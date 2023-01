Durch die Aushöhlung der Zivilisation hat das US-Kapital die Bedingungen für ein Bürgerkriegsszenario geschaffen

Das Kapital hat die Bedingungen für eine revolutionäre Klassenauseinandersetzung mit bürgerkriegsähnlichem Charakter im Kern des Imperialismus geschaffen. Eine solche Umwälzung ist in den USA möglich, obwohl das Land die Drehscheibe des globalen Kapitalismus ist, weil diese unvergleichliche Stärke des Kapitals nur punktuell innerhalb seiner Grenzen vorhanden ist. Aufgrund der Deindustrialisierung und des sich im letzten halben Jahrhundert verschärfenden Sparparadigmas in Amerika konzentrieren sich die robusten Facetten des Kapitals in den Zentren der städtischen Gebiete des Landes. Außerhalb dieser winzigen Zonen, in denen noch immer eine Arbeiteraristokratie neben einer oligarchischen Elite existiert, gibt es eine wachsende Landschaft, deren Menschen an die Peripherie der Wirtschaft verbannt wurden. Sie sind nicht in der Lage, sich dem Status der schrumpfenden Minderheit anzuschließen, die ein primäres materielles Interesse an der Aufrechterhaltung der imperialen Extraktion hat, und die jüngeren Menschen unter ihnen sind für eine Zukunft mit einem weitaus niedrigeren Lebensstandard im Vergleich zu früheren Generationen bestimmt.

Jemand, der in dieser sozioökonomischen Situation gefangen ist und keinen erkennbaren Ausweg aus ihr hat, kann darauf reagieren, indem er entweder einen Sinn findet oder daran zerbricht. Aus diesem Grund nehmen die Selbstmorde seit Beginn der langen Depression im Jahr 2008 zu, vor allem bei den jüngeren Männern. Angesichts der trostlosen Realität ihrer Lebensumstände haben sie keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Das ist die Folge einer Gesellschaft, in der die Arbeiter sowohl von den Möglichkeiten eines wohlhabenden Lebens als auch von der revolutionären Theorie, die ihnen den Weg zur Macht weisen kann, abgeschnitten sind. Diese Theorie kann Leben retten, weil sie denjenigen, die an den Rand gedrängt wurden, zeigt, dass sie in der Lage sind, über ihre Umgebung zu bestimmen. Und dass die Tatsache, dass sie sich am Rande befinden, ihnen die Möglichkeit gibt, einen Einfluss auf die herrschende Klasse auszuüben.

Mit dem theoretischen Wissen kommt die Erkenntnis, wie wichtig es ist, sich selbst oder seinen persönlichen Kreis zu bewaffnen. Nicht für ein reaktionäres, individualistisches Überlebensprojekt, sondern für eine kollektive Anstrengung, um die Gesellschaft auf ihre nächste Entwicklungsstufe zu bringen. Der Kapitalismus ist seit Generationen ein überholtes System. Er schuf Ende des 19. Jahrhunderts die Voraussetzungen für ein arbeiterkontrolliertes Paradigma und hat nur durch Neokolonisierungsprojekte und völkermörderischen konterrevolutionären Terror so lange überlebt.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat das Kapital des imperialen Zentrums seine Fähigkeit verloren, in neue Märkte zu expandieren, was es in einen Zustand der unausweichlichen Schrumpfung zwang. Die herrschende Klasse hat die Kosten dieser Schrumpfung auf die Arbeitnehmer abgewälzt, indem sie deren Ausbeutung verschärft und ihre sozialen Absicherungen abgebaut hat. Im Kern ging dies mit einer systematischen Schließung der Fabriken einher, die früher so viele Arbeitsplätze boten. Diese industriellen Zentren wurden in die Peripherie und Halbperipherie verlagert, die ihrerseits den Prozessen der Entstehung von Rostgürteln und der Ausweitung von Slums unterworfen sind.

Der erste Schritt zur Revolution, den diese sich endlos ausdehnende Kluft hervorruft, sind spontane städtische Aufstände, die wir im letzten Jahrzehnt immer häufiger beobachten konnten. Die Black-Lives-Matter-Revolte im Jahr 2020 stellte einen zyklischen Höhepunkt der amerikanischen Unruhen dar, aber es werden zweifellos neue Revolten entstehen, wenn der Lebensstandard weiter sinkt. Und diese Revolten sind ohnehin nur ein Vorläufer für die nächste Aufstandsphase. Wie Phil A. Neel in Hinterland schreibt: America’s New Landscape of Class and Conflict: „Für den liberalen Urbanisten kann diese Lähmung nur als der Tod der Politik erscheinen, da Politik für ihn einfach eine partizipatorischere Version der Stadtverwaltung ist, die in der Sphäre der Zivilgesellschaft stattfindet. Eine zentrale These dieses Buches ist jedoch, dass der Urbizid als Produkt des Aufstands der Punkt ist, an dem die aus dem städtischen Kern Ausgeschlossenen und in das jenseitige Umland Ausgestoßenen plötzlich wieder in die Stadt strömen – dies führt zur Überlastung des städtischen Stoffwechsels, zum Tod der städtischen Verwaltung, zum lokalen Zusammenbruch der Zivilgesellschaft und damit zum Beginn der eigentlichen Politik.“

