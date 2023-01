Weltwirtschaftsforum schmiedet Plan zur Falschinformation

Das Weltwirtschaftsforum tagt auch in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“. Wie werden sie dies erreichen können?

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2023 ist die Bekämpfung von Fehlinformationen ein zentrales Thema

Das WEF behauptet, dass ein „breites Spektrum von Akteuren mit Zugang zu hochentwickelter Technologie und Waffen sowie einer ständig wachsenden Fähigkeit zur Verbreitung von Fehlinformationen“ eine Bedrohung darstellt

Der WEF hat die Fehlinformationen, auf die er abzielt, nicht definiert, aber es handelt sich wahrscheinlich um Kritik am WEF und um Herausforderungen an die Mainstream-COVID-19-Narrative

Im Jahr 2022 veranstaltete das WEF Impact Meetings für nachhaltige Entwicklung, bei denen auch Panels zum Thema „Bekämpfung von Desinformation“ stattfanden

Zu den Teilnehmern gehörten die Vereinten Nationen, die feststellten, dass sie mit Big-Tech-Giganten wie Google und TikTok zusammengearbeitet hatten, um die Berichterstattung über Umweltthemen und COVID-19 zu zensieren

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) läutet das neue Jahr mit seinem jährlichen Treffen ein, das jedes Jahr im Januar in Davos, Schweiz, stattfindet. Laut WEF „versammeln sich bei diesem Treffen führende Vertreter von Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft, um über den Zustand der Welt zu sprechen und die Prioritäten für das kommende Jahr zu diskutieren“.

Im Jahr 2023 lautet das Thema „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“, wobei das WEF feststellt: „Die Welt steht heute an einem kritischen Wendepunkt. Die schiere Anzahl der anhaltenden Krisen erfordert kühnes kollektives Handeln.“ Was wird dieses kühne kollektive Handeln mit sich bringen? Ein zentrales Thema, das auf einer der Sitzungen des WEF diskutiert wurde, ist die Bekämpfung von „Fehlinformationen“ auch bekannt als das Unterdrücken und Zensieren jeglicher Opposition.

WEF will „Fehlinformationen“ zensieren

Das WEF ist eine nicht gewählte globale Organisation mit selbst ernannten Führungskräften. Wie es die Fehlinformationen definieren will, die es als eine seiner Schlüsselinitiativen für 2023 ins Visier nimmt, ist nicht bekannt, aber es hat die „kumulativen ‚Bedrohungen‘ schwarzer Schwäne“ genannt. In einer Beschreibung der Sitzung „Countering Threats in the Age of Black Swans“ heißt es dazu:

„Mit der Zunahme von Ereignissen der schwarzen Schwäne werden Bedrohungen, die früher als Ausreißer galten, alltäglich. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von Akteuren Zugang zu hochentwickelten Technologien und Waffen hat und die Fähigkeit, Fehlinformationen zu verbreiten, immer weiter zunimmt. Wie können wir das Unvorhersehbare vorhersagen, um Sicherheitsbedrohungen durch schwarze Schwäne abzumildern und zu bekämpfen?“

Im Dezember 2022 begann das WEF bereits mit der Schadensbegrenzung für sein Treffen in Davos, indem es in einem separaten Posting erklärte, dass es „Kritik als Versammlung von Eliten überstanden hat und in den letzten Jahren war das Forum Ziel von Desinformationskampagnen“. Wie Reclaim the Net feststellte, deutet dies darauf hin, dass die „Gruppe Kritik am WEF und die Infragestellung von Mainstream-Covid-19-Narrativen als Fehlinformationen ansieht“.

Es ist bekannt, dass die Weltelite in ihre Privatjets steigt und nach Davos in der Schweiz kommt, der höchstgelegenen Stadt des Landes, die für ihre luxuriösen Skigebiete bekannt ist, um am Jahrestreffen des WEF teilzunehmen, das auch einfach als Davos Forum oder Davos bezeichnet wird.

Um überhaupt an der WEF-Jahrestagung teilnehmen zu können, müssen Sie privat eingeladen oder Mitglied des WEF sein, was 65.000 bis 650.000 Dollar kostet. Der Teilnehmerausweis für das Treffen kostet extra und im Jahr 2020 weitere 27.000 Dollar, nur um Zugang zur Konferenz zu erhalten.9 Wer ist also anwesend? Wie es der Komiker JP Sears 2022 ausdrückte:

„Sie werden begeistert sein zu hören, dass die Redner des Weltwirtschaftsforums bei ihrem jährlichen Treffen der Eliten in Davos so wohlwollende Menschenfreunde wie Xi Jinping, den Führer der Kommunistischen Partei Chinas, der gerade einen Völkermord begeht, und Tony Fauci, der wohl in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, und Bill Gates, der wohl in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, und den australischen Premierminister Scott Morrison, der wohl gerade in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, in ihre Reihen aufgenommen haben. Was für ein großartiges Aufgebot!“

Der WEF will seine schmutzigen Geschäfte geheim halten

Die Ironie, dass die Weltelite mit ihren Privatjets einfliegt, um über Nachhaltigkeit zu diskutieren, ist ein offenes Ziel für Kritik. Im Jahr 2018 kamen beispielsweise mehr als 1.000 Privatjets und Hubschrauber nach Davos, und 2017 landeten während der Veranstaltung schätzungsweise 200 Privatflüge pro Tag in der Stadt.

