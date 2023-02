Was können wir von den größten Lügen lernen, die die Leute über COVID geglaubt haben?

Zu Beginn des Covid-Ereignisses Ende 2019 bis Anfang 2020 hatte die Öffentlichkeit wenig bis gar keine Informationen über die Einzelheiten des Ausbruchs in Wuhan, China, und darüber, mit welcher Art von Virus die Welt konfrontiert sein könnte. Das Virus kam an die westlichen Küsten, und die Öffentlichkeit musste sich auf die möglichen Folgen vorbereiten.

Angeblich starben in China massenhaft Menschen, aber das kommunistische Land weigerte sich, genaue Angaben zur Situation zu machen, und bis heute sind die von ihnen gemeldeten Covidsterblichkeitsraten höchst fragwürdig. Nach einer Phase der Ungewissheit beeilten sich Medien und Regierungsvertreter plötzlich, den schlimmsten Fall vorherzusagen. Die WHO sprach von einer SARS-ähnlichen Sterblichkeitsrate von mindestens 3 % oder mehr – das würde eine weltweite Zahl von über 240 Millionen Todesopfern bedeuten.

Für diejenigen unter uns in der Freiheitsbewegung wurde dies als das „große Ereignis“ angesehen; die Art von Ereignis, das die Wirtschaft zum Einsturz bringt und zu einer autoritären Gesellschaft führt. Es wäre fast dazu gekommen…

Von Anfang an entsprachen bestimmte Erzählungen, die im Mainstream verbreitet wurden, nicht den logischen oder wissenschaftlichen Standards. Es wurde offensichtlich, dass Angst das Ziel war und nicht Sicherheit. Aber um Angst zu erzeugen, mussten die etablierten Eliten und Regierungen GROSSE LÜGEN erzählen. Hier sind einige der größten Lügen, die der Öffentlichkeit über die Pandemie erzählt wurden:

Wuhan Frischmarkt der Ground Zero?

Bis heute gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Covid-19 auf dem Nassmarkt von Wuhan ausgebrochen ist oder dass sich Menschen durch den Verzehr von Fledermaussuppe angesteckt haben. Diese Lüge war der Grund dafür, dass ich in den ersten Tagen des Ereignisses sofort begann, alle Informationen im Zusammenhang mit Covid zu verdächtigen.

Im Januar 2020, zu Beginn des Ausbruchs, veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel „How Viral Pandemic Benefits The Globalist Agenda“. In diesem Artikel beschrieb ich Beweise für die Level 4 Biolabs in Wuhan, China, und ihre spezielle Arbeit an SARS und Coronaviren. Die Labors befinden sich in unmittelbarer Nähe des „Frischmarktes“, der willkürlich als „ground zero“ bezeichnet wurde. Bizarrerweise leugneten die Mainstream-Medien jegliche Stichhaltigkeit der Wuhan-Labortheorie und beschuldigten sofort jeden, der sie erwähnte, einer Verschwörungstheorie.

Das Wuhan-Labor hätte Verdächtiger Nr. 1 sein müssen, doch die Medien waren damit beschäftigt, Fledermaussuppe zu beschuldigen, und die Unternehmen der sozialen Medien waren damit beschäftigt, jeden zu sperren, der diese Behauptung erwähnte. Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammt.

Warum wurde diese Information von den Konzernmedien ignoriert? Es könnte an den amerikanischen Beamten liegen, die stark in die Forschung in Wuhan involviert sind. Im Jahr 2020 tauchten Beweise dafür auf, dass Anthony Fauci, die Hauptperson, die für die Reaktion auf das Coronavirus in der Trump-Administration und später in der Biden-Administration zuständig war, umfangreiche Verbindungen zum Labor in Wuhan hatte. NIH-Dokumente belegen, dass Fauci und seine Partner in Wuhan an der Erforschung von Coronaviren beteiligt waren – Fauci hat über diese Verbindungen und den Grad seiner Beteiligung stets gelogen.

Es ist ziemlich verdächtig, dass derselbe Mann, der Covid als Vorwand benutzte, um weitreichende Beschränkungen durchzusetzen, die fast jeden Aspekt der US-Verfassung verletzten, auch der Mann war, der möglicherweise die Entwicklung des Virus überhaupt erst finanzierte.

War die Pandemie unerwartet?

Im Jahr 2020 wies ich auch darauf hin, dass das WEF, Bill Gates und Johnson und Johnson etwas mehr als zwei Monate vor der Pandemie eine „Simulation“ einer Viruspandemie mit der Bezeichnung „Event 201“ veranstalteten. Der Ausbruch, den sie simulierten? Das Coronavirus. Was für ein Zufall.

Das Einzige, was meiner Meinung nach für die Globalisten unerwartet war, das, was einen großen Teil ihrer Agenda entgleisen ließ, war die niedrige Infektions-Todesrate von Covid. Die Simulation von Event 201 sagte mindestens 60 Millionen Todesfälle durch einen Coronavirus-Ausbruch in der Anfangsphase der Krise voraus. Dies ist offensichtlich nicht eingetreten. Man ging offenbar von der Annahme aus, dass viel mehr Menschen sterben würden, als dies tatsächlich der Fall war.

