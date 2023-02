Zwei führende Klimawissenschaftler finden weitere Beweise dafür, dass die globale Erwärmung übertrieben wurde

Bis zu einem Fünftel der von rund 20 000 Wetterstationen weltweit gemeldeten Erwärmung ist aufgrund von Verfälschungen durch nicht klimarelevante Daten ungültig. Dies ist die jüngste Erkenntnis von zwei Atmosphärenforschern, die die Auswirkungen der vom Menschen verursachten städtischen Hitze auf die Messungen der globalen Oberflächentemperatur messen wollen. Die Nachricht ist sensationell, weil sie die seit etwa 1998 beobachtete deutliche Verlangsamung der Erwärmung weiter abschwächt. Da sich die globale Temperatur in den vergangenen zwei Jahrzehnten um kaum mehr als 0,1 °C erwärmt hat, erscheinen Behauptungen über eine Erwärmung um 4 °C bis zum Ende des Jahrhunderts noch unwahrscheinlicher.

Die neueste Erkenntnis stammt aus der laufenden Arbeit von Dr. Roy Spencer und Professor John Christy von der Universität von Alabama in Huntsville. Die beiden Wissenschaftler untersuchten die 19 885 Temperaturstationen des Globalen Historischen Klimanetzwerks (GHCN), die über die ganze Welt von 20° bis 82,5° nördlicher Breite verteilt sind. Sie fanden heraus, dass in den vergangenen 40 Jahren praktisch alle Stationen ein Wachstum im Kontext der menschlichen Besiedlung erfahren haben. Die globalen Arbeiten befinden sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber „sehr vorläufige Berechnungen“ deuten darauf hin, dass die städtische Wärme im Durchschnitt aller Stationen etwa 10-20 % der GHCN-Trends ausmacht.

Große globale Temperaturkompilierer wie die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) behaupten, die Auswirkungen der städtischen Wärme durch Homogenisierungstechniken zu beseitigen, aber die Wissenschaftler halten dies für unwahrscheinlich. Abrupte Veränderungen in den Stationsdaten können entfernt werden, aber sie können keine Quellen für eine langsam zunehmende falsche Erwärmung“ korrigieren. In ihrer neuesten Arbeit unterziehen die Wissenschaftler das Homogenisierungsverfahren der NOAA einer kritischen Untersuchung und kommen zu dem erstaunlichen Schluss, dass es im Durchschnitt die Trends der Temperaturdaten der Stationen ungewollt erwärmt, obwohl es sie eigentlich abkühlen sollte“. Die detaillierten Gründe werden in der jüngsten von Spencer veröffentlichten Notiz dargelegt, in der er fragt, warum die Anpassungen der NOAA in die falsche Richtung gehen? „Gelinde gesagt, finde ich diese Ergebnisse …. merkwürdig“, sagt er.

Das GHCN bildet den Kern aller wichtigen globalen Oberflächentemperaturdatensätze, einschließlich der HadCRUT des Met Office. In der jüngsten Vergangenheit wurden alle diese Datensätze nachträglich erheblich nach oben korrigiert, wodurch die Pausen und die Verlangsamung der letzten beiden Jahrzehnte weitgehend beseitigt wurden. Dies ermöglichte die Ausrufung weiterer „Rekord“-Höchsttemperaturen und die fortgesetzte Förderung einer unwahrscheinlichen Erwärmung um mehrere Grade in der nahen Zukunft, die dem Netto-Nullpunkt entspricht. Vergangenen Monat behauptete die NOAA, dass die 10 wärmsten Jahre seit 2010 aufgezeichnet wurden.

