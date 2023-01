Geert Vanden Bossche mit einem emotionalen Appell: „Tun Sie es nicht!“

Der Virologe und Impfexperte Geert Vanden Bossche appelliert an die Eltern, ihre Kinder nicht gegen Corona impfen zu lassen. Wenn man Kinder impft, wird die Situation noch 1.000 Mal schlimmer, warnt er.

Der Coronaimpfstoff unterdrückt das angeborene Immunsystem für eine lange Zeit. Während dieser Zeit kann das Immunsystem nicht darauf trainiert werden, alle Viren zu erkennen, die es erkennen sollte, erklärt Vanden Bossche.

BREAKING NEWS: Virologist and Vaccine expert gives a dire warning to all parents. I beg you, I really beg you don't vaccinate your child against Covid-19, because in many cases it will be a Death Sentence for the Child. It will be a 1000 times worse. Irreversible and dangerous. pic.twitter.com/6efuv4fb3r