrerseits Kultur schafft.

Die zweite, erzieherische Dimension besagt: Der Mensch ist abhängig von seiner Erziehung. Das bedeutet, dass Charakter, Verhalten und intellektuelle Fähigkeiten nicht angeboren sind, sondern sich im Rahmen der zwischenmenschlichen Beziehungen und des soziokulturellen Milieus entwickeln.

Die dritte, kulturelle Dimension besagt: Der Mensch ist ein Wesen der Kultur und von ihr abhängig. Das heißt, der Mensch schafft sich sein Menschenbild; seine Weltsicht beeinflusst sein Menschenbild, seine Sicht der Erziehung und seine zwischenmenschlichen Beziehungen (3).

Als wissenschaftlicher Pädagoge und Psychologe bin ich besonders besorgt über das vorpsychologische und mittelalterlich anmutende Menschenbild, das bis heute besteht – weil es gewollt ist – und das sich weigert, einem zeitgemäßen wissenschaftlichen Menschenbild zu weichen. Der Mensch wird dadurch nicht aufgeklärt.

Der Mensch soll an einen Aggressionstrieb glauben, damit er sich von seiner Liebe und seinen Kindern trennt und in den Krieg zieht, um zu töten und getötet zu werden.

In Arno Placks 1973 erschienenem Buch „Der Mythos vom Aggressionstrieb“ beschreibt der Wissenschaftler Dr. sc. at. August Kaiser in dem Kapitel „Aggressivität als anthropologisches System“:

Die Auffassung, dass der Mensch eine natürliche, angeborene Neigung hat, seinen Mitmenschen zu schaden, zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrtausende der menschlichen Kulturgeschichte. Die moralischen Regeln aller Religionen enthalten Gebote im Sinne von „Du sollst nicht töten!“, wodurch die natürliche Neigung zum Bösen ausdrücklich als menschliche Eigenschaft akzeptiert wird. Heute zählt die Berufung auf theologische Ansichten jedoch nicht mehr viel. Dem Bedürfnis nach wissenschaftlichen Erklärungen nachgebend, spricht man heute lieber von einem angeborenen „Aggressionstrieb“ als von der Erbsünde. Dieser „Aggressionstrieb“ wird heute, außer von Experten, allgemein als gegeben hingenommen. Jeder Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer kennt die Namen von SIEGMUND FREUD und KONRAD LORENZ, die mit ihren Arbeiten die Aggressionstrieb-Hypothese bewiesen zu haben glaubten. Eine große Zahl von Studenten hat ihre Aussagen übernommen, ohne sie kritisch zu prüfen und ohne neue Argumente beizusteuern. Ist der Beweis für diese Hypothese wirklich erbracht worden? Oder hat die menschliche Aggressivität andere Ursachen? Die Antwort auf diese Fragen hat schicksalhaften Charakter für die Menschheit.“ (4)

Es ist die gewalttätige Erziehung, die Aggressionen im Kind auslöst. Diese werden anerzogen. Der Mensch wäre nicht in der Lage, seine Mitmenschen zu töten; das entspricht nicht seiner menschlichen Natur.

Das vorpsychologische Menschenbild geht davon aus, dass die Menschen in den Krieg ziehen wollen. Aber das ist ein Betrug, ein Schwindel, ein großer Unsinn. Kein Mensch verlässt seine Liebe, kein Mensch verlässt seine Frau und seine Kinder, um in den Krieg zu ziehen, um andere zu töten und um selbst getötet zu werden. Das sagen fast alle jungen Menschen in vertraulichen Gesprächen.

Die Theoretiker des Aggressionstriebes verstehen den Menschen nicht. In Wirklichkeit wollen die Menschen ruhig und in Frieden in Haus, Hof und Garten leben. Plötzlich sollen sie einen Aggressionstrieb haben und gegen die anderen Menschen in den Krieg ziehen wollen. Wir sollten den Mut und die Geduld aufbringen, unsere Meinung zu revidieren. An den psychologischen Fakultäten der Universitäten wird leider eine Menge ideologischer und politischer Unsinn gelehrt.