In einem kürzlich veröffentlichten Artikel stellte Nicola Scafetta, Klimaforscher an der Universität Neapel, fest, dass die HadCRUT-Datenbank des Met Office während der Hiatus-Jahre 2000-2014 eine Erwärmung von 0,03°C pro Jahrzehnt verzeichnete. Im Jahr 2013 stellte Scafetta fest, dass die HadCRUT-Version 4 die Erwärmung auf 0,08 °C pro Jahrzehnt erhöhte. Mit HadCRUT5 wurde die Zahl für 2000-14 weiter angepasst, um eine Erwärmung von 0,14 °C pro Jahrzehnt zu erreichen. Eine Periode der Pause – eine Pause, über die das Met Office sogar schrieb – wurde in eine starke Erwärmung umgewandelt. Unnötig zu erwähnen, dass genaue Satellitentemperaturdaten die erste Pause und die aktuelle, über acht Jahre andauernde Pause zeigen.

In ihrer bahnbrechenden Arbeit verwenden Spencer und Christy einen Satellitendatensatz zur Verstädterung mit der Bezeichnung „Built Up“, um die durchschnittlichen Auswirkungen der Verstädterung auf die Oberflächentemperaturen zu ermitteln. Die Unterschiede in der Verstädterung wurden mit den Temperaturveränderungen von eng beieinander liegenden Wetterstationen verglichen. Frühere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erwärmung im Osten der Vereinigten Staaten in den vergangenen 50 Jahren um bemerkenswerte 50 % geringer war. Auch hier handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, und die Wissenschaftler vermuten, dass es sich um die Obergrenze der Anpassungen an die Verstädterung handeln dürfte. Dennoch gab es viele Überraschungen, nicht zuletzt bei den Daten von Flughäfen. Diese Orte tragen viele Messwerte zu den globalen Datensätzen bei, aber es wurden massive Verzerrungen festgestellt. Eines der schlimmsten Beispiele war der internationale Flughafen von Orlando, wo eine Erwärmung von 0,3°C pro Jahrzehnt gemessen wurde. Dies fiel auf einen de-urbanisierten Wert von nur 0,07°C.

Tatsächlich unternimmt die NOAA einen ernsthaften Versuch, die Temperaturen in den USA ohne städtische oder menschliche Verfälschungen zu ermitteln. Eine selten veröffentlichte Datenbank wird aus 114 landesweiten Stationen zusammengestellt, die so konzipiert sind, dass sie kontinuierliche Aufzeichnungen weit entfernt von städtischen Wärmeverzerrungen liefern. Die Messungen begannen im Jahr 2005 und zeigen bis heute nur eine geringe oder gar keine Erwärmung. Die Datenbank trägt den Namen US Climate Refence Network, und die neueste Grafik ist unten zu sehen.

Interessanterweise stellen die Wissenschaftler fest, dass die stärkste städtische Erwärmung an Standorten in der Nähe ländlicher Gebiete auftritt. Andere haben festgestellt, dass der Effekt der städtischen Erwärmung stark nicht linear ist. So führt unter anderem ein Anstieg der Urbanisierung um 2 % an ländlichen Standorten zu einer viel stärkeren Erwärmung als ein ähnlicher Anstieg an einem städtischen Standort. „Dies bedeutet, dass ein Klimaüberwachungsdatensatz, der hauptsächlich ländliche Stationen verwendet, nicht vor einer falschen Erwärmung durch die schleichende Verstädterung gefeit ist, es sei denn, es hat absolut kein Wachstum stattgefunden“, kommentierten sie.

Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Oberflächendatenbanken, die eine globale Temperatur liefern, zu ungenau sind, um sich darauf zu verlassen. Dennoch bilden sie die Grundlage für die Argumentation der Kollektivisten, dass das Klima kollabiert und nur eine strikte politische Neuordnung der Gesellschaft nach dem Prinzip des Netto-Nullwachstums den Planeten vor dem Armageddon bewahren kann. Satellitenmessungen sind in der Klimawissenschaft weitverbreitet, aber ihre Temperaturergebnisse werden zugunsten von angepassten und verfälschten Oberflächenmessungen weitgehend ignoriert. Wie sich regelmäßige Leser erinnern werden, ist Dr. Spencer ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler und zeichnet seit über 40 Jahren Temperaturdaten von Satelliten auf. Vergangenes Jahr wurde seine Blogseite mit den aktuellen monatlichen Messwerten von Google Adsense wegen „unzuverlässiger und schädlicher Behauptungen“ verteufelt.