Google unterstützte nicht nur Biowaffen-Forschung, sondern zensierte auch Informationen über den Ursprung von Covid

David Feinberg, der Leiter der „Gesundheitsabteilung“ von Google, gab kürzlich auf einem Forum des Wall Street Journal zu, dass der Tech-Gigant Informationen zensiert hat, die zeigen, dass das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) möglicherweise aus einem chinesischen Labor stammt.

Feinberg wurde von einem Reporter gefragt, warum Google Suchergebnisse zensiert, die das chinesische Virus mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) in Verbindung bringen, woraufhin Feinberg zu argumentieren versuchte, dass die Zensur gut für die Google-Nutzer ist, da sie sie vor „Fehlinformationen“ schützt.

Würde Google den Leuten die Suchergebnisse zeigen, nach denen sie suchen, könnte es „die Leute auf Pfade führen, die wir nicht als maßgebliche Informationen ansehen würden“, erklärte Feinberg.

Die „maßgeblichen Informationen“, auf die sich Feinberg bezog, stammten von dem beschämten EcoHealth Alliance-Chef Peter Daszak, von dem wir jetzt wissen, dass er sich mit Tony Fauci vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) verschworen hat, um an der WIV illegale Funktionsgewinnungsforschung an Fledermaus-Coronaviren durchzuführen.

Bereits im Februar 2020 organisierte Daszak einen Brief, der in The Lancet veröffentlicht wurde und in dem er behauptete, dass es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, dass das Chinesische Virus aus einem chinesischen Labor stamme. Dieser Brief nannte eine solche Idee eine „Verschwörungstheorie“.

Zu diesem Zeitpunkt „glaubten viele Leute [Daszak] und sie hörten auf, nach einer anderen möglichen Wahrheit über die Situation zu suchen“, so Fox News-Moderator Tucker Carlson.

„Es war schließlich The Lancet“, fügte Carlson in einem kürzlichen Segment über den Skandal hinzu.

Die wirkliche plandemische Agenda ist es, die Kontrolle über den menschlichen Körper und Geist zu übernehmen

Es stellte sich heraus, das Daszak’s finanzielle und politische Interessenkonflikte breit gestreut sind. Aber weil er von Leuten wie Google als „maßgebliche“ Informationsquelle über die Wuhan-Grippe ins Rampenlicht gedrängt wurde, hinterfragten nur wenige seine Behauptungen oder Motive.

Das ändert sich jetzt zum Glück, da immer mehr Enthüllungen darüber ans Licht kommen, wie die Plandemie im Wesentlichen von Fauci, Daszak und vielen anderen organisiert und ausgeheckt wurde, die alle immens vom chinesischen Virus profitiert haben.

Es ist nun eine unbestreitbare Tatsache, dass Daszak direkt in die illegale Gewinnung von Funktionsforschung involviert war, die die Wuhan-Grippe entfesselte, da er im Dezember 2019 offen damit prahlte.

„Warum hat sich Google also ausgerechnet auf Peter Daszak verlassen, um zu entscheiden, was der Rest der Bevölkerung über die Ursprünge von Covid wissen könnte?“ fragte Carlson in dem Segment.

Laut Daszak war Google ein finanzieller Beitragszahler zu dieser Forschung, zusammen mit amerikanischen Steuerzahlern über Fauci. Alle diese Menschen und Einrichtungen hatten ein Interesse an der chinesischen Virus, daher sind sie miteinander verschworen, um die plandemische Agenda voranzubringen.

Bereits 2010 hatte Daszak Studien veröffentlicht, die Google mit der illegalen Gewinnung von Funktionsforschung über Fledermaus-Coronaviren an der WIV in Verbindung brachten. Google hat im Wesentlichen Geld an Daszak und andere gezahlt, um die besagten Forschungen durchzuführen, was dazu führte, dass wir mit dem chinesischen Virus konfrontiert wurden.

Die Behauptung ist, dass all dieses Geld verwendet wurde, um „Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial in hochexponierten menschlichen Populationen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Tier“ zu untersuchen.

„Die Agenda ist es, die Kontrolle über den menschlichen Geist und Körper zu gewinnen!“, schrieb ein WND-Kommentator über die wahre Motivation hinter der Plandemie.

„Diese Menschen glauben die Lügen, mit denen Satan sie verführt, und sie beschließen dann, mithilfe dieser Lügen etwas für sich selbst zu erreichen. Sie glauben nicht an unseren Schöpfer und denken, dass es keine Konsequenzen für ihre Handlungen gibt, solange sie einen anderen Menschen täuschen können!“