Covid-Todesrate von 3 % oder mehr?

Die Art und Weise, in der die Medien, die CDC und die WHO die Bedrohung durch Covid übertrieben haben, ist unverzeihlich. Es gab keinerlei Beweise für die ursprüngliche Behauptung, dass die Todesrate von Covid 3 % oder mehr betragen würde, und diese Organisationen logen weiter über die Bedrohung durch Covid, lange nachdem zahlreiche gegenteilige Studien veröffentlicht worden waren.

Bereits im Jahr 2020 zeigten die Daten, dass die mittlere Sterblichkeitsrate bei einer Infektion mit dem Virus (offiziell) bei nur 0,23 % lag. Unsere Regierung hat sich geweigert, diese Zahl der Öffentlichkeit mitzuteilen, und ich glaube nicht, dass ich sie jemals in den Medien gesehen habe.

Das ist richtig – die offizielle Überlebensrate für Covid lag immer bei 99,8 % oder höher. Dennoch wurde den Menschen vorgegaukelt, dass sich die Leichen auf den Straßen stapeln würden, weil keine offizielle Stelle und kein Mainstream-Journalist bereit war, über die tatsächliche IFR zu berichten. Sie WOLLTEN, dass die Menschen in Angst bleiben.

Millionen Menschen starben in den USA an Covid

Dies ist vielleicht eine der größten Lügen von allen. Wissenschaftler und Ärzte geben jetzt zu, was viele von uns schon lange wussten – dass Krankenhäuser Menschen für tot erklärten, die an Covid gestorben waren, obwohl sie andere Ursachen hatten. Studien zeigen nun, dass etwa 60-70 % aller Covid-Todesfälle „zufällig“ waren, d. h. die Patienten hatten Covid, starben aber an einer anderen Ursache, und sie wurden trotzdem als Covid-Tote bezeichnet.

Bedeutet dies, dass alle Ärzte an einer Verschwörung beteiligt waren? Nein, es bedeutet nur, dass sie die von der CDC eingeführten systemischen Maßnahmen befolgten. Sogar die oberste medizinische Propagandistin von CNN hat zugegeben, dass die Covid-Todesfälle zu hoch gezählt wurden… sie hat es nur zwei Jahre zu spät zugegeben.

Maskierung funktioniert?

Die Maskierung macht keinen Unterschied bei der Verbreitung von Covid. Dies hätte aus der Tatsache ersichtlich sein müssen, dass die Bundesstaaten in den USA mit den strengsten Maskierungsvorschriften auch hohe Infektionsraten aufwiesen. Doch während Medien wie der New Yorker Artikel veröffentlichten, in denen sie für eine „Maskenpflicht für immer“ plädierten, beweist eine Reihe von von Experten begutachteten Studien, dass Masken gegen Covidien im Grunde nutzlos sind.

Die Debatte ist vorbei, die Wissenschaft ist da. Der linke Maskenkult kann jetzt die Klappe halten. Sie haben sich geirrt.

Maskierung und soziale Distanzierung nach außen ist notwendig?

Eine Sache, die ich für völlig irrsinnig halte, ist die Einführung von Maskenpflicht, Distanzierung und Absperrungen an Orten im Freien wie Stränden und Parks. Dies widerspricht allem, was wir über Virologie wissen. Das UV-Licht der Sonne ist ein natürliches Desinfektionsmittel, und die Übertragung von Viren in der freien Natur ist unglaublich risikoarm. Im Grunde genommen wird das nicht passieren.

Ich glaube nicht, dass ich einen einzigen Arzt oder Wissenschaftler in den Medien gesehen habe, der diese Tatsache, die seit Jahrzehnten bekannt ist, erwähnt hat. Einige Medien haben sogar über die Wirksamkeit von Sonnenlicht bei der Abtötung von Viren wie Covid gelogen und behauptet, dass diese Idee falsch sei.

Warum wollten Regierungen und Medien die Menschen glauben machen, dass das Tragen von Masken im Freien notwendig sei? Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, man versteht, dass es nicht um Wissenschaft, sondern um Kontrolle ging. Wenn Sie Ihre Tage beim Joggen, Radfahren und Spazierengehen im Park mit einer Maske verbrachten, wurden Sie regelrecht überlistet.

Funktionieren großangelegte Abriegelungen?

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Sperrmaßnahmen die Ausbreitung des Covidwahns wirksam gestoppt haben. Die Staaten mit den härtesten Abriegelungsmaßnahmen hatten in vielen Fällen auch die höchsten Infektionsraten. Studien zeigen, dass die Auswirkungen der Abriegelungen auf die Virusausbreitung vernachlässigbar waren. In China, einem Land mit einer der drakonischsten Absperrmaßnahmen der Welt, kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren weitverbreiteten Covid-Ausbrüchen. Es ist an der Zeit, einen Hinweis zu erhalten.