Diese Politik beginnt in einer unorganisierten, ungesteuerten Form. Solange sie sich in diesem infantilen Entwicklungsstadium befindet, kann der Staat erfolgreich Aufstandsbekämpfung gegen den Befreiungskampf betreiben. Spontane Aufstände können den Staat nicht besiegen, sie brauchen eine revolutionäre Partei, die ihre Energie auf eine kohärente, theoretisch informierte Art der Massenmobilisierung lenkt. Wenn diese städtischen Aufstände die Zivilgesellschaft weiter erschüttern und sich zu bewaffneten Aufständen entwickeln, ist es daher nicht die Aufgabe von Marxisten, sich zurückzulehnen und zu sagen: „Es sieht so aus, als ob der Sturz des Systems bevorsteht.“ Unsere Aufgabe ist es, die Bildungsprogramme, die Organisierungsbemühungen und die körperlichen Trainingsprogramme durchzuführen, die für den Sieg des Volkes unerlässlich sind. Nur wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, können wir wirklich sagen, dass der Umsturz im Gange ist.

Dies ist der Aspekt der Theorie, der klärt, wie die Unzufriedenheit des Volkes über unsere Bedingungen in eine Kraft umgesetzt werden kann, die die Autorität von einer Klasse auf eine andere überträgt. Die Aufgabe des Kommunisten ist es, der Bourgeoisie die Staatsgewalt zu entreißen und sie in die Hände des Proletariats zu legen. Nicht zu versuchen, sie in die Hände des Lumpenproletariats zu legen, was unweigerlich zu einem Sieg des Kleinkapitals über das Großkapital führt; als die kriminellen Unternehmen in Haiti Territorium gewonnen haben, haben sie keine Arbeiterdemokratie geschaffen, sondern abtrünnige Behörden zum Nutzen rivalisierender bürgerlicher Fraktionen. Die Tatsache, dass die Banden über große bewaffnete Kapazitäten verfügen, verleiht ihnen an sich keine Glaubwürdigkeit, denn diese bewaffnete Kraft wird gegen die Revolution eingesetzt werden, wenn die Banden zu dem Schluss kommen, dass die Arbeiterbewegung nicht mit ihren eigenen Lumpeninteressen übereinstimmt. Die bewaffnete Kraft der Arbeiterbewegung muss aus den ausgebildeten Kadern kommen, die wir selbst aufbauen.

Mit der Ausweitung der Ressourcen unserer Parteien und dem Sieg der revolutionären Kräfte wird die soziale Basis für die Banden schrumpfen und verschwinden. Banden sind eine spontan entstandene Reaktion auf Armut. In dem Maße, in dem eine revolutionäre Partei die Armut bekämpft, werden die Menschen in entrechteten Gemeinschaften Alternativen zum kriminellen Element finden. Die Anerkennung dieser praktischen Realität wird es uns ermöglichen, die verschiedenen Arten von ökonomisch marginalisierten Klassen zu vereinen und den Marxismus zu einem Freund der Millionen von Straftätern zu machen, die ein besonderes Potenzial haben, sich einer bewaffneten Revolte anzuschließen.

Schwerverbrecher in den USA wurden durch ein grausames Masseninhaftierungssystem entrechtet, zusätzlich zu der sozioökonomischen Ungleichheit, die sie zur Verfolgung durch den Staat trieb. Aus soziologischer Sicht ist dies ein Faktor mit hohem Potenzial für eine solche Revolte, da unser Polizeistaat immer militaristischer und brutaler wird. Der Staat hat einen großen Teil der Gesellschaft geschaffen, der in einem Konfliktszenario nichts zu verlieren hätte. Irgendwann wird die Strafverfolgung ihre Unmenschlichkeit zu weit treiben und einen Aufstand provozieren, den der Staat mit militärischen Interventionen im Inland niederzuschlagen versuchen muss. Das würde weitere Gräueltaten der Regierung nach sich ziehen und die Menschen weiter provozieren.

In der Zeit zwischen jetzt und dem Moment, in dem diese Eskalation des Klassenkonflikts beginnt, müssen die Kommunisten daran arbeiten, das revolutionäre Potenzial des Hinterlands zu verwirklichen, das umso größer ist, je größer das Hinterland wird. Die Peripherien des Kapitals sind noch keine unmittelbare Bedrohung für das Kapital, weil sie demobilisiert sind und nicht an die Bildung angeschlossen sind, die notwendig ist, um große Teile der Gesellschaft dazu zu bringen, die revolutionäre Theorie anzuwenden. Sollte diese Kraft innerhalb der Peripherie aktiviert werden, wird der Staat vor einer ernsthaften Herausforderung seiner Existenz stehen, und diejenigen, die durch ihre Bedingungen eines Zwecks beraubt wurden, werden einen Zweck gefunden haben.