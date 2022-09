Weitere erschreckende Nachrichten über Fruchtbarkeit und die mRNA-Impfungen, diesmal aus Singapur

Alex Berenson

Neun Monate nach den Massenimpfungen gegen Covid gehen die Geburten genau nach Plan zurück

Singapur weiß, wie man die Menschen dazu bringt, sich zu benehmen.

Der asiatische Stadtstaat ist für seine Strenge bekannt. Er bestraft Kriminelle mit Stockschlägen und verbietet seit 1992 das Kaugummikauen. (Mit Drogen darf in Singapur unter keinen Umständen gedealt werden; ein 41-jähriger Mann wurde zum Tode verurteilt, nachdem er 2018 mit zwei Pfund Cannabis erwischt worden war.)

Als Singapur also seine fast 6 Millionen Einwohner aufforderte, sich gegen Covid impfen zu lassen, war die Befolgungsrate sehr hoch.

Besonders interessant – wenn auch nicht überraschend – ist, wie gut Singapur die Verabreichung des Impfstoffs nach Alter stratifiziert hat. Wie die nachstehende Grafik zeigt, erhielt innerhalb weniger Wochen im Juni und Juli 2021 fast jeder erwachsene Singapurer zwischen 20 und 39 Jahren – also im gebärfähigen Alter – seine erste Covid-Impfung.

Die unglaublich schnelle Akzeptanz von Impfstoffen unter jungen Erwachsenen in Singapur bietet ein natürliches Experiment für die Auswirkungen von mRNA-Impfungen auf die Fruchtbarkeit. (Etwa 98 Prozent aller in Singapur verabreichten Impfungen waren mRNA-Impfungen von Pfizer oder Moderna. Der Rest entfiel auf chinesische Impfstoffe, mit traditioneller, inaktivierter Virus-Technologie).

Es wird Sie an dieser Stelle nicht überraschen zu erfahren, dass Singapur vierteljährlich umfassende Zahlen über Geburten und Todesfälle veröffentlicht.

Wie andere ostasiatische Länder leidet auch Singapur unter einem schweren Baby-Bust. Die durchschnittliche Frau in Singapur bekommt weniger als 1,2 Kinder, also kaum die Hälfte der Geburtenrate, die notwendig wäre, um einen langfristigen Bevölkerungsrückgang zu verhindern.

So niedrig die Geburtenrate auch war, sie war ein Jahrzehnt lang stabil geblieben. Selbst Covid hat die Zahl der Geburten nicht wesentlich verändert: 39.259 im Jahr 2019, 38.590 im Jahr 2020 und 38.672 im Jahr 2021.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 gab es für Singapur erfreuliche Nachrichten. Die Geburtenzahl stieg tatsächlich um 7,5 Prozent.

Dann kam der März. Auch hier begann Singapur im Juni 2021 mit der mRNA-Massenimpfung von Frauen (und Männern) im gebärfähigen Alter; März 2022 ist genau neun Monate später.

Im März kehrte sich der Anstieg der Geburten abrupt um. Zwischen März und Juni 2022 – dem letzten Monat, für den Zahlen vorliegen – verzeichnete Singapur etwa 1.000 Lebendgeburten weniger als 2021, was einem Rückgang von 8,5 Prozent entspricht. Der Rückgang ist in jedem Monat gleich geblieben.

(Geburten in Singapur. Sehen Sie, wie die blaue Linie seit März unter die anderen fällt? Das sind die Geburten im Jahr 2022. Das ist nicht gut. Ich weiß auch, dass es ein Foto von einem Laptop-Bildschirm ist. Haben Sie Nachsicht mit mir.)

Eine Verschiebung der Geburtenraten um 16 % praktisch über Nacht ist, gelinde gesagt, höchst ungewöhnlich.

Und Covid selbst, oder „long Covid“, was auch immer long Covid sein mag, kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden. In Singapur gab es bis zum Herbst 2021 so gut wie kein Covid (lange, nachdem die Massenimpfungen abgeschlossen waren, aber das ist eine andere Geschichte).

–

Ein viermonatiger Rückgang der Geburtenrate in einem einzigen kleinen Land ist an sich noch kein Grund zur Besorgnis, auch wenn der Zeitpunkt auffällig ist.

Aber Singapur ist bei weitem nicht allein.

So meldete unter anderem Schweden in diesem Jahr einen ähnlichen Rückgang, der in einem ähnlich engen Zusammenhang mit den Impfungen im vergangenen Jahr steht. Es ist schwer vorstellbar, dass es zwei Länder gibt, die ethnisch und geografisch unterschiedlicher sind als Schweden und Singapur. Sie hatten sogar diametral entgegengesetzte Covid-Sperrmaßnahmen. Dennoch ist in beiden Ländern derselbe Rückgang der Geburtenrate zu verzeichnen.

–

Hier ist es wichtig, nicht in Panik zu geraten.

Der Geburtenrückgang, den Länder wie Singapur verzeichnen, ist im historischen Vergleich groß. Aber er dauert nur wenige Monate an und findet vor dem Hintergrund eines langfristigen Rückgangs der Geburtenraten statt. Außerdem ist dies nicht in allen Ländern der Fall.

Darüber hinaus ist bekannt, dass die mRNA-Spritzen zu Störungen des Menstruationszyklus und zu einem Rückgang der Spermienzahl führen, der mehrere Monate andauern kann. Es ist möglich, dass diese Veränderungen allein für den gesamten Rückgang verantwortlich sind und dass die Geburtenraten, falls und sobald sie sich umkehren, wieder den Ausgangswert erreichen. Es ist möglich, dass die Geburtenraten bereits wieder den Ausgangswert erreichen, da Geburten naturgemäß ein nachlaufender Indikator für die Fruchtbarkeit sind.

Aber in genügend Ländern sind diese Veränderungen bereits eingetreten, sodass wir – zumindest – gut beraten wären, Wissenschaftler, die sich auf Fruchtbarkeit spezialisiert haben, zu fragen, was sie sehen. Und dies ist ein weiterer Grund – als ob es noch eines weiteren bedürfte -, dass gesunde Erwachsene im gebärfähigen Alter neuartige Biotechnologien wie mRNA-Impfstoffe meiden sollten, wenn sie keine Alternative haben.

Alex Berenson ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.