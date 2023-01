Diese Ärzte drängten auf Lockdowns und Gesichtsmasken, und jetzt stellt sich heraus, dass es sie gar nicht gibt

Das wird wohl nur die Spitze des Eisberges sein

Im November letzten Jahres starb die Schwester des Arztes Robert Honeyman an Corona, so schrieb er auf Twitter. Sein Tweet wurde bis zu 3.000 Mal geteilt und 43.000 Mal geliked. Einen Monat später schrieb Honeyman, dass sein Mann ins Koma gefallen sei, nachdem er mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Auch hier drückten zahlreiche Menschen ihr Beileid aus.

Es gab jedoch ein Problem: Honeyman war nicht real. Das Bild in seinem Profil stammt von Depositphotos. Der komatöse Patient, der Arzt Patrick C. Honeyman, war ebenfalls eine Fälschung. Der Mann auf seinem Foto entpuppte sich als Versicherungsfachmann.

Es gibt diesen Bericht – Dr. Robert Honeyman – der sagt, dass seine Schwester im November an Covid gestorben ist und sein Mann jetzt mit Covid im Koma liegt. Ich kann nirgendwo einen Eintrag finden, auch nicht bei einer akademischen Einrichtung. Links ist ein Archivfoto und rechts ist ihr Profilfoto.

There's this account — Dr. Robert Honeyman — who says their sister died of covid in Nov and now their husband is in a coma with covid. I cannot find any record of them anywhere, from any academic institution. On the left is a stock photo and on the right is their profile photo. pic.twitter.com/DFwxVqv9HL