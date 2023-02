„Digitale Identität ist die Verbindung zu einem interoperablen Metaversum“: WEF

Der digitale ID-Rahmen hinter den Impfpässen wandelt sich zu Metaversen Pässen: Perspektive

Laut den Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) entwickelt sich die digitale Identität zu Ihrem Pass für das Metaverse.

Das im letzten Monat veröffentlichte WEF- und Accenture-Briefing-Papier „Interoperability in the Metaverse“ hebt hervor, dass die digitale Identität eine Schlüsselkomponente im kommenden Metaverse sein wird.

„Die digitale Identität ist die Verbindung zu einem interoperablen Metaverse“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Sie ermöglicht Verantwortlichkeit und die Fähigkeit, Welten mit minimalen Reibungen zu durchqueren.“

Eine digitale Identität speichert Ihre Anmeldedaten und zeichnet Ihr Verhalten auf, einschließlich dessen, was Sie in den sozialen Medien teilen, die von Ihnen besuchten Websites, Ihre Kreditwürdigkeit, Ihren Gesundheitszustand und die Geolokalisierung Ihres Smartphones, neben vielen anderen Datenpunkten.

Die nahtlose Navigation im Metaversum bedeutet, dass jeder Nutzer mindestens einen Avatar haben muss, der mit seiner digitalen Identität verknüpft ist, und dieser wird wie ein Pass für verschiedene Erfahrungen sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt wirken.

In einem WEF-Insight-Bericht zur digitalen Identität aus dem Jahr 2018 heißt es: „Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Das gleiche Konzept würde für die digitale Identität im Metaverse gelten.

Und im Metaverse geht es nicht nur darum, mit einem Virtual-Reality-Headset in einer Gondel zu sitzen, sondern auch um Augmented- oder Extended-Reality-Brillen, die mit winzigen Kameras ausgestattet sind, die Ihnen überallhin folgen, wo Sie im realen Leben hingehen, sehen, was Sie sehen, und alles aufzeichnen und sich merken.

Der stellvertretende Kabinettsminister für strategische Angelegenheiten der VAE, Huda Al Hashimi, sagte auf der WEF-Jahrestagung in Davos im Januar, dass die nicht gewählten Globalisten von der „Förderung des Passporting“ im Metaverse begeistert seien.

„Fostering passporting – das ist, wenn wir über globale Interoperabilität sprechen, und das Ausmaß an Skalierbarkeit wird eintreten, wenn wir tatsächlich Vorschriften und Standards in diesem Bereich unterstützen“, sagte Al Hashimi auf der WEF-Pressekonferenz „How to Build a Metaverse for All„.

Gleichzeitig sprach Al Hashimi davon, dass er die Annahme des Metaversums demokratisieren“ wolle, aber auch, dass es gerecht sein müsse.

Mit anderen Worten, nicht jeder wird im Metaversum gleich geschaffen sein.

Ihre digitale Identität wird bestimmen, wohin Sie gehen können, worauf Sie zugreifen können und was Sie besitzen oder kaufen können.

WEF supports „fostering passporting“ in the #metaverse, along with „democratizing access“ but only in an „equitable“ way. Regulators to be referees, not gatekeepers.

Source: Huda Al Hashimi at #wef23 Press Conference: How to Build a Metaverse for All https://t.co/1DJpLUkpJF pic.twitter.com/cSHqOa8WXw