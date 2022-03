Wenn Biden in Brüssel eintrifft, wird der Ukraine-Krieg die NATO auf einen neuen Tiefpunkt bringen

Was die PR und die eigene Identität angeht, so wird die unterlassene Unterstützung der Ukraine noch jahrzehntelang nachhallen, schreibt Martin Jay.

Die NATO ist weit davon entfernt, ermutigt und „geeint“ zu sein, trotz der militärischen Übungen in Hinterhöfen wie Norwegen, die von den Mainstream-Medien pflichtbewusst akzeptiert werden. Die Organisation selbst wird wahrscheinlich noch ineffektiver, schwächer und schlechter verwaltet werden als je zuvor, sobald die Ukraine-Krise vorbei ist.

Das heißt aber nicht, dass sie nicht expandieren könnte. Es gibt ein oder zwei Kandidaten, die einen solchen Schritt in Erwägung ziehen, wie Finnland. Aber was ihren Einfluss auf der Weltbühne angeht, so hat die Ukraine-Krise gezeigt, dass die mächtigen Nationen, die hinter der NATO stehen, ganz zufrieden damit sind, dass sie eine schläfrige Macht ist, die über Ressourcen verfügt, die sie in einer Auseinandersetzung mit Russland wahrscheinlich nie einsetzen wird. Die Gefahr der Schwäche, die in der Ukraine-Situation deutlich zu sehen ist, wo die NATO nicht den Mut hat, Putin mit einem nuklearen oder gar konventionellen Krieg zu drohen, besteht darin, dass man sich sehr lange daran erinnert, und in Bezug auf die PR und die eigene Identität wird das Versäumnis, die Ukraine zu unterstützen, noch jahrzehntelang nachhallen. Während Finnland vielleicht über das Für und Wider eines NATO-Beitritts nachdenkt, könnten andere Länder wie die Balkanstaaten durchaus zu dem Schluss kommen, dass es besser ist, von den finanziellen Vorteilen und den Korruptionsmöglichkeiten einer EU-Mitgliedschaft zu profitieren, während man gegenüber Moskau eine kühle Hand bewahrt und sich aus der NATO heraushält. Viele werden sich fragen: „Was soll das bringen?“. Schließlich war es nicht die NATO, die der Ukraine geholfen hat, sondern einzelne Mitgliedsstaaten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit effektiver militärischer Ausrüstung, ohne Truppen vor Ort zu schicken. Und so ziehen neue Mitglieder auf dem Balkan mit ihrem Beitritt zur NATO sofort den Zorn Moskaus auf sich, da sie sich ein Kreuz auf den Rücken malen, während ihre Länder zu einem Spielplatz für die Weltmächte werden, um ihre Muskeln spielen zu lassen.

Die NATO hat eher an Glaubwürdigkeit verloren als gewonnen, denn alles, woran sich die Menschen im Westen, deren Länder zu den „großen Waffen“ gehören, erinnern können, ist ihr alberner Chef, der auf Pressekonferenzen mit den Armen herumfuchtelt und redet. Und redet.

Aber Taten sprechen viel lauter als Worte. Und niemand weiß das besser als Zelensky, der Joe Biden seit 2014 dabei beobachtet hat, wie er sich in die ukrainische Politik einmischte, wo er Teil eines Komplotts war, um Poroschenko an die Macht zu bringen, einen Führer, der, obwohl er ein westlicher Ideologe war, im Wesentlichen wegen Korruption und Misswirtschaft im großen Stil gestürzt wurde. Biden hat 2015, als Poroschenko gewählt wurde, große Töne gespuckt, und das tut er auch heute. Eine Flugverbotszone, weder von der NATO noch von den USA, wird seine Position sein, wenn er in Brüssel auf einer Sondersitzung in der belgischen Hauptstadt das Podium betritt.

Das Thema der Einmischung in die Innenpolitik von Ländern, die nach dem Fall des Kommunismus politisch auf eigenen Füßen stehen, indem sie so genannte „Revolutionen“ unterstützen, dann aber ihren Freunden nicht zur Seite stehen, wenn das Blut fließt, ist genau das, worum es Biden geht. Und das ist wirklich das Problem der NATO und der EU, denn die Folgen werden die Europäer noch stärker zu spüren bekommen als die Amerikaner. Die NATO-Mitglieder könnten Biden auf dem Treffen zwar auffordern, eine partielle Flugverbotszone in Erwägung zu ziehen, aber selbst auf praktischer Ebene ist es schwer vorstellbar, dass die Berater des Pentagons sich darauf einlassen, da die Ukraine so groß ist, dass sie nur schwer umzusetzen wäre. Außerdem: Wie würde eine Flugverbotszone gegen russische Flugzeuge funktionieren, die im russischen Luftraum bleiben und ihr Arsenal aus der Ferne abwerfen?

Es ist nicht schwer herauszufinden, was der Kern der Gründe für den Krieg in der Ukraine ist. Biden ist schwach und Putin stark, obwohl wir nicht auf die lahme Anspielung des Trump-Lagers eingehen sollten, dass die Dinge anders gelaufen wären, wenn The Donald im Weißen Haus gewesen wäre. Trump hat sich auch als ziemlich feige erwiesen, als es darum ging, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, als Teheran im Sommer 2019 durch einen Drohnenangriff einen Krieg provozierte. Amerikanische Präsidenten, unabhängig von ihrer politischen Couleur, haben den Mut verloren, bei der Durchsetzung der US-Außenpolitik in der ganzen Welt über das Ziel hinauszuschießen, und sind angesichts eines unnachgiebigen russischen Führers wie Putin erbärmlich geworden. Wie könnte die von den USA geführte NATO jemals effektiv sein, wenn die amerikanischen Führer nur ständig ihre fabrikgeölten, noch in der Verpackung befindlichen Waffen polieren und bewundern, in der Gewissheit, dass sie niemals eingesetzt werden, um die Kernprinzipien von Artikel 5 des Vertrags zu wahren? Länder wie Polen, Rumänien und die Slowakei müssen sich fragen, ob die NATO den Mut hätte, im Falle eines russischen Konflikts in diesen Gebieten zu kämpfen. Niemand ist daran interessiert, das Gesamtbild zu betrachten und den Westen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass er Russland seit Anfang der 90er Jahre belogen hat, als es darum ging, die Expansion zu stoppen, oder dass sich Amerika auf gefährliche Weise in die regionale Politik eingemischt hat. Oder die Korruption. Wie kommt es, dass ein ehemaliger Komiker, der auf einem Anti-Korruptions-Ticket Präsident wird, Aktienoptionen im Wert von 600 Millionen Dollar erhält?