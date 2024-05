Weltbankbericht hebt Vorteile der Goldneubewertungskonten der Zentralbanken hervor

Vor kurzem hat die Weltbank ein Handbuch für Vermögensverwalter herausgegeben, in dem erläutert wird, warum man in Gold investieren sollte. Bei Gainesville Coins habe ich zahlreiche Artikel über Goldneubewertungskonten geschrieben und darüber, wie diese von Zentralbanken eingesetzt werden können, um im Notfall Verluste aufzufangen. Die Weltbank ist auf meine Forschung aufmerksam geworden, da sie in einem Kapitel über die Bilanzierung von Währungsreserven und unter Bezugnahme auf meine Arbeit auf diese Praxis anspielt.

Die Weltbank-Publikation unterstreicht die Tatsache, dass Gold der einzige finanzielle Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko ist, und dass sein Preis aufgrund seiner Knappheit im Vergleich zu Fiatwährungen langfristig immer steigt. Zentralbanken, die über einen längeren Zeitraum Gold besitzen, können von den Vorteilen ihres Goldneubewertungskontos profitieren, ohne Gold verkaufen zu müssen.

Einleitung

Das Anfang des Jahres von der Finanzabteilung der Weltbank veröffentlichte Gold Investing Handbook for Asset Managers ist eine interessante Lektüre für Anleger. Es befasst sich unter anderem mit der Struktur des Goldmarktes, optimalen Portfoliobewertungen, geopolitischen Aspekten, einem Leitfaden für Handel und Liquidität und einer Diskussion über die Goldbuchhaltung.