Pandemie der Ungeimpften?

Es gab nie eine Pandemie der Ungeimpften, das war ein Wirbel der linken Medien und des Weißen Hauses. Ausbruchsfälle, d. h. Todesfälle bei geimpften Menschen, hat es seit Einführung der Impfstoffe immer gegeben. Tatsächlich zeigen Studien jetzt, dass die Geimpften die Mehrheit der Todesfälle bei den Rinderkrankheiten ausmachen.

Haben die Impfstoffe die Infektions- und Todesraten gesenkt?

Es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass die Impfstoffe die Ausbreitung des Virus eingedämmt oder Leben gerettet haben. Die aggressivsten Infektions- und Todesraten durch Covid fielen Anfang 2021, also Monate BEVOR die Impfstoffe an die Bevölkerung verteilt wurden. Dies lässt darauf schließen, dass die Bevölkerung bereits vor der Einführung der Impfstoffe eine Herdenimmunität entwickelt hat.

In den meisten Studien über Covid-Impfstoffe werden die Ungeimpften nicht als Kontrollgruppe verwendet, um die Wirksamkeit von mRNA-Produkten nachzuweisen. Die Wirksamkeit von Impfstoffen ist also nichts weiter als eine Vermutung, die auf unvollständigen Daten beruht. Studien außerhalb der Pharmaindustrie zeigen weiterhin, dass die natürliche Immunität den Impfstoffen weit überlegen ist.

Verursacht Covid eine Herzinsuffizienz?

Dies ist eine Lüge, die von den Mainstream-Medien durch ihre „Covid Heart“-Erzählung verbreitet wird. Es gibt kein Covid-Herz und Studien beweisen, dass diese Behauptung falsch ist.

Was können wir lernen?

Der Lügenhagel rund um die Covid-Pandemie lehrt uns eine Reihe von Dingen – Wir wissen jetzt zweifelsfrei, dass zukünftige Krisenereignisse als Vorwand für die Auslöschung unserer Freiheiten benutzt werden. Wir haben es aus erster Hand erfahren. Die heimtückischen Maßnahmen, die wir in westlichen Ländern als Reaktion auf Menschen erlebt haben, die sich aus wissenschaftlichen und moralischen Gründen weigerten, Impfvorschriften zu befolgen, haben uns gezeigt, wie prekär unsere zivile Stabilität wirklich ist.

Zumindest in den USA lernten wir, dass konservative Bundesstaaten bereit waren, sich gegen die Bundesregierung zu stellen und sich der Abschottungspolitik zu widersetzen. Dies geschah, nachdem Millionen von Menschen (zumeist Konservative) Druck auf die Bundesstaaten ausgeübt hatten, um zu handeln, aber wir haben bewiesen, dass die Öffentlichkeit immer noch Einfluss hat und dass einige Bundesstaaten bereit sind, unsere Rechte zu verteidigen.

Fairerweise muss man sagen, dass in den ersten Tagen des Ausbruchs niemand mit Sicherheit wusste, welche Gefahr von Covid ausging, aber nachdem klar wurde, dass es sich um einen harmlosen Burger handelte, sollten alle Politiker, die weiterhin Angst schüren, genau beobachtet werden.

Traurigerweise haben wir auch gelernt, dass es Millionen von Menschen gibt, die bereit sind, alles zu glauben, was die Regierung ihnen erzählt, solange diese Regierung mit ihren ideologischen Vorlieben übereinstimmt. In Amerika wurden die meisten Verfassungsverstöße in den von der Linken kontrollierten blauen Staaten und Städten begangen. Rote Staaten waren größtenteils frei, blaue Staaten nicht. Rote Staaten gaben Mandate schnell auf, während blaue Staaten versuchten, sie dauerhaft beizubehalten. Das ist einfach eine kalte, harte Tatsache.

Auch wenn einige Leute ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht haben, so ist doch klar geworden, dass eine große Zahl von Linken sich immer noch weigert zuzugeben, dass sie sich geirrt haben, trotz aller Beweise, die ihre Überzeugungen widerlegen. Letztendlich ging es für sie beim Covid um das „Gewinnen“ und nicht darum, sachlich richtig zu sein.

Die Wahrheit ist, dass es einen beträchtlichen Prozentsatz von Menschen gibt, die sich von der Tyrannei ernähren. Sie ernähren sich von den Resten auf den Tischen der Autoritären. Das sind die nützlichen Idioten, vor denen wir in der Freiheitsbewegung seit Langem gewarnt haben, und sie waren während des Covid definitiv in der Parade, applaudierten dem Ende unseres Landes, wie wir es kannten, und begrüßten freudig Big Brother. Wenn die nächste Krise ausbricht, müssen wir uns nicht nur vor den Globalisten fürchten, sondern auch vor einer Horde linker Sektierer und Karens, die sich nach einer weiteren Kostprobe der Macht sehnen und bereit sind, alles zu tun, um sie zu bekommen.