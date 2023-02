Bill Gates sagt, KI könne helfen, „digitale Fehlinformationen“ und „politische Polarisierung“ zu bekämpfen

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt sagte der Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates, dass künstliche Intelligenz (KI) dabei helfen könne, die Probleme der „digitalen Fehlinformation“ und der „politischen Polarisierung“ zu lösen, berichtet Breitbart.

Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes diskutierte mit Bill Gates über das disruptive Potenzial von KI sowie über die Zukunft der Energieversorgung und das Thema, wie neue Technologien die Arbeitswelt verändern.

„Ich mache mir durchaus Sorgen über die politische Polarisierung, und ich kenne die Situation in den USA am besten von allen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Leute das Kapitol [am 6. Januar 2021] angreifen oder die Gültigkeit von Wahlergebnissen bestreiten würden. Ich bin schockiert darüber“, sagte Gates auf die Frage nach der Verbreitung von „Fehlinformationen“ durch KI.

„Wir können die KI nicht dafür verantwortlich machen. Das ist passiert. Es könnte durch digitale Kanäle verstärkt worden sein, die es ermöglichen, dass verschiedene Verschwörungstheorien wie QAnon oder was auch immer von Leuten verbreitet werden, die diese Dinge glauben wollen. Die digitalen Werkzeuge könnten also eine zusätzliche Rolle gespielt haben“, fuhr er fort.

Auf die Frage, ob er über die Verbreitung von Desinformation durch KI besorgt sei, sagte Gates, dass dies eher ein zukünftiges als ein aktuelles Problem sei und dass KI eingesetzt werden könnte, um die heute bestehenden „Fehlinformationen“ zu korrigieren.

„Das könnte in der Zukunft der Fall sein. Das ist nicht das Phänomen, das wir heute haben“, sagte Gates. „Wie werden wir die digitale Fehlinformation lösen, die ein Faktor der Polarisierung ist? Man muss die KI in Betracht ziehen.“

Gates fügte hinzu, dass seine Generation das Problem der „Fehlinformationen, die durch digitale Kanäle verstärkt werden können“, noch nicht gelöst hat. Die Menschen können nur das sehen, womit sie einverstanden sind und sich auf eine Art und Weise empören, die die politische Polarisierung vorantreibt“, berichtete die Epoch Times.

Mehr von Breitbart:

Gates bezeichnete den „Klimawandel“ als existenzielle Bedrohung für die Menschheit und forderte gleichzeitig staatliche Maßnahmen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die damit verbundenen Kohlendioxidemissionen zu reduzieren und schließlich ganz abzuschaffen. „Es ist nicht optional, eine Lösung für das Klima zu haben“, sagte er und fügte hinzu, dass die Kohlendioxidemissionen durch „saubere Energie“ und „grüne Energie“ auf „Null“ gebracht werden müssen.

Die Entwicklung zuverlässiger und erschwinglicher Energie stehe im Einklang mit den Bestrebungen der Regierung, auf fossile Brennstoffe zu verzichten und eine „grüne Infrastruktur“ zu entwickeln, so Gates. Er schloss mit der Spekulation, dass der Russland-Ukraine-Krieg die Anerkennung der angeblichen Notwendigkeit, Kohlendioxid-Emissionen durch Öl- und Gasverbrauch zu eliminieren, „vorantreiben“ könnte.