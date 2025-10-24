Weltweit sind derzeit über 100 „BSL-4”-Biowaffenlabore in Betrieb, weitere befinden sich im Bau: „Journal of Public Health”

Von Jon Fleetwood

Tausende von BSL-3-Labors weltweit arbeiten mittlerweile mit Krankheitserregern wie Vogelgrippe, SARS-CoV-2 und Tuberkulose – und das fast „ohne Aufsicht“, wie Biosicherheitsexperten bestätigen.

In den letzten Jahren ist die Welt in eine neue Ära der biologischen Forschung mit hoher Sicherheitsstufe eingetreten, die durch eine dramatische Zunahme von Laboren gekennzeichnet ist, die mit den tödlichsten Viren arbeiten können, die der Menschheit bekannt sind.

Dazu gehören Einrichtungen, die nach dem höchsten Biosicherheitsstandard, der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4), gebaut wurden und die nicht nur das gebrochene Versprechen tragen, uns vor Pandemien zu schützen, sondern auch die Gefahr bergen, die Herstellung von Biowaffen zu ermöglichen, sei es durch Unfall oder vorsätzlichen Missbrauch.

Bemerkenswert ist, dass eine Studie des Journal of Public Healthvom Mai 2025 ergab, dass mehr als 90 % der Länder mit mindestens einem BSL-3-Labor keine Aufsicht oder Regulierung für bedenkliche Dual-Use-Forschung hatten.

Dual-Use-Forschung bezieht sich auf Experimente, die sowohl für gute Zwecke (z. B. angebliche Arzneimittelentwicklung) als auch für schädliche Zwecke (z. B. Herstellung von Biowaffen) genutzt werden können.

Die Studie des Journal of Public Health hatte zum Ziel, die weltweite Verteilung von BSL-3- und BSL-4-Laboren zu untersuchen.

Alarmierenderweise stellte sie Folgendes fest:

„Keine internationale Organisation verfügt über ein umfassendes Register oder eine globale Aufsicht über Laboratorien der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) und 4 (BSL-4). Verschiedene Länder verwenden unterschiedliche Standards für die Einstufung von Krankheitserregern und Laboratorien.“ „Mehr als 90 % der Länder mit mindestens einem BSL-3-Laboratorium haben keine Aufsicht/Vorschriften in Bezug auf Dual-Use-Forschung.“

BSL-3-Labore arbeiten mit gefährlichen oder potenziell tödlichen Krankheitserregern, die über die Luft übertragen werden können und für die es in der Regel Behandlungs- oder Präventionsmöglichkeiten gibt, wie beispielsweise Tuberkulose, SARS-CoV-2 (COVID) und die Vogelgrippe.

BSL-4-Labore befassen sich mit den gefährlichsten und exotischsten Krankheitserregern, die oft tödliche Krankheiten verursachen, für die es keine Impfstoffe oder Behandlungsmöglichkeiten gibt, wie beispielsweise das Ebola- und das Marburg-Virus.

Insgesamt wirft die weltweite Verbreitung von BSL-3- und BSL-4-Labors Fragen hinsichtlich der nationalen Sicherheit, der Einwilligung nach Aufklärung und Interessenkonflikten auf.

Sie geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, da versehentliche oder absichtliche Laborunfälle das Leben von Amerikanern gefährden, wie die COVID-19-Pandemie eindeutig gezeigt hat. Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI und die CIA haben bestätigt, dass die COVID-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor durchgeführten Manipulation von Krankheitserregern war.

Sie werfen Fragen hinsichtlich der informierten Einwilligung auf, da Bürger oft ohne ihr Wissen und/oder gegen ihren Willen Risiken aus nahe gelegenen Labors oder experimentellen Freisetzungen von Krankheitserregern ausgesetzt sind, die ohne Wissen oder Zustimmung der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Sie werfen Fragen hinsichtlich Interessenkonflikten auf, da viele dieser Labors von Einrichtungen finanziert werden, die von der Entwicklung von Krankheitserregern und Medikamenten gegen diese Krankheitserreger profitieren, was bedeutet, dass sie finanziell von einem durch versehentliche oder vorsätzliche Laborunfälle verursachten Ausbruch profitieren.

