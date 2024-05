Krankenhaus-Schließungen kosten Menschenleben

Wir veröffentlichen einen Brief der vielfältig tätigen Bürgerbewegung „Gemeingut in BürgerInnenhand“ (GiB), die sich intensiv gegen die am Profit der privaten Krankenhaus-Betreiber orientierte Zentralisierung und Schließung kleinerer Krankenhäuser wendet, wie sie vom Wirtschafts-Lobbyisten Lauterbach betrieben wird. In der nachfolgenden „Aktionsinfo Klinikrettung“ weist sie anhand von Erfahrungen aus dem Leben auf die Wichtigkeit wohnortnaher kleinerer Krankenhäuser hin, die in Notfällen vielfach lebensrettend sind, da weiter entfernt liegende zentrale Krankenhäuser oft nicht rechtzeitig erreicht werden können. (hl)

Liebe Freundinnen und Freunde einer guten Gesundheitsversorgung,

heute erscheinen zwei weitere Folgen unserer neuen Videoreihe zu Krankenhaus-Schließungen:

1. Röntgenassistentin Anke Görtz erzählt über die gebrochenen Versprechen nach der Krankenhaus-Schließung in Havelberg. Eindrücklich entkräftet sie den Mythos, dass die Zentralisierung der Krankenhäuser dem Personalmangel abhilft: Von 48 Krankenschwestern, die bis zur Schließung in der dortigen Klinik tätig waren, haben 45 der Arbeit im