Die Beiträge in dem bereits erwähnten Buch „Der Mythos des Aggressionstriebes“ stammen von Vertretern verschiedener Wissenschaften, die alle mit dem Problem der Aggression konfrontiert sind. Auf der Rückseite des Buches heißt es:

So wird von mehreren Seiten gezeigt, dass die Selbstverständlichkeit, mit der heute im Anschluss an Konrad Lorenz von einem angeborenen Aggressionstrieb gesprochen wird, keineswegs gerechtfertigt ist. (5)

Die Menschen sollen durch die autoritäre Erziehung lernen, Mitmenschen zu folgen und Angst vor ihnen zu haben, damit sie nicht mit ihnen verkehren, kooperieren und zusammenleben.

Nicht nur ausgewiesene Wissenschaftler, sondern auch aufgeklärte Pädagogen wissen seit Langem, dass die autoritäre, gewalttätige Erziehung aus der Zeit vor den großen Weltkriegen viel Schaden angerichtet hat, obwohl Eltern und Erzieher dies nicht wollten. Junge Menschen sollten lernen zu folgen, damit sie als Erwachsene an die Autorität glauben, ihre Befehle befolgen und in den Krieg ziehen (siehe Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss).

Die Erziehung in unserer Kultur ist immer noch darauf aufgebaut, Angst vor Menschen zu haben. Die Art und Weise, wie Erzieher das Kind behandeln, erzeugt in ihm emotionale Reaktionen, die sich gegen den Menschen richten. Der junge Mensch hat Angst vor seinen Mitmenschen. Wenn er dann erwachsen wird, ist er nicht in der Lage, zu kooperieren und zusammenzuleben. Er kann das Leben nicht gut für sich gestalten.

Daran ändert auch eine verwöhnende und verhätschelnde Erziehung nichts. Der bereits erwähnte Naturwissenschaftler und Psychologe August Kaiser schreibt dazu:

Eine autoritäre Erziehung erschöpft sich nicht in der Anwendung von psychologischer Gewalt, sondern umfasst eine Reihe subtilerer Methoden, mit denen das Kind unterworfen wird. Eine versteckte Form der Nötigung ist das Verwöhnen. Indem man das Kind mit „Liebe“ überschüttet und ihm alle Mühen und Schwierigkeiten abnimmt, beraubt man es seiner Möglichkeiten, frei zu entscheiden und zu diskutieren, und hält es abhängig und unabhängig. Der Charakter des Kindes wird dadurch korrumpiert. Strenge erzwingt Unterwerfung mit Gewalt, während Verwöhnung sie erkauft. Beides findet sich in der traditionellen Erziehung nebeneinander.“ (6)

Hinzu kommt der Zwang der Erzieher. Das Kind versagt, wenn es gezwungen wird. Das liegt in seiner Natur. Es fühlt sich dann unwohl und kann nicht mehr lernen. Ohne Angst und Zwang lernt es gerne. Aber diese unglückliche Art der Erziehung wird auch in der Schule nicht aufgegeben.

Eigentlich ist die Schule das geeignete Mittel, um die Gesamtpersönlichkeit des Kindes zu formen, meint Alfred Adler:

Dass die Schule als Grundlage der gesamten Volkserziehung angesehen werden muss, daran besteht kein Zweifel. Die Aufgabe der Schule ist: wie bilden wir Menschen aus, die im Leben selbstständig weiterarbeiten, die alle Erfordernisse notwendiger Art nicht als eine fremde Angelegenheit, sondern auch als ihre Sache betrachten, um an ihnen teilzunehmen.(7)

Wenn Psychologiestudenten an der Universität nichts Vernünftiges lernen, werden keine Psychologen ausgebildet, die den Menschen helfen wollen und können.

Tatsache ist, dass aufgrund der unzureichenden Ausbildung an den Universitäten keine Psychologen ausgebildet werden, die sich für die Menschen einsetzen. Der Autor hat dies selbst erlebt. Er hatte jedoch das Glück, sich nach seinem Psychologiestudium sowohl der Tiefenpsychologie als auch der Psychotherapie zuwenden zu können.

