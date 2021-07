Wenn der Boss eine Kriegshandlung anordnet, spielen seine Angestellten ihm etwas vor

Die kreative Schreibweise des Pentagons in der Pressemitteilung spiegelt möglicherweise nicht genau die neuen US-Aktionen in Syrien und im Irak wider

Die Ankündigung einer Reihe von Bombenangriffen auf Syrien und den Irak durch das Pentagon – angeordnet von Präsident Joe Biden ohne die verfassungsmäßige Ermächtigung durch den Kongress – warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete.

Hier sind einige:

Warum gerade jetzt? Die Erklärung des Verteidigungsministeriums, die am Sonntag, dem 27. Juni, veröffentlicht wurde, behauptete, dass der Zweck der Angriffe an diesem Tag darin bestand, „eine laufende Serie von Angriffen durch vom Iran unterstützte Gruppen, die auf US-Interessen im Irak abzielen, zu stören und abzuschrecken.“ Man beachte das Wort „andauernd“.

Am Tag zuvor, am Samstag, kam Bidens Kehrtwende in Sachen Infrastruktur. Er würde den 953-Milliarden-Dollar-Kompromiss der beiden Parteien unterstützen, seine ursprüngliche Position. Am vorangegangenen Donnerstag hatte er den Medien gesagt, er müsse „im Tandem“ mit dem 1,8 Billionen Dollar schweren „American Family Plan“ der Demokraten verabschiedet werden. Seine beiden Kehrtwendungen sorgten für einen Medienaufruhr.

Könnten die Bombenanschläge ein Weg gewesen sein, die Aufmerksamkeit von Bidens Peinlichkeit abzulenken? Präsident Clinton nutzte wiederholt Kriegshandlungen, um die Medien von seinen Skandalen abzulenken oder seine politische Position zu stärken.

2. Die Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums, die dem Pressesprecher John Kirby zugeschrieben wird, besagt, dass die US-Streitkräfte an diesem Abend „defensive Präzisionsluftangriffe gegen Einrichtungen, die von vom Iran unterstützten Milizen genutzt werden“ in der irakisch-syrischen Grenzregion durchgeführt hätten.

Bitte erklären Sie, Herr Kirby, wie es „defensiv“ ist, vorsätzliche, heimliche Angriffe auf Menschen zu starten, die nie die Vereinigten Staaten angegriffen haben und mehr als 10’000 Kilometer entfernt sind.

3. US-Kampfflugzeuge „zielten auf Einsatz- und Waffenlager“ an zwei Orten in Syrien und einem im Irak. Es war beruhigend zu wissen, dass diese „Präzisions“-Operationen nur Lagermöglichkeiten eliminierten. Die Pressemitteilung sagte kein Wort über irgendwelche Menschen, die bei diesen „Luftangriffen“ getroffen wurden. War es möglich, dass sie kein einziges Kind, keine Frau oder keinen einzigen Mann verletzten oder gar töteten?

Im Gegenteil, die irakische Miliz Hasid al-Shaabi sagte, der Angriff habe vier Menschenleben gefordert, und sie drohte mit Vergeltung. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte zählte mindestens sieben Tote.

4. „Wie die Angriffe von heute Abend gezeigt haben, hat Präsident Biden deutlich gemacht, dass er handeln wird, um US-Personal zu schützen.“ Wie schützt er sie, indem er zur Vergeltung einlädt?

Stunden nach den Angriffen starteten Milizen auf der Suche nach Vergeltung Raketenangriffe auf US-Truppen in Syrien. Sie nannten es „offenen Krieg mit der amerikanischen Besatzung“.

Die USA hätten Maßnahmen ergriffen, „um das Risiko einer Eskalation zu begrenzen.“ Was also ist der Grund für die Eskalation? Haben wir erwartet, dass die anvisierten Gruppen es hinnehmen und aufgeben?

Die Aktion diente auch dazu, „eine klare und unmissverständliche Abschreckungsbotschaft zu senden.“ Was auch immer diese Botschaft aussagte, die Empfänger waren nicht abgeschreckt.

Bewaffnete irakische Gruppen beschossen Gebiete, die von US-Streitkräften in Syrien besetzt waren, und riefen dann Berichten zufolge zur „Ruhe“ auf

5. Das Sprachrohr des Pentagons fuhr fort: „Wir sind auf Einladung der irakischen Regierung im Irak, und zwar ausschließlich zu dem Zweck, die irakischen Sicherheitskräfte bei ihren Bemühungen zu unterstützen, ISIS zu besiegen.“ Nicht ganz. Die US-Streitkräfte sind im Irak, weil Präsident George W. Bush ihn 2003 in einem Hitler-Blitzkrieg erobert hat – eifrig unterstützt von Senator Joe Biden – und keiner der drei nachfolgenden Präsidenten hat es für nötig gehalten, die Iraker zu befreien.

Übrigens unterstützte Präsident Biden am 14. Juni eine vom Kongress vorgeschlagene Maßnahme zur Aufhebung der Resolution von 2002, die dem Präsidenten (Bush) die Entscheidung überlassen sollte, ob er gegen die angebliche Gefahr, die vom Irak (unter Saddam Hussein) ausging, Gewalt anwenden sollte. Drei Tage später verabschiedete das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf, der von der Abgeordneten Barbara Lee (D-CA) unterstützt wurde. Der Senat hat noch nicht gehandelt.

Kongress nie genehmigt Krieg in Syrien. US-Truppen sind dort unrechtmäßig.

Eine Frage zu ISIS (Islamischer Staat im Irak und Syrien): Wenn seine Beseitigung das Ziel der USA ist, warum wird dann die Ketaib-Hizbollah-Miliz ins Visier genommen, wenn es darum geht, ISIS zu besiegen

6. In dem dreiteiligen Dokument wird dreimal erwähnt, dass die Milizen „vom Iran unterstützt“ werden. Keine Erklärung. Keine Beweise.

Die Biden-Administration verhandelt mit dem Iran, angeblich mit dem Ziel, Bidens Wahlkampfversprechen zu erfüllen, zum Atomabkommen zurückzukehren und die Feindseligkeit der vorherigen Administration gegenüber Teheran abzulehnen. Was also versuchen Biden et al. in diesen „Botschaften“, die per Bombe gesendet werden, zu sagen? „Eindeutig“ beschreibt sie nicht.

Die letzte „Botschaft“ dieser Art wurde am 25. Februar übermittelt, als mindestens 22 Menschen in Syrien, von denen man annimmt, dass sie Mitglieder von „vom Iran unterstützten Milizen“ sind, Bidens Bombenangriff zum Opfer fielen

7. „Nach internationalem Recht handelten die Vereinigten Staaten aufgrund des Rechts auf Selbstverteidigung.“ Welches internationale Recht duldet einen geplanten, aggressiven Akt gegen ein anderes Land als „Verteidigung“?

Und schließlich: „Der Präsident handelte gemäß seiner Autorität nach Artikel II, um das US-Personal im Irak zu schützen.“ Vermutlich bezieht er sich auf die Verfassung, die einem Präsidenten nirgends das Recht verleiht, ohne die in Artikel I (Abschnitt 8) geforderte vorherige Genehmigung des Kongresses Krieg zu führen.

Im Jahr 1991, als Präsident George H. W. Bush plante, den Irak zum ersten Mal anzugreifen, erklärte Senator Biden öffentlich, dass es „Tyrannei“ sei, wenn ein Mann allein die Entscheidung treffe, Krieg zu führen.