Selbst der ehemalige Direktor des NIAID, Anthony Fauci, der Behauptungen zurückwies, dass ein Laborunfall die COVID-Pandemie verursacht habe, hat in einer Veröffentlichung zugegeben, dass die größte Gefahr für die Biosicherheit im Zusammenhang mit der Forschung an gefährlichen Krankheitserregern von „Insidern mit direktem Zugang” zu den Krankheitserregern oder „Außenstehenden, die mit Insidern zusammenarbeiten oder diese unterwandern” ausgeht.

Angesichts der sich häufenden Hinweise auf Unfälle, Geheimhaltung und Interessenkonflikte stellt der fortgesetzte Betrieb dieser Biowaffenlabore eine inakzeptable Bedrohung für die Sicherheit der Menschheit dar.

Der einzig verantwortungsvolle Weg ist die Schließung aller BSL-4-Einrichtungen weltweit und die Verhängung eines globalen Moratoriums für Experimente mit hochriskanten Krankheitserregern, um weitere Katastrophen zu verhindern.

Doch die Regierungen auf der ganzen Welt tun das Gegenteil.

Die Autoren des Journal of Public Health warnen in ihrer Schlussfolgerung:

„Die Zahl der BSL-3- und BSL-4-Labore nimmt kontinuierlich zu, und viele verfügen nicht über angemessene Biosicherheitsrichtlinien.“

Dr. Richard Bartlett warnte, dass COVID-19 das Ergebnis gefährlicher Laborexperimente sei, und forderte ein weltweites Verbot von Biowaffen. Er bezeichnete die unkontrollierte Ausbreitung von BSL-3- und BSL-4-Labors, in denen solche Krankheitserreger hergestellt werden, als existenzielle Bedrohung für die Menschheit.

„Präsident Trump sprach kürzlich vor der UN-Generalversammlung und erklärte, dass COVID das Ergebnis riskanter Laborexperimente sei und dass die Vereinigten Staaten eine Initiative zum Verbot von Biowaffen anführen würden“, sagte er gegenüber dieser Website. „Das Weiße Haus, der US-Kongress, das FBI, die CIA, der deutsche Geheimdienst und die Geheimdienstabteilung des Energieministeriums haben alle anerkannt, dass COVID ‚möglicherweise‘ aus einem Labor stammt. Biowaffen werden in BSL-3- und BSL-4-Laboren entwickelt. Dennoch wurde niemand für die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der USA zur Verantwortung gezogen. Die fortgesetzte Verbreitung von BSL-3- und BSL-4-Laboren weltweit zeigt, dass wir nichts aus dieser Katastrophe gelernt haben. Biowaffen sind wie Atomwaffen Massenvernichtungswaffen – und die Lagerung von Krankheitserregern wie der Vogelgrippe stellt eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar.“

Weltweiter Anstieg von Biowaffenlabors

Vor der COVID-Pandemie gab es weltweit nur eine geringe Anzahl von BSL-4-Labors.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte Kartierungsstudien zeigen, dass es mittlerweile mehr als 100 betriebsbereite BSL-4-Labors in 34 Ländern gibt.

Forscher identifizierten unglaubliche 3.515 BSL-3-Labors in 149 Ländern.

In ihrer Veröffentlichung im Journal of Public Health schreiben sie:

„Wir haben 3.515 BSL-3-Labore in 149 Ländern identifiziert, davon fast die Hälfte (47,1 %) in den Vereinigten Staaten. Details zu den Standorten und den dort behandelten Krankheitserregern sind für 955 dieser Labore öffentlich zugänglich. Das Vereinigte Königreich hatte die höchste Rate (N = 9) an BSL-3-Labors pro Million Einwohner, während Bangladesch die niedrigste hatte. 82 % dieser Labore befinden sich in Ländern mit hohem Einkommen. Es gibt 110 BSL-4-Labore in 34 Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen, davon 46 % in der WHO-Region Europa. Bemerkenswert ist, dass aus Sicht des Gesundheitssicherheitsindex 91,6 % der Länder mit mindestens einem BSL-3-Labor keine Richtlinien für bedenkliche Dual-Use-Forschung haben.“

Indiens ehrgeizige Expansion

In Indien hat die Defence Research & Development Establishment (DRDE) in Gwalior im November 2024 eine BSL-4-Einrichtung eingeweiht, die für Experimente mit dem Nipah-Virus und dem Krim-Kongo-Hämorrhagischen-Fieber-Virus vorgesehen ist.

Weitere Hochsicherheitslabore sind geplant, wodurch möglicherweise eines der größten BSL-4-Netzwerke Asiens entsteht.