Da der Mensch Ungleichheit, hierarchische Strukturen, die

Die Haltung eines echten Psychologen oder Psychotherapeuten sollte auf absoluter Gleichheit und Gewaltlosigkeit beruhen. Da es zwischen einem Therapeuten und einem Patienten nur graduelle Unterschiede gibt, sollten „Hilfesuchende“ einen geeigneten „Gesprächspartner“ finden, der die grundsätzliche Gleichheit in der Therapeuten-Patienten-Beziehung schätzt und befolgt. Um sein Gegenüber – auch gefühlsmäßig – erreichen oder „berühren“ zu können, muss der Psychotherapeut auch in der Lage sein, auf einen akademisch-elitären Sprachgebrauch zu verzichten und die jeweilige Sprache seines Gegenübers zu sprechen.

Die Menschen sollen nicht zur Vernunft kommen und denken lernen, weil sie sich sonst von der mystischen Sichtweise verabschieden und die Ungerechtigkeiten in der Welt nicht mehr sprachlos hinnehmen.

Die mystische Auffassung als Gegenpol zur wissenschaftlichen Sichtweise hatte bereits die Philosophen, die Neuhegelianer und die libertären Sozialisten beschäftigt. Ludwig Feuerbach (1804 bis 1872) hatte gezeigt, dass jede Religion anthropomorph ist, das heißt, dass der Mensch bereits bestehende Anschauungen auf die religiöse Ebene projiziert, sodass unter anderem der autoritäre Vater zum allmächtigen Gott im Himmel wird. Auch Karl Marx (1818 bis 1883) hatte die Funktion der Religion für die Gesellschaft analysiert („Opium des Volkes“) und mit der Einführung der materialistischen Geschichtsauffassung den Menschen vom Himmel auf die Erde heruntergeholt.

Auch heute noch gibt es seriöse, aufgeklärte Wissenschaftler und andere Zeitgenossen, die sich fragen, wie sich eine religiöse Erziehung auf die geistige Gesundheit, auf die Fähigkeit zu adäquatem Denken und zur Beziehung zu anderen, auf die Entwicklung eines Gemeinschaftssinns und auf die spätere Entwicklung von Neurosen auswirkt. Da das vorpsychologische Bild des Menschen bewusst aufrechterhalten wird, bleibt der Mensch deshalb im Glauben.

Es gibt Zeitgenossen, die überzeugt sind

dass Kinder, denen in jungen Jahren mystische Vorstellungen aufgezwungen werden, keinen Gemeinschaftssinn entwickeln,

dass die irrationale Spekulation denjenigen, die in der mystischen Vorstellung aufgewachsen sind, als Methode zur Erklärung der Dinge und Ereignisse dient,

dass die Spekulation sich zu einem mehr oder weniger bewussten „Interpretationsorgan“ des Menschen entwickelt, das ständig im Unbewussten arbeitet,

dass die Entwicklung des Individuums und der Menschheit durch Prophylaxe wirksamer gefördert werden kann als bei Erwachsenen durch Psychotherapie, und

dass eine rationale Erziehung ohne jedes übernatürliche Wirken der Weg zu einer gesunden Entwicklung und einem würdigen Dasein von Mensch und Gesellschaft ist (8).

Wir Menschen haben uns noch nicht vom Mittelalter gelöst. Die Abkehr von der Mystik fällt vielen sehr schwer; die Menschen sollen nicht zur Besinnung kommen. Sie sind im Glauben verankert – und das ist nicht der einzige Weg, um die heutige Wirtschaft aufrechtzuerhalten.

Heute glauben die Menschen, weil das künstlich aufrechterhalten wird. Die Menschen können lesen und würden sich abwenden und nicht mehr glauben. Aber das wird ihnen eingeimpft. Was sie in der Schule lernen, wird von der Kirche bestimmt. Die Lehrpläne für diese Institution werden hauptsächlich von der Kirche erstellt. Staat und Kirche sind miteinander verbunden und arbeiten Hand in Hand.

Vor vielen tausend Jahren haben die Menschen Götter erfunden – und glauben noch heute an sie. Die Psychologie versucht, die Natur des Menschen und sein Wesen zu erkennen, und erfährt, dass der Mystizismus sie noch immer beherrscht.