Bis 2050 wird der Luftverkehr schätzungsweise 22 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursachen. Dennoch kamen 2019 mehr als 600 Privatflugzeuge zum Davos Forum, und dabei sind die Militärflugzeuge, die weitere 60 Präsidenten und Premierminister transportierten, noch gar nicht eingerechnet. Auch im Jahr 2020 wird ein „stetiger Strom“ von Privatflugzeugen die Elite nach Davos chauffieren.

Laut WEF müssen wir uns jedoch keine Sorgen über die Verwöhnung der Oberschicht auf Kosten der Umwelt machen. „Mit wenig Selbstbewusstsein behaupten die WEF-Führer, dass die Jetset-Klasse verspricht, Emissionszertifikate zu kaufen, um die Emissionen ihrer Flugzeuge auszugleichen“, so Forbes.

Dies ist eine weitere Strategie der technokratischen Elite, um eine neue Welle der Kolonialisierung im Namen der Nachhaltigkeit und der „Netto-Null“-Kohlenstoffemissionen in Gang zu setzen – aber wenn das WEF etwas dazu zu sagen hat, wird es dies als Fehlinformation abstempeln und aus dem Netz wischen.

Klaus Schwab, Eigentümer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), ist die Personifizierung des Great Reset – dessen ultimatives Ziel es ist, den demokratischen Prozess abzuschaffen und alle Eigentumsrechte und die Kontrolle an den tiefen Staat zu übergeben – und an die technokratische Elite, die ihn kontrolliert. Sears bezeichnete ihn als einen der gefährlichsten Menschen der Welt.

Der WEF arbeitet mit Angstmacherei – zunächst einmal vor Krankheiten und Umweltkatastrophen. Wenn die Bevölkerung durch Angst kontrolliert wird, begrüßt sie autoritäre „Schutzmaßnahmen“ wie verstärkte Zensur, Überwachung und digitale Identitätssysteme, die unter dem Deckmantel der Sicherheit eingeführt werden, die aber letztlich die persönliche Autonomie und Freiheit beseitigen.

Schwab schreibt: „Eine der größten Lehren der letzten fünf Jahrhunderte in Europa und Amerika ist diese: Akute Krisen tragen dazu bei, die Macht des Staates zu stärken. Das war schon immer so, und es gibt keinen Grund, warum es bei der COVID-19-Pandemie anders sein sollte.“ Denken Sie daran, dass niemand Schwab in ein Regierungsamt gewählt hat, aber er zieht trotzdem hinter den Kulissen die Fäden.

WEF betreibt Schadensbegrenzung bei „Nichts besitzen und glücklich sein“

Das WEF ist einer der Hauptakteure des „Great Reset“ mit seiner „neuen Normalität“, die besagt, dass man bis 2030 nichts besitzen und glücklich sein wird. In einem solchen System werden die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während der tatsächliche Besitz auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist.

Dies ist keine Verschwörungstheorie, sondern Teil der 2030-Agenda des WEF. Ida Auken ist Parlamentsabgeordnete in Dänemark. Sie ist auch Absolventin des „Young Global Leaders“-Programms des WEF, das im Wesentlichen eine fünfjährige Indoktrination in die Prinzipien des WEF ist, mit dem Ziel, Weltführer zu schaffen, die nicht ihrem Volk, sondern ihren Chefs beim WEF Rechenschaft ablegen.

Im Jahr 2016 schrieb Auken einen Propagandaartikel darüber, wie toll das Leben im Jahr 2030 sein wird, wenn die Elite den Besitz und die Autonomie aller übernimmt:

„Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, „unserer Stadt“. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung. Das mag Ihnen seltsam vorkommen, aber für uns in dieser Stadt macht es absolut Sinn.

Alles, was früher als Produkt galt, ist heute zu einer Dienstleistung geworden. Wir haben Zugang zu Verkehrsmitteln, Unterkünften, Lebensmitteln und all den Dingen, die wir in unserem täglichen Leben brauchen. All diese Dinge wurden nach und nach kostenlos, so dass es für uns keinen Sinn mehr machte, viel zu besitzen.

