Dr. Anthony Fauci: Der Impfstoff COVID-19 neu überdenken

Wie stark wurden wir getrollt?

Was wäre, wenn Dr. Anthony Fauci einen Artikel über Impfstoffe mitverfasst hätte, für den Sie und ich in den vergangenen drei Jahren jederzeit gesperrt und verbannt worden wären? Das ist gerade passiert.

Sein Artikel in Cell – „Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respiratory viruses (Impfstoffe der nächsten Generation gegen Coronaviren, Influenzaviren und andere Atemwegsviren neu überdenken)“ – drückt es so klar wie möglich aus: Der Impfstoff COVID-19 hat nicht funktioniert, weil er nicht funktionieren konnte.

Zunächst ein Überblick über das, was wir wussten, bevor dieses ganze Fiasko begann.

Impfstoffe sind für Coronaviren nicht geeignet. Solche Atemwegsviren verbreiten und mutieren zu schnell. Deswegen hat es nie einen Impfstoff gegen Erkältungen gegeben und die Grippeimpfung ist vorhersehbar suboptimal. Impfstoffe können nur dann sterilisierend wirken und zur öffentlichen Gesundheit beitragen, wenn es sich bei dem Virus um einen stabilen Erreger handelt, wie bei Pocken und Masern. Für Coronaviren gibt es eigentlich einen Weg nach vorn: bessere antivirale Mittel, Therapeutika und erworbene Immunität.

Der obige Absatz ist mir in meinem Leben unzählige Male wiederholt worden, vorwiegend nach dem Ausbruch von COVID-19. Alle Experten waren sich einig. Daran gab es einfach keinen Zweifel. Alles, was man als Impfstoff bezeichnen könnte, hätte nicht die Eigenschaften der früheren Impfstoffe. Er würde weder die Infektion noch die Übertragung stoppen, geschweige denn eine schlechte Saison für Atemwegsviren beenden. Deswegen hat die Food and Drug Administration nie einen Impfstoff zugelassen. Er würde und könnte die Versuche nicht überstehen, vorwiegend angesichts der Sicherheitsrisiken, die mit jedem Impfstoff verbunden sind.

Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass man eine Variante entwickelt, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie rechtzeitig zugelassen wird, um wirksam zu sein. Sie könnte einen vorübergehenden Schutz gegen schwere Folgen einer Variante bieten, aber gegen weitere Mutationen ist sie nutzlos. Außerdem ist der Impfschutz nicht so breit gefächert wie die natürliche Immunität, sodass es wahrscheinlich ist, dass sich die Person später wieder ansteckt. Die Auffrischungsimpfung betrifft wahrscheinlich nur die Mutation des letzten Monats und birgt selbst Gefahren: Sie prägt das Immunsystem in einer Weise, die es weniger wirksam macht.

Leider würde die Veröffentlichung dieser drei Absätze in den sozialen Medien zu einem Zeitpunkt in den vergangenen drei Jahren wahrscheinlich dazu führen, dass man zensiert oder sogar verboten wird. Normale Wissenschaft wurde unterdrückt. Allgemeinwissen unter Experten war verboten. Alles, was wir seit einem Jahrhundert oder sogar zwei Jahrtausenden gelernt haben, wurde über Bord geworfen. Die Aufgabe der Zensur wurde einer Schar schlecht ausgebildeter technischer Angestellter übertragen, die dem FBI gehorchten, und so machten sie mit.

Und jetzt, zwei Jahre nach der Einführung der Impfstoffe, ist die Wahrheit ziemlich bekannt. Die Impfstoffe waren ein riesiger Flop. Im besten Fall. Schlimmstenfalls verursachten sie enorme Mengen an Verletzungen und Todesfällen im Vergleich zu allen jemals für den Markt zugelassenen Impfstoffen. Dass sie den Menschen in vielen Berufen aufgezwungen wurden – und von einem stalinistischen Medienrummel unterstützt wurden – ist einfach unglaublich. Mehrere Städte wurden sogar für die Geimpften gesperrt. Selbst jetzt können ungeimpfte Nicht-Amerikaner nicht in die Vereinigten Staaten reisen, es sei denn, sie kommen über die südliche Grenze.

Doch erst jetzt legt Fauci die wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, die wir schon lange kennen. Sein Artikel ist nicht besonders interessant. Interessant ist nur das Timing: nach Billionengewinnen der Pharmaindustrie und Millionen von Menschen, die durch Verordnungen vertrieben wurden und weltweit unter Verletzungen leiden. Jetzt sagt er, dass es wirklich keine Chance gab, dass der Impfstoff entweder wirksam oder unbedingt sicher sein würde.

Das ist ein Ausmaß an Trollerei, das wirklich unvorstellbar und unbeschreiblich ist.

Hier ist die Zusammenfassung des Artikels:

„Viren, die sich in der menschlichen Atemwegsschleimhaut vermehren, ohne systemisch zu infizieren, wie Influenza A, SARS-CoV-2, endemische Coronaviren, RSV und viele andere Erkältungsviren, verursachen eine erhebliche Sterblichkeit und Morbidität und sind ein wichtiges Problem für die öffentliche Gesundheit. Da diese Viren in der Regel von sich aus keine vollständige und dauerhafte schützende Immunität hervorrufen, konnten sie bisher nicht wirksam durch zugelassene oder experimentelle Impfstoffe bekämpft werden.

„Dabei wird betont, dass sich alle diese Viren extrem schnell im Oberflächenepithel vermehren und schnell auf andere Wirte übertragen werden, und zwar innerhalb eines engen Zeitfensters, bevor die adaptive Immunreaktion voll zum Tragen kommt.

Es gibt auch tiefgreifende Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Es dauert sehr lange, dies zu gewährleisten. Fauci schrieb:

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen ein langwieriger und komplexer Prozess ist, der jahrelange präklinische und klinische Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten erfordert, erinnern uns die Einschränkungen der Grippe- und SARS-CoV-2-Impfstoffe daran, dass die Impfstoffkandidaten für die meisten anderen Atemwegsviren bisher nicht ausreichend geschützt waren, um eine Zulassung in Betracht zu ziehen …“

Außerdem können Impfstoffe sicherlich nicht verbessern, was selbst die natürliche Immunität nicht vermag:

„Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist es nicht verwunderlich, dass keines der vorwiegend über die Schleimhäute übertragenen Atemwegsviren jemals wirksam durch Impfstoffe bekämpft werden konnte. Diese Beobachtung wirft eine Frage von grundlegender Bedeutung auf: Wenn natürliche mukosale Infektionen mit Atemwegsviren keine vollständige und langfristige schützende Immunität gegen Reinfektionen hervorrufen, wie können wir dann erwarten, dass Impfstoffe, insbesondere systemisch verabreichte, nicht replizierende Impfstoffe, dies tun?“

Das ist der Grund, warum die Grippeimpfstoffe „nie in der Lage waren, eine dauerhafte schützende Immunität gegen saisonale Influenzavirusstämme zu erzeugen, auch nicht gegen nicht verdriftete Stämme. … Ihre Wirksamkeit gegen klinisch sichtbare Infektionen ist ausgesprochen suboptimal und lag in den letzten 15 Grippesaisons zwischen 14 und 60 Prozent.“

Nun ist es nicht so, dass Fauci zugibt, dass der Impfstoff ein kompletter Flop war. Natürlich muss er die üblichen Beschwörungsformeln über den Ruhm der COVID-19-Impfung anstimmen.

„Während der COVID-19-Pandemie hat die schnelle Entwicklung und der Einsatz von SARS-CoV-2-Impfstoffen unzählige Leben gerettet und dazu beigetragen, die Pandemie frühzeitig teilweise unter Kontrolle zu bringen“, schreibt er.

Man beachte das Wort „unzählig“. Es bedeutet, dass es keine Zahl und keine Möglichkeit einer Zahl gibt. Ganz genau. Beachten Sie auch das Wort „frühzeitige teilweise“ – ein Wischiwaschi, um die Realität des ungeheuerlichen Versagens zu verschleiern.

Wenn Sie sich durch das Zitat zu dieser zweifelhaften Behauptung klicken, so stammt es vom April 2021, also zu einem frühen Zeitpunkt im Mutationsprozess, als wir kaum Daten hatten, die eine derartige Lobhudelei gerechtfertigt hätten. Warum zitiert Fauci eine zwei Jahre alte Arbeit zur Verteidigung des Impfstoffs? Weil das alles ist, was es zu zitieren gibt: zwei Jahre alte Hagiografien ohne aussagekräftige Daten.

Wie genau können wir dieses Fiasko erklären? Wenn sie es wussten, und sie wussten es, warum haben sie uns dann diese schreckliche Umwälzung zugemutet? Die schrecklichste Theorie ist, dass sie mit Sicherheit wussten, dass das Virus durch die Exposition endemisch werden würde. Aber der Sinn der „Verlangsamung der Ausbreitung“ und der „Abflachung der Kurve“ (Abriegelung und Maskierung) bei gleichzeitiger Vernichtung und fast vollständigem Verbot anderer Therapeutika bestand darin, den Kundenstamm für das neue Versuchsprodukt zu erhalten.

Bei diesem Produkt handelte es sich um mRNA, die als Plattform für künftige Impfstoffe dienen sollte. Aus diesem Grund wurde der Impfstoff von Johnson & Johnson vom Markt genommen.

Nach dieser Theorie wollte man die Pandemie so lange wie möglich hinauszögern, um Daten darüber zu sammeln, wie gut der Impfstoff funktioniert. Und sie wollten den Impfstoff universell einsetzen, weshalb wir auch nicht viel über den Risikogradienten des Impfstoffs selbst gehört haben. Das ist auch der Grund für das bewusste Schüren von Seuchenpanik und die erzwungene Distanzierung.

Lassen Sie das also auf sich wirken. Sie haben die Welt, wie wir sie kannten, völlig zerstört – unter Missachtung aller Menschenrechte -, um eine neue Technologie mit großem Gewinn für sich selbst zu testen. Mit anderen Worten: Sie haben uns alle wie Laborratten behandelt.

Eine ganze Generation von Politikern muss überall auf der Welt entmachtet werden. Das Gleiche gilt für Medienschaffende, Tech-CEOs und Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie alle müssen gehen. Und wir brauchen eine gründliche Rechenschaftslegung, ganz zu schweigen von Garantien, dass so etwas nie wieder passieren wird. Was Moderna und Pfizer anbelangt, so könnte man ohne Weiteres dafür plädieren, ihr sofortiges Ende als Unternehmen zu erzwingen.