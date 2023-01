Experten fragen: Was wäre, wenn ältere transhumane Milliardäre tatsächlich unsterblich werden?

Keine Sorge, es wird nicht wirklich passieren, aber milliardenschwere Technokraten könnten herausfinden, wie man ein zusätzliches Dutzend Jahre oder so leben kann. Diejenigen, die die verrückten Ziele der Transhumanisten verstehen, fangen an, sie ernst genug zu nehmen, um einige eindringliche Fragen zu stellen. Was wäre, wenn? Wenn Jeff Bezos zum Gott aufsteigen würde, könnte er Weihnachten und alle anderen Feiertage für den Prime Day abschaffen. Lang lebe Herr Bezos. ⁃ TN-Redakteur

Um es klar zu sagen: Die moderne Wissenschaft hat eine Menge unglaublicher Dinge für die menschliche Gesundheit getan. Wir leben viel länger als früher, und die Lebensqualität ist viel besser und länger als je zuvor in der Geschichte.

Aber es gibt viele wohlhabende Menschen, die nicht nur länger leben wollen. Sie wollen ewig leben, und sie setzen ihre tiefen Taschen ein, um dies zu erreichen. Wired hat gerade erklärt, dass die Anti-Aging-Forschung im Jahr 2023 „die größte Revolution in der Medizin seit der Entdeckung der Antibiotika auslösen“ könnte.

Könnte all dieser Hype fehlschlagen? Sicher, und das wird es wahrscheinlich auch. Aber es ist auch möglich, dass das Streben nach Unsterblichkeit einen düsteren neuen Wendepunkt in der Geschichte des Wohlstands markiert.

Nicht nur, weil es bedeuten könnte, dass die Menschheit bis in alle Ewigkeit mit dem Glanz der glitzernden Kopfhaut eines unsterblichen Jeff Bezos leben muss, sondern auch, weil eine solche Technologie bedeuten könnte, dass Menschen wie Bezos, deren Geld gleichbedeutend mit einer Menge Macht ist, in der Lage wären, diesen Reichtum und diese Macht für immer zu vermehren.

„Nehmen wir an, wir hätten eine Art Impfstoff gegen die Pandemie des Alters“, sagte Christopher Wareham, ein Bioethiker an der Universität Utrecht, der sich mit der Ethik des Alterns beschäftigt, der Financial Times. „Dies wird möglicherweise alle bestehenden Ungleichheiten verschärfen… Je länger man lebt, desto größer wird der Wohlstand, und je wohlhabender man ist, desto mehr politischen Einfluss hat man.“

Das ist, gelinde gesagt, eine beängstigende Hypothese. Die Zeit ist natürlich der Hauptgrund, warum sich alles verändert, auch die Politik. Alte Führungspersönlichkeiten und Glaubenssysteme sterben, neue Bürger mit frischen Ideen werden geboren; in Warehams dystopischem Postulat würden Diktatoren und Autokraten sowie ihre Geldgeber zusätzlich zum immer noch mythischen technischen Jungbrunnen strömen.

Und da weder Reichtum noch Macht, ob politisch oder anderweitig, in der Vergangenheit gerne geteilt wurden, ist es nicht gerade abwegig anzunehmen, dass die ohnehin schon reichen Hersteller eines solchen Wundermittels oder -geräts ein paar heftige Gatekeeping-Maßnahmen ergreifen würden. (Faszinierenderweise ist der milliardenschwere SpaceX-Gründer und hoffnungsvolle Marskolonisator Elon Musk ein Gegner von Unsterblichkeitstechnologien, weil er überzeugt ist, dass führende Persönlichkeiten auf jeden Fall irgendwann einmal sterben sollten.)

Dennoch gibt es in der Branche einige, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, zumindest im Prinzip. Mehmood Khan zum Beispiel, Geschäftsführer der gemeinnützigen Hevolution Foundation, erklärte gegenüber der FT, dass seine Organisation nur Produkte finanziert, die „demokratisiert“ werden können.

„Wenn es sich um eine Behandlung im Wert von mehreren Milliarden Dollar für eine Handvoll Menschen handelt“, sagte er der FT, „dann ist das uninteressant.“

An anderer Stelle sagt das von Bezos finanzierte Unternehmen Altos Labs, das mit der Absicht gegründet wurde, „zelluläre Verjüngungsprogramme“ zur „Umkehrung“ von Krankheiten und Verletzungen zu entwickeln, dass es so vielen Menschen wie möglich helfen möchte.

Aber natürlich handelt es sich dabei nur um Versprechungen, denn keine dieser Organisationen hat bisher den Code für die Unsterblichkeit oder auch nur eine Verlängerung der menschlichen Lebensspanne um zwanzig Jahre geknackt. Aber jeder Durchbruch wäre an sich schon ein finanzieller Jackpot, und wenn so viel Geld – und noch einmal so viel Macht – im Spiel ist, werden Versprechen leicht gebrochen.

Wie auch immer. Wir sehen uns im MetaHeaven, wo wir unsere Daten unserem fleischrauchenden Lord Zucko im Tausch gegen ewiges algorithmisches Leben opfern. Unser einziger Feiertag ist der Prime Day, der weltweit nach der Großen Fusion eingeführt wurde, und Peter Thiel ist vielleicht auf der Erde nach der Apokalypse, trägt einen Umhang, meidet Knoblauch und sitzt auf einem riesigen Haufen Goldmünzen in einem Bunker mit Bezos und den Kardashians. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Sterblichkeit!