… Meine größte Sorge gilt all den Menschen, die nicht in unserer Stadt leben. Diejenigen, die wir auf dem Weg verloren haben. Diejenigen, die beschlossen haben, dass diese ganze Technologie zu viel wird. Diejenigen, die sich obsolet und nutzlos fühlten, als Roboter und KI große Teile unserer Arbeit übernahmen. Diejenigen, die sich über das politische System aufgeregt haben und sich gegen es wenden. Sie leben eine andere Art von Leben außerhalb der Stadt.“

Die Menschen waren verständlicherweise beunruhigt, als sie von den orwellschen Plänen des WEF lasen, und nun versucht das WEF, das zu zensieren, was es als Fehlinformationen im Zusammenhang mit seiner abschreckenden „besitze nichts und sei glücklich“-Rhetorik bezeichnet. Wie von Reclaim the Net festgestellt:

„Der WEF beschwert sich, dass er von ‚Desinformationskampagnen‘ ins Visier genommen wurde und verweist auf einen anderen Beitrag in dem sein Geschäftsführer Adrian Monck behauptet, dass die Kritik am umstrittenen WEF-Slogan ‚Du wirst nichts besitzen und glücklich sein‘ mit einer ‚Desinformationskampagne‘ verbunden ist. Monck bezeichnet nicht nur die Kritik an diesem Slogan als Fehlinformation, sondern beklagt auch „Fehlinformationen über COVID-19 und Impfstoffe“. Monck bezeichnet diese Themen nicht nur als Fehlinformationen, sondern behauptet auch, dass „Fehlinformationen die freie Meinungsäußerung beeinträchtigen“ und fordert „Maßnahmen, um zu verhindern, dass Lügen als Wahrheit akzeptiert werden.“

Partnerschaften mit Big Tech zur Kontrolle des Narrativs

Im Jahr 2022 veranstaltete das WEF die Sustainable Development Impact Meetings, bei denen auch Panels zum Thema „Bekämpfung von Desinformation“ stattfanden. Zu den Teilnehmern gehörte die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, Melissa Fleming, die darauf hinwies, dass die UN mit Big-Tech-Giganten wie Google und TikTok zusammengearbeitet haben, um die Berichterstattung über Umweltthemen und COVID-19 zu zensieren. Laut Fleming führten die UN ein Projekt namens „Team Halo“ durch:

„Wir haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt und einige Ärzte auf TikTok geschult, und TikTok hat mit uns zusammengearbeitet. Eine weitere wirklich wichtige Strategie war der Einsatz von Influencern … Influencern, die wirklich begeistert waren, die eine große Fangemeinde haben, aber wirklich begeistert waren, dabei zu helfen, Botschaften weiterzugeben, die ihren Gemeinschaften dienen würden, und denen man viel mehr Vertrauen schenkte als den Vereinten Nationen, die ihnen etwas vom Hauptsitz in New York City erzählten.“

Das „Freedom of the Press Panel“ des WEF, das im Mai 2022 stattfand, betonte ebenfalls die Notwendigkeit, dass Social-Media-Unternehmen für Algorithmen, die falsche Informationen fördern, zur Verantwortung gezogen werden müssen. Im August 2022 forderte es außerdem den Einsatz von KI, um Fehlinformationen zu zensieren und sicherzustellen, dass alles, was dieser Definition entspricht, niemals die Öffentlichkeit erreicht. Laut WEF:

„Durch die einzigartige Kombination aus innovativer Technologie, der Sammlung von Informationen außerhalb von Plattformen und der Kompetenz von Fachleuten, die wissen, wie Bedrohungsakteure vorgehen, kann die skalierte Erkennung von Online-Missbrauch eine nahezu perfekte Präzision erreichen. … Indem man von Menschen kuratierte, mehrsprachige, plattformfremde Intelligenz in Lernsets einbringt, wird die KI in der Lage sein, nuancierte, neuartige Missbräuche in großem Umfang zu erkennen, bevor sie Mainstream-Plattformen erreichen.

Indem wir diese intelligentere automatische Erkennung mit menschlichem Fachwissen ergänzen, um Grenzfälle zu überprüfen und falsch positive und negative Ergebnisse zu identifizieren, und diese Erkenntnisse dann wieder in Trainingssätze einfließen lassen, können wir KI mit eingebauter menschlicher Intelligenz schaffen … Vertrauens- und Sicherheitsteams können Bedrohungen stoppen, die online auftauchen, bevor sie die Nutzer erreichen.“

Wie man die Wahrheit herausfindet

Der erste Schritt, um sich von der Diktatur der „Fehlinformationen“ zu befreien, besteht darin, die Manipulation zu erkennen. Der nächste Schritt besteht darin, sich ihr so weit wie möglich bewusst zu entziehen. Es ist besonders wichtig, dass Kinder geschützt werden, denn sie gehören zu denjenigen, die dem Ansturm der Manipulation am stärksten ausgesetzt sind, was schwerwiegende Folgen für künftige Generationen haben wird.

Es ist dringend notwendig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um freie, souveräne Individuen zu bleiben, was so einfach sein kann, wie sich von seinem eigenen kritischen Denken und dem, was sein Herz und seine Seele für richtig halten, leiten zu lassen und Mut statt Gehorsam zu wählen. Bleiben Sie in Ihrer lokalen Gemeinschaft verankert, und wenn Sie Informationen in Ihrem eigenen Leben durchforsten, ist es wichtig, tief genug zu graben, um herauszufinden, was echt ist und was eine Fehlinformation ist.

Artikel als PDF:

Quellen: