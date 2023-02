Neue Studie zeigt, dass schätzungsweise 13 Millionen Menschen weltweit durch COVID-Impfstoffe getötet wurden

Steve Kirsch

Das sind doppelt so viele, wie durch das Virus getötet wurden. In den USA wurden schätzungsweise 670.000 Amerikaner getötet. Vielleicht ist es an der Zeit, die Impfstoffe zu einem weltweiten Notfall zu erklären?

Zusammenfassung

In dem Papier wird vorgeschlagen, die Anzahl der abgegebenen Impfstoffdosen durch 1.000 zu teilen, um eine Schätzung der Anzahl der durch den COVID-Impfstoff getöteten Menschen zu erhalten.

Der Tweet direkt vom Autor bringt es auf den Punkt:

In unserem neuen Artikel, der diese Woche veröffentlicht wird, schätzen wir, dass „13 MILLION“ bis heute weltweit durch die COVID-19-Impfstoffe getötet wurden. Die große Mehrheit ist alt und gebrechlich.

Allein für Indien wird die Zahl auf 3,7 Millionen geschätzt. Die Gesamtmortalität ist eine aussagekräftige Informationsquelle.

In our new article, which will be posted this week, we estimate that ❗️13 MILLION❗️ were killed by the COVID-19 vaccines to date, worldwide.

The great majority old and frail.

The number for India alone is 3.7 million.

All-cause mortality is a powerful information source.