Russlands „Sanitärer Schutzschild” und Ambitionen im Bereich der maximalen Sicherheitsstufe

Russlands Flaggschiff-BSL-4-Einrichtung im Staatlichen Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie VECTOR (Koltsovo) ist bereits ein wichtiger Bestandteil seiner Bio-Infrastruktur.

Im Rahmen des nationalen Programms „Sanitary Shield” kündigte Moskau Pläne für bis zu 15 neue Labore mit „maximaler Biosicherheitsstufe” bis 2024 an.

Obwohl nicht alle Details öffentlich bekannt sind, deuten Satellitenbilder und Verteidigungsanalysen darauf hin, dass mehrere Einrichtungen – wie beispielsweise der Standort in Sergiev Posad-6 in der Nähe von Moskau – Merkmale aufweisen, die mit dem BSL-4-Design übereinstimmen.

Vereinigte Staaten: Aktualisierung eines bereits umfangreichen Netzwerks

Die Vereinigten Staaten verfügen nach wie vor über eines der weltweit größten Portfolios an BSL-4-Labors mit rund 14 aktiven Einrichtungen (Stand 2023).

Dazu gehören Einrichtungen wie das Galveston National Laboratory, die Boston University National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) und andere, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verwaltet werden.

Im Rahmen des Masterplans 2025 der CDC wird derzeit ein neues hochmodernes BSL-4-Labor auf dem Roybal-Campus der CDC in Atlanta, Georgia, gebaut.

Die neue Einrichtung mit dem Namen High Containment Continuity Laboratory (HCCL) wird ein 160.000 Quadratfuß großes, mehrstöckiges Forschungsgebäude sein, das Platz für etwa 80 Laborforscher bieten soll.

Lateinamerikas Einstieg: Brasilien und Argentinien

In Brasilien begann das brasilianische Zentrum für Energie- und Materialforschung (CNPEM) im Jahr 2024 mit dem Bau eines geplanten BSL-4-Komplexes namens „Orion“, der in die Synchrotronlichtquelle Sirius des Landes integriert werden soll.

Wenn dies realisiert wird, wäre es die modernste Hochsicherheitsbiologieanlage Südamerikas.

In Argentinien hat das Malbrán-Institut in Buenos Aires diesen Monat das erste BSL-4-Labor des Landes eröffnet.

Als internationaler Knotenpunkt für Zugvögel, die zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre hin- und herziehen, ist Argentinien aufgrund seiner Lage ein strategischer Schwerpunkt im globalen Netzwerk zur Überwachung und Erforschung der Vogelgrippe – und damit direkt in die größere internationale Koordination einer potenziellen Vogelgrippe-Pandemie eingebunden, die derzeit im Gange ist.

Fazit

Die weltweite explosionsartige Zunahme von BSL-4-Laboren ist kein Fortschritt, sondern eine Gefahr.

Was Regierungen als „Pandemievorsorge” bezeichnen, ist zu einem unkontrollierten Wettrüsten im Bereich der Biowaffen geworden, mit mehr als 110 BSL-4-Laboren, die derzeit in 34 Ländern betrieben werden – die meisten davon in Ländern, die keine durchsetzbare Aufsicht über Dual-Use-Forschung haben.

Dieselben Systeme, die Pandemien verhindern sollen, schaffen die Voraussetzungen für die nächste Pandemie.

Da über 90 % der Länder, in denen BSL-3-Labore betrieben werden, keine Vorschriften für Dual-Use-Forschung haben, baut die Menschheit unter dem Deckmantel der Wissenschaft praktisch ein weltweites Netzwerk für Biowaffen auf.

Diese Einrichtungen haben bereits fatale Versäumnisse, Geheimhaltung und Interessenkonflikte gezeigt – und die Behörden, die sie finanzieren, profitieren oft sowohl von der Herstellung von Krankheitserregern als auch von den „Lösungen”, die sie anschließend verkaufen.

Angesichts dieser Realität kann nur ein weltweites Moratorium für die Forschung an hochriskanten Krankheitserregern und die sofortige Schließung aller BSL-4-Labore die öffentliche Sicherheit schützen.

Die Frage ist nicht mehr, ob es zu einem weiteren durch Labore verursachten Ausbruch kommen wird, sondern wie viele weitere Chancen wir bereit sind, dafür zu geben, dass dies erneut geschieht.