Auf Hawaii startet die weltweit erste Partnervermittlung für Ungeimpfte

In einem Klima der Feindseligkeit und medizinischen Zensur sehen die Gründer einen wachsenden Bedarf, Gleichgesinnte zusammenzubringen

Heutzutage scheint Online-Dating weniger ein Spiel um Treffer oder Fehlschüsse zu sein als vielmehr ein medizinisches Spiel um Wahrheit oder Pflicht, wenn man sich die Frage stellt: „Bist du geimpft?“

Die Geschäftsfrauen Shelby Thomson und Heather Pyle aus Maui, Hawaii, fanden das Online-Dating-Spiel auf dem Höhepunkt der Einführung des Impfstoffs COVID-19 im Jahr 2021 eine frustrierende Erfahrung für die Ungeimpften.

Angesichts von Diskriminierung und Zensur verloren viele Ungeimpfte ihre Jobs und Beziehungen, weil sie sich entschieden, ungeimpft zu bleiben. Die Ungeimpften „hatten nicht die Möglichkeit, potenziellen Online-Partnern zu sagen, dass sie ungeimpft sind“, so Thomson.

Sie durften nur geimpft sein. Und man musste dieses Abzeichen in seinem [Online-]Profil haben“.

Allzu oft hörten die Ungeimpften auf Dating-Websites: „wisch und weg“ der nächste bitte.

Im Mai 2021 brachten die beiden Geschäftspartnerinnen, Mütter und besten Freundinnen „Unjected“, eine Dating-App für Ungeimpfte, in die Google- und Apple-Stores.

„Wir begannen zu sehen, dass die Leute einen Partner finden wollten“, sagt Thomson über ihre ungeimpften Freunde.

Kurz nach dem Start der App erhielten Thomson und Pyle jedoch zunächst Hass-E-Mails und dann negative Werbung in den Medien. Apple beschloss, „Unjected“ aus dem App-Store zu entfernen, da es angeblich medizinische Desinformation biete.

„Wir haben alles angepasst und dieses Schachspiel gespielt, bis es den Apple-Standards entsprach“, erinnert sich Thomson. Aber das war immer noch nicht genug.

„Es dauerte bis zum 31. Juli, bis wir gesperrt wurden.

Als Google drohte, dem Beispiel zu folgen, zogen Thomson und Pyle bei beiden Mediengiganten den Stecker, und Unjected.com ging im August 2021 über den Webdomain-Hoster GoDaddy online.

„Wir relisierten: Okay, die Big-Tech-Welt ist nicht unser Freund. Sie wollen nicht, dass wir in dieser Sphäre existieren. Sie werden immer alles tun, um sicherzustellen, dass wir zensiert oder vom Netz genommen werden.“

Thomson sagte, „Unjected“ sei mehr als ein Dating-Service für Ungeimpfte. Es ist auch eine Blutbank-Datenbank und eine Fruchtbarkeitsbank für Ungeimpfte.

Allein die Partnervermittlung hat laut Thomson 110.000 Abonnements in 85 Ländern und 3.000 bis 5.000 neue Kunden pro Monat.

Pandemie der Zensur

„Unjected wurde gegründet, um uns zu helfen, in einer Welt der medizinischen Diskriminierung und Zensur leichter Kontakte zu knüpfen“, heißt es in der Online-Einführung von Unjected.

„Wir alle haben viel gemeinsam, wenn es darum geht, bewusst mit unseren Entscheidungen umzugehen, und wir glauben, dass man großartige Verbindungen knüpfen kann, wenn sich Gleichgesinnte im selben sozialen Raum treffen.“

Thomson sagte, dass 2021 das am schnellsten wachsende Jahr für die neue Dating-Website war, weil so viele ungeimpfte Menschen durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren hatten.

„Die [Impf-]Vorschriften wurden massiv durchgesetzt. Jetzt sehen wir den Trend anders. Die Leute fangen an, Dinge zu erkennen, die sie vorher nicht wussten“, sagte Thomson.

„Es ist interessant zu sehen, wie viele Menschen sich immer noch in jeder Gruppe zurechtfinden. Es ist nicht auf eine Altersgruppe beschränkt.“

Thomson beschrieb die ungeimpfte Bevölkerung als eine gesundheitsbewusste Gruppe, die sich um die Zukunft ihrer lebenden und ungeborenen Kinder sorgt.

„Bevor die App auf den Markt kam, bekamen wir fast 1.000 E-Mails pro Tag von Leuten, die sich anschließen wollten.

„Gelegentlich mischen sich auch die Tastaturkrieger ein. ‚Ihr tötet Menschen. Die Impfstoffe sind sicher.'“

Als weltweit „erste ungeimpfte Dating-Plattform“, so Thomson, ist „Unjected“ Teil einer Koalition für ungeimpfte Blutsverwandte, zu der auch das Pureblood Registry, Blessed by His Blood und Safeblood, gegründet von dem Schweizer Naturheilkundler George Della Pietra, gehören.

Thomson bezeichnet die Koalition als das „Blood Superteam“.

„Wir haben eine Partnervermittlung, aber wir haben auch Profilmöglichkeiten für Freundschaften und eine Gemeinschaft“, sagte Thomson der Epoch Times.

Überparteiliche Anziehungskraft

„Wir hatten auch einen ganzen Bereich für Unternehmenseinträge. Das war sehr facettenreich. Es waren nicht nur Leute, die [nach einem Date] suchten“, sagte Thomson.

„Wir wollen die engagiertesten Leute. Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, uns innerhalb unserer Gemeinschaft zu finanzieren. Die Unterstützung war unglaublich.“

Thomson sagte, dass sie als Mitbegründerin von „Unjected“ gelernt hat, mit Online-Kritikern und Zensurandrohungen umzugehen. Als professionelle Fotografin hatte sie sogar Kunden, die ihr wegen ihrer Position gegen die mRNA-Impfstoffe absagten.

„Das hat sich sogar auf mein Privatleben ausgewirkt“, sagte Thomson, deren private und kommerzielle Fotoseiten auf Instagram gelöscht wurden.

Eine Person fragte: „Sind Sie der Impfgegner, den ich überall auf Google sehe? Ist das dieselbe Person? Denn ich möchte nicht, dass Sie meine Fotos machen“, sagte Thomson.

„Ich war schon immer im Team der Ungeimpften“, sagte Thomson.

„Ich glaube, dass ein geimpftes Kind ein Patient fürs Leben ist. Ich wurde schon lange vor 2020 aus den Arztpraxen geworfen“.

Ironischerweise gehören zu den Kunden von „Unjected“ konservative Republikaner und liberale Demokraten sowie viele andere, die über die Sicherheit von mRNA-Impfstoffen besorgt sind.

„Es ist so ein Schmelztiegel – auch politisch gesehen, es sind authentische Menschen, die zusammenkommen“, sagte Thomson. „Wir haben 70-jährige Großmütter, die nach Freunden suchen. Viele Mitglieder sagen, sie seien früher eingefleischte Liberale gewesen.“

Wie bei allem anderen, so Thomson, geht es auch hier darum, Entscheidungen zu treffen, die frei von Zwang sind.

„Ich sehe den Bedarf an Verabredungen und Gesellschaft [unter den Ungeimpften]. Das wird immer eine Art von Wachstum sein, weil die Menschen Liebe und Familien finden wollen“, sagte Thomson.