Weltwirtschaftsforum distanziert sich von Stellenangeboten für „heiße blonde Mädels“

Diesen Monat findet im Schweizer Skiort Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Ein gutes Catering darf natürlich nicht fehlen, und so sucht ein Schweizer Unternehmen Hostessen für das Weltwirtschaftsforum. Sie müssen blond, mindestens 1,70 Meter groß und „zwischen 18 und 26 Jahre alt sein, um unser Unternehmen gut zu repräsentieren“.

Das WEF hat sich inzwischen von der freien Stelle distanziert, berichtet die Zeitung Blick.

Das Schweizer Unternehmen BNL Clean Energy mit Sitz in Cham sucht „professionelle, blonde Hostessen“. In der Stellenausschreibung heißt es außerdem, dass ein nettes und freundliches Auftreten und Geschäftskleidung aus dem eigenen Bestand erforderlich sind.

Die Hostessen verdienen 150 € pro Tag, „Unterkunft, Flug und Verpflegung sind inbegriffen“.

Die freie Stelle sorgte auf Twitter für Kopfschütteln. Wirklich unglaublich“, schrieb der in Zürich ansässige Finanzblogger „Russian Market“. Das Stellenangebot wurde am Donnerstag auf promotionbasis.de und jobwrk.com veröffentlicht.

Fucking unbelievable but WEF is looking explicitly for young blond girls (age between 18-26 years old) to work at WEF in Davos. For €150 per day.



So much for women’s rights and #metoo https://t.co/AsufVrR5rj pic.twitter.com/Yl1qiJi9m2