Erst wenn die Menschen ihr in der Erziehung erworbenes und vom Staat eingeimpftes Menschenbild korrigieren, haben sie ein Instrument in der Hand, um denken zu lernen und ihr eigenes Leben besser zu verstehen und zu gestalten.

Die Psychologie ist das Werkzeug, das den Menschen befähigt, sich selbst, die politische Situation und die notwendigen Maßnahmen zur Veränderung von Gesellschaft und Kultur angemessen zu beurteilen. Ohne psychologisches Wissen über das Wesen des Menschen läuft alles ins Leere, ebenso wie ohne historisches Wissen und tiefgreifende Kulturkritik.

Ein Mensch kann sich in seiner Denkweise, in seinem Weltbild, in seiner Gedankenwelt völlig verändern. Er hat Angst, dass es eine Sünde ist, nicht zu glauben. Aber wenn er anfängt, die Geschichte der Kirche zu lesen, die Geschichte der anderen Seite, der Zweifler, die rebelliert haben, und wenn er Einblick in die Naturwissenschaft bekommt, dann hat er andere Gedanken, eine andere Sicht des Lebens.

Psychologie und Psychotherapie ist keine einfache Sache. Sie erfordert vom Einzelnen viel Mut, Vertrauen in den Gesprächspartner und Geduld; Gefühle und Einstellungen ändern sich nicht von einem Tag auf den anderen und das psychotherapeutische Gespräch ist keine Plauderei. Vorurteile müssen durch Wissen ersetzt werden. Insgesamt fällt es uns sehr schwer, die Tatsachen, die Realität natürlich zu sehen und zu fühlen. Wie ist das im 21. Jahrhundert noch möglich? Da sich alles gegen die Psychologie und ihre Erkenntnisse sträubt, ist es schwierig, sie zu vermitteln. Vielleicht muss man noch ein paar Generationen abwarten.

Rudolf Lothar Hänsel ist Volksschullehrer (Rektor), Erziehungswissenschaftler (Dr. paed.) und Psychologe (Dipl.-Psych.). Nach Hochschulausbildung, Referendariat und Universitätsstudium wurde er wissenschaftlicher Lehrer in der Erwachsenenbildung. In dieser Funktion war er Ausbildungsleiter bei der BAYER AG/Leverkusen, Mitbegründer und Leiter eines eigenständigen Schulmodellversuchs in Köln, Fortbildner für bayerische Beratungslehrer und Schulpsychologen an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen/Donau und Leiter der Zentralen Staatlichen Schulberatungsstelle in München.

Im Ruhestand arbeitete er als Psychotherapeut in freier Praxis und war Berichterstatter bei einer öffentlichen Anhörung zur Jugendkriminalität im Europäischen Parlament in Brüssel. Seine Bücher beschäftigen sich mit den Themen: Möglichkeiten der Anwendung der Individualpsychologie in der Schule (Verstehen und Helfen; Wie geht es Ingo? Oder: Wie wird man ein Mitmensch? – Vorwort: Peter Handke), psychologische Folgen von „Unterhaltungsgewalt“ (Game over!; Ich spiele dieses Spiel nicht!), psychologisches Manifest des gesunden Menschenverstands (Gib die Macht nicht aus der Hand!). In all seinen Veröffentlichungen ruft er zu einer bewussten ethisch-moralischen Werteerziehung sowie zu einer Erziehung zu Gemeinsinn und Frieden auf. Für seine Verdienste um Serbien wurde er 2021 von den Universitäten Belgrad und Novi Sad mit dem Preis der Republik „Kapitän Misa Anastasijevic“ ausgezeichnet.

Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research.

Quellen:

(1) Ansbacher, H. L. and Ansbacher, R. R. (eds.). (1982). Alfred Adler’s Individual Psychology. A systematic presentation of his teachings in excerpts from his writings, Munich.

(2) Op. cit.

(3) Op. cit.

(4) Plack, Arno (ed.). (1973). The myth of the aggression instinct. Munich, p. 43

(5) A. op. cit.

(6) op. cit., p. 63

(7) Adler, A. (1914). Individual psychology in schools. Frankfurt / Main, p. 25f.

(8) For example: Gassmann, M., Gleich, W., Greuter, D., Hug, H., Palmer, U. (1979). Social psychology. Zurich